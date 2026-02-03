Vật tư

AkzoNobel giới thiệu Màu Của Năm 2026 tại Ashui Awards lần thứ 14

Thứ ba, 03/02/2026 16:53

Thương hiệu Dulux và Dulux Professional từ AkzoNobel tiếp tục đồng hành cùng giải thưởng Ashui Awards 2025 sau nhiều năm liên tục gắn bó.

Sự kiện năm nay đánh dấu bước tiến mới trong hành trình gắn kết dài hạn giữa thương hiệu với cộng đồng kiến trúc - thiết kế Việt Nam thông qua việc giới thiệu Màu Của Năm 2026 và tôn vinh những công trình xuất sắc tiêu biểu cho kiến trúc đương đại.

AkzoNobel giới thiệu Màu Của Năm 2026 tại Ashui Awards lần thứ 14 - Ảnh 1.

Ông Cao Đức Dũng trao giải "Công trình của Năm" ((Building of the Year)

Trong khuôn khổ sự kiện, Dulux với vai trò Đối tác chiến lược đã thu hút sự chú ý khi giới thiệu Màu Của Năm 2026: The Rhythm of Blues™ - Xanh Thanh Âm. Thay vì một gam màu đơn lẻ, Xanh Thanh Âm gồm bộ ba sắc xanh gồm: Xanh Phóng Khoáng (Free Groove™), Xanh Phiêu Lãng (Mellow Flow™) và Xanh Tĩnh Lặng (Slow Swing™), mang đến khả năng biến tấu linh hoạt để kết nối cảm xúc và khơi nguồn sáng tạo cho mọi không gian sống.

Tại không gian ConsHub, thương hiệu giới thiệu bộ ba màu này nhằm thể hiện sự cộng hưởng giữa kiến trúc và màu sắc, đồng thời khẳng định cam kết của Dulux trong việc gắn kết màu sắc với không gian sống và trải nghiệm cảm xúc của con người.

Bên cạnh đó, thương hiệu Dulux Professional tiếp tục giữ vai trò Nhà tài trợ cho danh hiệu "Công trình của Năm" (Building of the Year). Hoạt động này nhằm mục đích duy trì sự đồng hành dài hạn cùng giải thưởng và tôn vinh những công trình xuất sắc tiêu biểu cho kiến trúc Việt Nam đương đại. 

AkzoNobel giới thiệu Màu Của Năm 2026 tại Ashui Awards lần thứ 14 - Ảnh 2.

Năm nay, danh hiệu này đã thuộc về dự án Infinity Village (Làng Vô Cực) do G8A Architects thiết kế tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Công trình được đánh giá cao nhờ ý tưởng thiết kế độc đáo với hình dạng hai vòng tròn bất đối xứng lồng vào nhau, kiến tạo nên không gian sống động và phong phú. Việc đồng hành cùng hạng mục quan trọng nhất này một lần nữa khẳng định vị thế của Dulux Professional trong việc gắn liền thương hiệu với những công trình chuyên nghiệp và chất lượng.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Cao Đức Dũng, Giám Đốc Kinh Doanh Kênh Dự Án, AkzoNobel cho biết: "Việc trở thành đối tác chiến lược của Ashui Awards lần thứ 14 là minh chứng cho cam kết đồng hành dài hạn của AkzoNobel cùng cộng đồng kiến trúc - thiết kế tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng, sự kết hợp giữa bộ ba màu sắc của Xanh Thanh Âm cùng những giải pháp sơn phủ chuyên nghiệp sẽ trở thành nguồn cảm hứng để các kiến trúc sư tiếp tục kiến tạo nên những công trình xuất sắc, mang lại giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm sống chất lượng cho cộng đồng".

KTS. Lê Việt Hà, Sáng lập kiêm Chủ tịch Ashui.com cũng chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng sự đồng hành bền bỉ của AkzoNobel trong suốt hành trình 14 năm của Ashui Awards. Với vai trò Đối tác chiến lược, sự đóng góp của thương hiệu không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tổ chức mà còn mang đến những giá trị chuyên môn sâu sắc, đặc biệt là các nghiên cứu về xu hướng màu sắc và giải pháp vật liệu tiên tiến. Sự cộng hưởng này giúp các kiến trúc sư có thêm nguồn cảm hứng để hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, góp phần nâng tầm chất lượng và thẩm mỹ cho các công trình kiến trúc Việt Nam đương đại".

Được ví như "giải Oscar" của ngành xây dựng Việt Nam, Ashui Awards là giải thưởng thường niên uy tín nhằm tôn vinh các kiến trúc sư có những tác phẩm xuất sắc, những công trình tiêu biểu và các nhà thầu uy tín. Qua 14 năm tổ chức, giải thưởng đã góp phần quan trọng trong việc định hướng sự phát triển của kiến trúc và đô thị Việt Nam theo hướng bền vững và nhân văn.

AkzoNobel giới thiệu Màu Của Năm 2026 tại Ashui Awards lần thứ 14 - Ảnh 3.

