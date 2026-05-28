CEO Carlsberg Việt Nam chia sẻ về cách doanh nghiệp xây dựng đội ngũ mạnh mẽ

Ông Andrew Khan cho rằng trong những thị trường biến động nhanh, doanh nghiệp cần những đội ngũ có thể vận hành với tốc độ, luôn thấu hiểu người tiêu dùng và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Tại hội nghị Work the Nordic Way 2026 do Phòng Thương mại Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) tổ chức ngày 21-5, trong phiên thảo luận "Kiến tạo thành công: Cách các doanh nghiệp Bắc Âu xây dựng đội ngũ hiệu suất cao", ông Andrew Khan – Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam đã chia sẻ về cách doanh nghiệp xây dựng đội ngũ mạnh mẽ hơn dựa trên niềm tin, sự trao quyền, mô hình tổ chức tinh gọn, và "Growth Culture" – văn hóa phát triển.

Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, hiệu suất bền vững không còn đến từ việc kiểm soát chặt chẽ hơn, mà từ việc con người cảm thấy được tin tưởng để chủ động đóng góp và phát triển. Carlsberg Việt Nam xây dựng văn hóa lãnh đạo dựa trên việc lấy con người làm trọng tâm, tập trung vào đơn giản hóa vận hành, số hóa quy trình và cắt giảm thủ tục không cần thiết để đội ngũ có thể tập trung vào những điều tạo ra giá trị.

"Khi mọi người hiểu rõ điều gì là ưu tiên và cảm thấy được tin tưởng để hành động, họ sẽ chủ động hơn, giải quyết vấn đề sớm hơn và có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ hơn với kết quả công việc. Nhiều tổ chức vốn đã có những con người rất năng lực; điều quan trọng là người lãnh đạo có tạo ra đủ điều kiện để họ phát huy hay không" - ông Andrew Khan nói.

Văn hóa phát triển đã trở thành một phần trong DNA của Tập đoàn Carlsberg cũng như Carlsberg Việt Nam.

Tại Carlsberg Việt Nam, điều đó được thể hiện qua cách các đội ngũ vận hành mỗi ngày. Hiệu suất cao cần được xây dựng trên nền tảng năng lượng tích cực và sự đồng cảm. Tổ chức vận hành nhanh hơn khi mọi người tin tưởng nhau, hướng về mục tiêu chung và được hỗ trợ trong suốt quá trình thay đổi. Nếu hiệu suất không đi cùng sự đồng cảm, đội ngũ sẽ dễ mất năng lượng và sự gắn kết.

Tư duy này được chững minh trong quá trình mở rộng nhà máy bia Phú Bài trở thành cơ sở có công suất sản xuất bia lớn nhất Carlsberg châu Á, trọng tâm không chỉ ở quy mô vận hành mà còn ở việc nâng cao năng lực và năng suất của đội ngũ. Hiện nay, nhà máy đang đạt mức năng suất thuộc nhóm cao nhất toàn Tập đoàn.

"Văn hóa phát triển", sau cùng, được xây dựng bằng những hành vi nhất quán mỗi ngày và cách người lãnh đạo duy trì theo thời gian.