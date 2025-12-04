Vật tư

AkzoNobel ghi dấu ấn tại ZAK World of Façades Việt Nam 2025

Thứ năm, 04/12/2025 16:51

AkzoNobel, công ty hàng đầu thế giới về sản xuất sơn và chất phủ, tiếp tục góp mặt và để lại dấu ấn mạnh mẽ tại hội nghị ZAK World of Façades 2025 tại TPHCM.

AkzoNobel ghi dấu ấn tại ZAK World of Façades Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ sự kiện, AkzoNobel đã giới thiệu Interpon - thương hiệu sơn bột tĩnh điện dẫn đầu ngành với các giải pháp tiên tiến cho mặt dựng và công trình xanh, góp phần thúc đẩy sự bền vững của ngành kiến trúc. ZAK World of Façades là chuỗi hội nghị quốc tế uy tín, được xem là diễn đàn định hình các chuẩn mực toàn cầu về thiết kế và kỹ thuật mặt dựng. 

Sự kiện lần này đánh dấu lần tổ chức thứ 203 trên thế giới và thứ 3 tại Việt Nam, tập trung vào các đổi mới bền vững và giải quyết những thách thức liên quan đến lớp vỏ bao bọc công trình trong ngành xây dựng.

AkzoNobel ghi dấu ấn tại ZAK World of Façades Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển bền vững, AkzoNobel đã mang đến hội nghị các giải pháp sơn phủ mặt dựng vượt trội từ Interpon.

Trong bài tham luận chính, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Hanna Nguyễn) - Giám đốc Kinh doanh Quốc gia tại Việt Nam, Philippines và Campuchia - đã chia sẻ các xu hướng mới nhất và dữ liệu thực tế về vật liệu nhẹ trong xây dựng hiện đại, đồng thời giới thiệu sơn bột tĩnh điện như một giải pháp mô phỏng hiệu suất cao của các vật liệu tự nhiên. 

Bà cũng tái khẳng định cam kết của AkzoNobel đối với sự bền vững thông qua các giải pháp hỗ trợ toàn diện của Interpon giúp thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và khách hàng cùng hiện thực hóa tầm nhìn chung về phát triển bền vững.

Bên cạnh những thông tin chuyên sâu, AkzoNobel còn mang đến trải nghiệm thực tế tại gian hàng Interpon với các mẫu sơn thật, giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận chất lượng và tính thẩm mỹ. Với cam kết về độ bền vượt trội, lớp sơn hoàn thiện cao cấp cùng sự thân thiện với môi trường, những đổi mới tiên tiến nhất của Interpon đã củng cố vị thế của thương hiệu như một giải pháp thay thế tối ưu cho các vật liệu tự nhiên truyền thống.

AkzoNobel ghi dấu ấn tại ZAK World of Façades Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Trong đó, đáng chú ý là bộ sưu tập Interpon D Natural Metals vừa ra mắt có khả năng thay thế vẻ ngoài của kim loại như đồng, đồng thau và vàng với chi phí hiệu quả mà lại siêu bền. Thêm nữa, dòng sản phẩm này còn giảm thiểu yêu cầu bảo trì và được cam kết bảo hành hiệu suất lớp phủ toàn cầu lên đến 25 năm đối với các dự án kiến trúc.

Bên cạnh đó, dòng sơn chuyên dụng cho các dự án kiến trúc ngoại thất Interpon D3020 với độ bền vượt trội, khả năng chống chịu thời tiết và bảo hành lên tới 30 năm cũng được giới thiệu là một trong những giải pháp hàng đầu để bảo vệ bề mặt trong các công trình dân dụng và thương mại.

AkzoNobel ghi dấu ấn tại ZAK World of Façades Việt Nam 2025 - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà chia sẻ: "Những gì chúng ta thiết kế hôm nay sẽ quyết định sự bền bỉ của cảnh quan đô thị trong 20 - 30 năm tới. Trước thách thức của biến đổi khí hậu và xu hướng chuyển dịch tất yếu sang công trình xanh, các nhà đầu tư và khách hàng ngày càng ưu tiên các vật liệu bền vững đảm bảo khả năng bảo vệ lâu dài. Đáp ứng nhu cầu này, AkzoNobel liên tục đổi mới danh mục Interpon để cung cấp các giải pháp sơn bột tĩnh điện có độ bền vượt trội và độ che phủ cao. Là giải pháp thay thế hoàn hảo cho vật liệu tự nhiên, sản phẩm của chúng tôi giúp khách hàng nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu chi phí bảo trì trong suốt vòng đời dự án".

Trong những năm qua, sơn bột tĩnh điện Interpon đã trở thành biểu tượng của sự xuất sắc về tính bền vững. Các sản phẩm hầu như không tạo ra chất thải độc hại trong quá trình thi công, dễ bảo trì và có khả năng chống mài mòn cao, qua đó giảm thiểu nhu cầu sửa chữa tại chỗ cũng như chi phí vận hành và bảo trì dài hạn. 

