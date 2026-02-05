Địa ốc

Phát Đạt thiết lập quan hệ đối tác liên quan dự án Thuận An 1

Thứ năm, 05/02/2026 10:33

Phát Đạt và Tập đoàn Mitsubishi Corporation chính thức công bố việc thiết lập quan hệ đối tác liên quan đến Dự án Thuận An 1.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) và Tập đoàn Mitsubishi Corporation chính thức công bố việc thiết lập quan hệ đối tác liên quan đến Dự án Thuận An 1, một cột mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác sâu rộng giữa hai bên.

Bước đi cụ thể đầu tiên trong quan hệ đối tác này chính là sự hợp tác thành công trong việc phát triển Dự án Thuận An 1, tọa lạc tại phường Thuận Giao, TPHCM. Dự án được xem là minh chứng điển hình cho mô hình hợp tác quốc tế, góp phần đặt ra những tiêu chuẩn mới về chất lượng phát triển đô thị tại khu vực phía Đông Bắc TPHCM.

Trong khuôn khổ dự án, hai bên tập trung hợp tác phát triển mô hình đô thị hỗn hợp (mixed-use), tích hợp hệ thống tiện ích toàn diện cùng môi trường sống xanh bền vững. Thuận An 1 được triển khai theo các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như LEED và Fitwel, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân và tạo giá trị tích cực cho cảnh quan đô thị trong khu vực.

Phát Đạt thiết lập quan hệ đối tác liên quan dự án Thuận An 1 - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Thuận An 1

Thông qua sự hợp tác này, PDR và Mitsubishi Corporation kỳ vọng sẽ phát huy tối đa thế mạnh, kinh nghiệm phong phú cùng năng lực chuyên môn sâu rộng trong phát triển và quản lý dự án, nhằm mang đến một không gianđô thị chất lượng cao, vận hành chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc của PDR, cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Mitsubishi Corporation – một trong những tập đoàn danh tiếng hàng đầu thế giới – tại Dự án Thuận An 1. Với uy tín, kinh nghiệm quản lý dự án đô thị đẳng cấp và hệ thống tiêu chuẩn quốc tế của đối tác, PDR tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần kiến tạo những không gian sống xanh, bền vững, đạt đẳng cấp quốc tế, mang lại giá trị vượt trội cho thị trường bất động sản Việt Nam".

Đại diện PDR cũng nhấn mạnh rằng việc bắt tay với đối tác hàng đầu Nhật Bản không chỉ nâng tầm chất lượng Dự án Thuận An 1 mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho chiến lược dài hạn của PDR trong việc phát triển các không gian đô thị cao cấp. Đây là bước tiến ý nghĩa, khẳng định định hướng hợp tác quốc tế có chọn lọc để nâng cao năng lực phát triển và vị thế thị trường của PDR.

Phát Đạt cho biết đang tập trung nguồn lực vào các thị trường trọng điểm như TPHCM (bao gồm khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), Đồng Nai cùng một số địa bàn chiến lược khác.

Sơn Nhung

Con trai Chủ tịch Phát Đạt muốn bán sạch cổ phiếu PDR

Con trai Chủ tịch Phát Đạt muốn bán sạch cổ phiếu PDR

Kinh tế 18:42

(NLĐO)- Ông Nguyễn Tấn Danh đăng ký bán sạch 3,4 triệu cổ phiếu PDR của Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt vì nhu cầu cá nhân.

Cổ phiếu hôm nay 30-11: Sau "giải cứu", bộ ba NVL - PDR - HPX kéo nhau tăng trần đồng loạt

Cổ phiếu hôm nay 30-11: Sau "giải cứu", bộ ba NVL - PDR - HPX kéo nhau tăng trần đồng loạt

Kinh tế 16:36

(NLĐO) - Trong phiên giao dịch cổ phiếu hôm nay, 30-11, thị trường tiếp tục tăng mạnh với hơn 1 tỉ cổ phiếu giao dịch thành công; kịch bản sáng đỏ, chiều xanh tiếp tục lặp lại với cả trăm mã cổ phiếu tăng giá kịch trần

Vì sao Bất động sản Phát Đạt liên tục chuyển nhượng dự án?

Vì sao Bất động sản Phát Đạt liên tục chuyển nhượng dự án?

Kinh tế 18:44

(NLĐO) - Mùa cuối năm, Bất động sản Phát Đạt liên tục chuyển nhượng dự án, khiến nhà đầu tư đặt nghi vấn về giao dịch

bất động sản

chất lượng cao

tổng giám đốc

Phát Đạt

môi trường sống
Hòa Phát khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc quy mô gần 355 ha

Hòa Phát khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc quy mô gần 355 ha

Vật tư 16:37

Ngày 5-2, Hòa Phát khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Đồng Phúc, tỉnh Bắc Ninh.

Cư dân Gladia by the Waters nhận sổ hồng trước thềm Tết Nguyên đán

Cư dân Gladia by the Waters nhận sổ hồng trước thềm Tết Nguyên đán

Dự án 08:00

Các cư dân đầu tiên của dự án Gladia by the Waters nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International

Doanh nhân 12:55

Masterise Group hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International – Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới.

AkzoNobel giới thiệu Màu Của Năm 2026 tại Ashui Awards lần thứ 14

AkzoNobel giới thiệu Màu Của Năm 2026 tại Ashui Awards lần thứ 14

Vật tư 16:53

Thương hiệu Dulux và Dulux Professional từ AkzoNobel tiếp tục đồng hành cùng giải thưởng Ashui Awards 2025 sau nhiều năm liên tục gắn bó.

Marriott International và Masterise Group ký kết hợp tác quản lý đa dự án

Marriott International và Masterise Group ký kết hợp tác quản lý đa dự án

Doanh nhân 13:41

Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới - Marriott International cùng Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận mang tính dấu mốc lớn.

Sonkim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

Sonkim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

Doanh nhân 13:00

Giải đấu quy tụ 144 golfer là lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo nhà hảo tâm, chính thức bước vào cuộc tranh tài sôi động.

AQUA Việt Nam kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, công bố chiến lược đầu tư dài hạn

AQUA Việt Nam kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, công bố chiến lược đầu tư dài hạn

Doanh nhân 13:33

Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam công bố Chiến lược phát triển dài hạn với việc gia hạn hoạt động đầu tư đến năm 2045.

HPA đạt doanh thu 8.300 tỉ đồng năm 2025

HPA đạt doanh thu 8.300 tỉ đồng năm 2025

Doanh nhân 12:42

Năm 2025, HPA có doanh thu 8.326 tỉ đồng, tăng 18% so năm 2024, vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỉ đồng, tăng 55% so cùng kỳ, vượt 22% kế hoạch.

Hành trình trở thành giám đốc công ty truyền thông của chàng trai 22 tuổi

Hành trình trở thành giám đốc công ty truyền thông của chàng trai 22 tuổi

Doanh nhân 12:39

Nguyễn Quang, Giám đốc điều hành một doanh nghiệp truyền thông - marketing số tại TPHCM, nhìn lại hành trình trở thành lãnh đạo từ năm 22 tuổi.

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổng kết hoạt động năm 2025, chủ đề “Đêm sắc màu”

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổng kết hoạt động năm 2025, chủ đề “Đêm sắc màu”

Doanh nhân 13:20

Tối 27-1 tại TP HCM Hội Doanh nhân Sài Gòn (DNSG) long trọng tổ chức tổng kết năm 2025 và phướng hướng năm 2026 của Hội.

XEM THÊM