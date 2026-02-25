Mua hàng trên mạng: Tỉnh táo để tránh bị lừa đảo

Làm gì để tránh bị lừa đảo khi mua hàng trực tuyến?

Một trong những môi trường thuận lợi để những kẻ bất chính thực hiện hành vi lừa đảo là mua hàng trên mạng xã hội và các trang thương mại điện tử.

Những việc trước đây phải mất nhiều ngày để thực hiện thì giờ đây kẻ lừa đảo chỉ mất vài phút để tạo ra. Một báo cáo mới từ Microsoft chỉ ra, chỉ trong năm ngoái, họ đã gỡ bỏ gần 500 tên miền web độc hại và ngăn chặn khoảng 1,6 triệu nỗ lực đăng ký bot mỗi giờ.

Vasu Jakkal - Phó Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Security chia sẻ: "Năm ngoái, chúng tôi đã theo dõi 300 nhóm tội phạm tài chính và quốc gia riêng biệt. Năm nay, chúng tôi theo dõi 1.500 nhóm".

Sự gia tăng loại tội phạm này phần lớn là do AI tạo ra, công nghệ này đã đơn giản hóa quy trình tạo trang web bằng cách mua một bộ công cụ trên web. Đó là một dây chuyền lắp ráp, xây dựng phần mềm độc hại, xây dựng cơ sở hạ tầng và lưu trữ trang web.

Jakkal giải thích rằng AI không chỉ giúp thiết lập các trang web gian lận mà còn giúp chúng đáng tin cậy hơn. Cô cho biết thêm: "Những kẻ lừa đảo sử dụng AI tạo ra để tạo mô tả sản phẩm, hình ảnh, đánh giá và thậm chí là video của người có sức ảnh hưởng như một phần của chiến lược kỹ thuật xã hội để lừa người mua sắm Online tin rằng họ đang là một doanh nghiệp hợp pháp, trong khi thực tế là chúng ta đang bị dụ vào một cái bẫy kỹ thuật số".

Một chiến thuật khác được nêu trong báo cáo của Microsoft là mạo danh tên miền. Những kẻ lừa đảo tạo ra một bản sao gần như hoàn hảo của địa chỉ trang web hợp pháp, đôi khi chỉ thay đổi một chữ cái, để lừa người tiêu dùng cung cấp tiền và thông tin.

Ngoài việc nâng cao nhận thức về những trò lừa đảo này, công ty đang giới thiệu các công cụ mới để giúp bảo vệ khách hàng của họ. Trình duyệt web của Microsoft, Microsoft Edge, hiện có tính năng bảo vệ chống đánh máy và mạo danh tên miền, nhắc nhở người dùng kiểm tra URL của trang web nếu chương trình nghi ngờ có thể có lỗi chính tả. Trình duyệt cũng sử dụng máy học để chặn các trang web có khả năng gây hại trước khi người dùng truy cập trang chủ.

Hiện nay, những kẻ lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn mua được hàng với giá rẻ hoặc sự tin tưởng vào các thương hiệu giả mạo để thực hiện hành vi gian lận. Vì vậy, việc trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để nhận diện và tránh rơi vào các tình huống này là vô cùng cần thiết.

Mẹo giữ an toàn khi mua sắm online

Khi mua sắm online trên web hay tất cả các nên tảng để tránh rủi ro bị lừa đảo, người tiêu dùng nên "ghi nhớ" một số mẹo an toàn dưới đây:

Cảnh giác với việc mua hàng bốc đồng

Những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng sử dụng các chiến thuật gây áp lực như giao dịch "có thời hạn" và bộ đếm thời gian đếm ngược để khiến bạn mua sắm nhanh chóng. Hãy dành chút thời gian để dừng lại và đảm bảo rằng trang web đang truy cập là trang web thật.

Kiểm tra tên miền trong URL

Một số trang web lừa đảo sẽ cố gắng bắt chước các công ty gốc. Nhưng vì họ không sở hữu tên miền nên thường thấy một url hơi khác nhưng khó có thể nhận ra.

Đừng dựa vào các liên kết mạng xã hội

Nếu đang chuyển từ một ứng dụng sang một trang web mua sắm, hãy đóng trang mở tự động và thử tìm trang đó một cách độc lập trên trình duyệt web. Đặc biệt không nên ấn và đường link vì khả năng sẽ bị hack thông tin và số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Kiểm tra đánh giá

Các trang web gian lận sẽ sử dụng đánh giá giả để làm cho sản phẩm có vẻ như thật. Hãy chú ý đến các cụm từ hoặc cách diễn đạt tương tự trong đánh giá hoặc số lượng đánh giá năm sao quá nhiều.

Không sử dụng thẻ ghi nợ để mua sắm trực tuyến

Khi mua sắm trực tuyến, việc lựa chọn phương thức thanh toán an toàn là rất quan trọng. Thẻ ghi nợ mặc dù tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu thông tin thẻ bị đánh cắp, kẻ gian có thể rút hết tiền trong tài khoản của bạn. Vì vậy, để bảo vệ tài sản, bạn nên ưu tiên sử dụng thẻ tín dụng, ứng dụng thanh toán di động hoặc ví điện tử, những phương thức thanh toán có lớp bảo mật cao hơn và nhiều tính năng bảo vệ người dùng hơn.