Tài chính

Ra mắt SME Forum 2026: Sức bật mới cho cuộc chơi lớn

Thứ hai, 02/03/2026 18:03

Newing và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), công bố SME Forum 2026 – diễn đàn dành cho Nhà sáng lập và Lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới, cạnh tranh mới, tiêu chuẩn vận hành ngày càng cao và biên lợi nhuận chịu áp lực lớn, câu hỏi đặt ra không còn là có tăng trưởng hay không, mà là tăng trưởng như thế nào để bền vững.

Ra mắt SME Forum 2026: Sức bật mới cho cuộc chơi lớn - Ảnh 1.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Giang, Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Newing, thịnh vượng của doanh nghiệp cần được nhìn rộng hơn. Doanh nghiệp hôm nay không thiếu chiến lược, điều còn thiếu là năng lực thực thi đủ kỷ luật và hệ thống đủ vững để đi đường dài. Khi quy mô tăng lên, mọi điểm yếu trong vận hành và quản trị sẽ lộ rõ. Thịnh vượng vì vậy không chỉ là tăng trưởng, mà là năng lực duy trì tăng trưởng một cách nhất quán và bền vững.

Chương trình năm nay được cấu trúc xoay quanh ba trụ cột trọng tâm: Mở rộng – Làm thế nào để tăng quy mô mà vận hành không bị gãy đổ. Khi doanh nghiệp mở rộng thị trường hoặc sản lượng, chuỗi cung ứng và vận hành, đặc biệt trong ngành sản xuất là nơi chịu áp lực đầu tiên.

Đổi mới – Khi chuyển giao cho thế hệ kế thừa hoặc khi doanh nghiệp muốn thay đổi mô hình kinh doanh cũ, tái cấu trúc và làm mới,những bài học từ các doanh nghiệp gia đình lâu đời sẽ được chia sẻ từ chính người trong cuộc.

Chinh phục – Trong những thời điểm biến động hoặc khủng hoảng, những niềm tin, giá trị và quyết định nào của lãnh đạo sẽ quyết định sự tồn tại và vị thế của tổ chức?

SME Forum 2026 quy tụ các lãnh đạo từng trực tiếp điều hành tổ chức quy mô lớn tại châu Á. Giai đoạn 2022–2025, chuỗi diễn đàn do Newing khởi xướng đã quy tụ hơn 800 CEO và lãnh đạo từ hơn 300 doanh nghiệp, đồng thời hệ thống hóa nhiều phương pháp quản trị quốc tế và bài học thực tiễn phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

SME Forum 2026 được định vị không phải như một sự kiện độc lập, mà như một cấu phần trong hành trình dài hạn nhằm củng cố năng lực quản trị của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Đào Gia Hưng, Giám đốc phụ trách VPBankSME chia sẻ:

"Vốn là điều kiện cần, nhưng năng lực vận hành và quản trị theo đặc thù ngành mới là yếu tố quyết định tăng trưởng bền vững. Với các doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ và sản xuất, bài toán không chỉ nằm ở dòng tiền, mà ở chuỗi cung ứng, tốc độ xoay vòng và khả năng mở rộng thị trường. Thông qua SME Forum 2026, VPBankSME khẳng định vai trò ngân hàng đồng hành theo ngành, cung cấp giải pháp tài chính được thiết kế sát với đặc thù vận hành của từng lĩnh vực. Đây là bước khởi đầu trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành, và trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các diễn đàn chuyên sâu dành cho những ngành trọng điểm khác của cộng đồng SME".

Song Hà

doanh nghiệp Việt Nam

cộng đồng doanh nghiệp

hệ sinh thái
