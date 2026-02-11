Doanh nhân

Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 11 lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Thứ tư, 11/02/2026 14:48

Hội Doanh Nhân Sài Gòn (DNSG) – Chi hội 11 tổ chức chương trình "Tết Sum Vầy – Xuân Ấm Tình Doanh Nhân", mang không khí xuân ấm áp, nghĩa tình đến cộng đồng.

Ngày 10-2, tại Công viên nước Đầm Sen (TPHCM), Hội Doanh Nhân Sài Gòn (DNSG) – Chi hội 11 đã tổ chức chương trình "Tết Sum Vầy – Xuân Ấm Tình Doanh Nhân", mang đến không khí xuân ấm áp, nghĩa tình và sẻ chia đến cộng đồng.

Chương trình vinh dự đón tiếp sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội Doanh Nhân Sài Gòn, đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM, lãnh đạo địa phương, cùng các tổ chức hội, doanh nghiệp, mạnh thường quân, doanh nhân hội viên và 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Bà Lê Thị Thu – Chủ tịch Chi hội 11 cho biết: "Tết Sum Vầy – Xuân Ấm Tình Doanh Nhân" là hoạt động ý nghĩa Chi hội 11duy trì nhằm đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, đồng thời phát huy tinh thần kết nối, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của doanh nhân.

Hội Doanh nhân Sài Gòn-Chi hội 11 lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Với tinh thần trách nhiệm xã hội và lan tỏa yêu thương, Chi hội 11 DNSG đã trao tặng 200 phần quà Tết cho 200 hộ gia đình khó khăn, mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng, và 2 vé vui chơi tại Công viên nước Đầm Sen, góp phần động viên tinh thần và mang đến niềm vui cho các gia đình trong dịp Tết cổ truyền. Bên cạnh đó, trao tặng học bổng "Tiếp sức tài năng trẻ" tổng giá trị 40 triệu đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 04 phường: Bình Thới, Phú Thọ, Hoà Bình và Minh Phụng.

Hội Doanh nhân Sài Gòn-Chi hội 11 lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 4 phường nhận học bổng "Tiếp sức tài năng trẻ".

Hội Doanh nhân Sài Gòn-Chi hội 11 lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Doanh nhân Chi hội 11 DNSG và các đơn vị đồng hành


Hội Doanh nhân Sài Gòn-Chi hội 11 lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Văn nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình

Hội Doanh nhân Sài Gòn-Chi hội 11 lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Văn nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình

Hội Doanh nhân Sài Gòn-Chi hội 11 lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Chi hội 11 DNSG đã tổ chức buổi họp mặt tất niên dành cho hội viên, được trao tặng món quà xuân – cành đào đón Tết, thay cho lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng và tiếp tục chung tay vì cộng đồng.

M.Huy

văn nghệ sĩ

hộ gia đình

Tinh thần trách nhiệm

Ủy ban Mặt trận tổ quốc

Tết cổ truyền