Ông Cao Đức Dũng, Giám Đốc Kinh Doanh Kênh Dự Án, AkzoNobel, tai Ashui Awards 2025

Năm nay, lễ trao giải được tổ chức vào ngày 31-1 tại không gian Ashui Pavilion 2026 - ConsHub, trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Giới thiệu về AkzoNobel

Kể từ năm 1792, chúng tôi đã cung cấp các loại sơn và chất phủ cải tiến giúp tô điểm cuộc sống của mọi người và bảo vệ những gì quan trọng nhất. Danh mục thương hiệu đẳng cấp thế giới của chúng tôi - bao gồm Dulux, International, Sikkens và Interpon - được khách hàng trên toàn cầu tin tưởng. Chúng tôi hoạt động tại hơn 150 quốc gia và sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày. Vì chúng tôi tin rằng mọi bề mặt đều là một cơ hội. Đó là những gì người tiêu dùng có thể mong đợi từ chúng tôi - công ty hàng đầu về sơn và chất phủ lâu đời chuyên cung cấp các giải pháp bền vững và bảo vệ những điều quý giá mà chúng ta có ngày hôm nay - đồng thời tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn nữa. Cùng nhau, hãy vẽ nên một tương lai tươi sáng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.akzonobel.com.


An Nhiên

AkzoNobel ghi dấu ấn tại ZAK World of Façades Việt Nam 2025

AkzoNobel ghi dấu ấn tại ZAK World of Façades Việt Nam 2025

Vật tư 16:51

AkzoNobel, công ty hàng đầu thế giới về sản xuất sơn và chất phủ, tiếp tục góp mặt và để lại dấu ấn mạnh mẽ tại hội nghị ZAK World of Façades 2025 tại TPHCM.

Nhà máy AkzoNobel (Bình Dương cũ) nhận chứng chỉ LEED Gold từ Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ

Nhà máy AkzoNobel (Bình Dương cũ) nhận chứng chỉ LEED Gold từ Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ

Vật tư 22:29

Ngày 17-10, AkzoNobel, đạt chứng nhận LEED Gold từ Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council – USGBC) cho nhà máy sơn trang trí (Bình Dương).

AkzoNobel ra mắt sơn nội thất siêu cao cấp có khả năng thanh lọc không khí

AkzoNobel ra mắt sơn nội thất siêu cao cấp có khả năng thanh lọc không khí

Vật tư 15:31

AkzoNobel chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng dòng sơn nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance AirFresh với khả năng thanh lọc không khí (*).

Đối tác chiến lược

Khu Công nghệ cao

nguồn cảm hứng

bước tiến mới

Kiến trúc sư
Marriott International và Masterise Group ký kết hợp tác quản lý đa dự án

Marriott International và Masterise Group ký kết hợp tác quản lý đa dự án

Doanh nhân 13:41

Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới - Marriott International cùng Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận mang tính dấu mốc lớn.

Sonkim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

Sonkim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

Doanh nhân 13:00

Giải đấu quy tụ 144 golfer là lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo nhà hảo tâm, chính thức bước vào cuộc tranh tài sôi động.

AQUA Việt Nam kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, công bố chiến lược đầu tư dài hạn

AQUA Việt Nam kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, công bố chiến lược đầu tư dài hạn

Doanh nhân 13:33

Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam công bố Chiến lược phát triển dài hạn với việc gia hạn hoạt động đầu tư đến năm 2045.

HPA đạt doanh thu 8.300 tỉ đồng năm 2025

HPA đạt doanh thu 8.300 tỉ đồng năm 2025

Doanh nhân 12:42

Năm 2025, HPA có doanh thu 8.326 tỉ đồng, tăng 18% so năm 2024, vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỉ đồng, tăng 55% so cùng kỳ, vượt 22% kế hoạch.

Hành trình trở thành giám đốc công ty truyền thông của chàng trai 22 tuổi

Hành trình trở thành giám đốc công ty truyền thông của chàng trai 22 tuổi

Doanh nhân 12:39

Nguyễn Quang, Giám đốc điều hành một doanh nghiệp truyền thông - marketing số tại TPHCM, nhìn lại hành trình trở thành lãnh đạo từ năm 22 tuổi.

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổng kết hoạt động năm 2025, chủ đề “Đêm sắc màu”

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổng kết hoạt động năm 2025, chủ đề “Đêm sắc màu”

Doanh nhân 13:20

Tối 27-1 tại TP HCM Hội Doanh nhân Sài Gòn (DNSG) long trọng tổ chức tổng kết năm 2025 và phướng hướng năm 2026 của Hội.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền: Dự kiến năm 2026 lợi nhuận tăng trưởng gấp đôi

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền: Dự kiến năm 2026 lợi nhuận tăng trưởng gấp đôi

Doanh nhân 13:18

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) vừa có buổi chia sẻ thông tin đầu năm đến các nhà đầu tư, đối tác và cổ đông lớn.

CMC bắt tay NTT DATA, tăng tốc chinh phục thị trường Nhật Bản

CMC bắt tay NTT DATA, tăng tốc chinh phục thị trường Nhật Bản

Số hóa 15:54

CMC Global cùng NTT DATA và NTT DATA Vietnam ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng năng lực cung cấp dịch vụ CNTT cho thị trường Nhật Bản, Việt Nam.

Giải được bài toán hoàn vốn, doanh nghiệp Việt tăng tốc xanh hóa

Giải được bài toán hoàn vốn, doanh nghiệp Việt tăng tốc xanh hóa

Doanh nhân 17:15

Thay vì nhìn năng lượng xanh như một khoản chi phí đầu tư lớn, doanh nghiệp đang dần tiếp cận nó như một công cụ quản trị chi phí dài hạn.

Chiến lược bản địa hóa: Chứng khoán Mirae Asset đang làm ăn ra sao?

Chiến lược bản địa hóa: Chứng khoán Mirae Asset đang làm ăn ra sao?

Tài chính 16:27

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 938 tỉ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ 2024.

XEM THÊM