Hơn nữa, sơn bột tĩnh điện Interpon có hiệu quả thi công cao, dễ dàng tái sử dụng bột sơn dư thừa, giúp giảm đáng kể chi phí và lượng khí thải carbon, đạt tỷ lệ sử dụng vật liệu lên đến 99%.

Giới thiệu về AkzoNobel

AkzoNobel ghi dấu ấn tại ZAK World of Façades Việt Nam 2025 - Ảnh 5.

Kể từ năm 1792, chúng tôi đã cung cấp các loại sơn và chất phủ cải tiến giúp tô điểm cuộc sống của mọi người và bảo vệ những gì quan trọng nhất. Danh mục thương hiệu đẳng cấp thế giới của chúng tôi – bao gồm Dulux, International, Sikkens và Interpon – được khách hàng trên toàn cầu tin tưởng. 

Chúng tôi hoạt động tại hơn 150 quốc gia và sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày. Vì chúng tôi tin rằng mọi bề mặt đều là một cơ hội. 

Đó là những gì người tiêu dùng có thể mong đợi từ chúng tôi - công ty hàng đầu về sơn và chất phủ lâu đời chuyên cung cấp các giải pháp bền vững và bảo vệ những điều quý giá mà chúng ta có ngày hôm nay – đồng thời tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn nữa. Cùng nhau, hãy vẽ nên một tương lai tươi sáng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.akzonobel.comwww.interpon.com.

P.Đình

Phát triển bền vững

biến đổi khí hậu

nhà đầu tư

người tiêu dùng

hội nghị quốc tế

hồ chí minh

đáng chú ý

Thành phố Hồ Chí Minh

hàng đầu thế giới
Giao thông đa hướng thúc đẩy Imperia Holiday Hạ Long tại tâm điểm phát triển mới của thành phố

Giao thông đa hướng thúc đẩy Imperia Holiday Hạ Long tại tâm điểm phát triển mới của thành phố

Dự án 16:52

Imperia Holiday Hạ Long đang nhanh chóng trở thành điểm nóng của thị trường căn hộ.

Anker giảm giá sâu loạt sạc nhanh cho game thủ

Anker giảm giá sâu loạt sạc nhanh cho game thủ

Số hóa 09:48

Anker Innovations, Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sạc nhanh sẽ hợp tác cùng PUBG MOBILE, một trò chơi di động phổ biến toàn cầu.

Ant International và TPHCM hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Ant International và TPHCM hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Số hóa 09:46

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM đã ký kết Biên bản hợp tác với Ant International.

Nhìn đúng xu hướng, “bắt” đúng ROX Living Aquamarine – “Viên ngọc sáng” tại phía Bắc Nghệ An

Nhìn đúng xu hướng, “bắt” đúng ROX Living Aquamarine – “Viên ngọc sáng” tại phía Bắc Nghệ An

Dự án 10:47

Diễn Châu – phía Bắc Nghệ An trở thành điểm sáng khi VSIP Nghệ An 2 đi vào giai đoạn tăng tốc, thu hút hàng chục nghìn lao động và chuyên gia.

Rakuten Viber ra mắt tính năng mới AI Link Summary

Rakuten Viber ra mắt tính năng mới AI Link Summary

Số hóa 10:45

Rakuten Viber ra mắt AI Link Summary, tính năng sử dụng AI để tóm tắt nội dung mọi đường link không thuộc danh mục riêng tư được chia sẻ trong cuộc trò chuyện.

Kích cầu mua sắm, tiêu dùng với triển lãm quốc tế Vietbuild Home 2025

Kích cầu mua sắm, tiêu dùng với triển lãm quốc tế Vietbuild Home 2025

Vật tư 14:46

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Home 2025 chủ đề Trang trí nội ngoại thất – Thiết bị máy móc – Quà tặng & Đồ dùng gia đình diễn ra từ ngày 29-11 đến 3-12-2025.

Kiên Nam Land hưởng ứng phong trào thể thao và lan tỏa cộng đồng sống khỏe

Kiên Nam Land hưởng ứng phong trào thể thao và lan tỏa cộng đồng sống khỏe

Doanh nhân 14:43

Kiên Nam Land chính thức đồng hành với vai trò Nhà Tài trợ Kim Cương tại giải đấu Celebrity Pickleball Championship Season 2.

Syngenta Việt Nam trao tặng cầu kênh cao ở An Giang

Syngenta Việt Nam trao tặng cầu kênh cao ở An Giang

Doanh nhân 07:28

Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao cầu Kênh Cao Một (ngang nhà 3 Luông) tại ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, An Giang.

ROX Living Kiến Tường trao sổ hồng cho khách hàng

ROX Living Kiến Tường trao sổ hồng cho khách hàng

Dự án 21:31

Sáng 28-11, chủ đầu tư dự án ROX Living Kiến Tường đã tổ chức trao sổ hồng cho 100% khách hàng đã hoàn thiện nghĩa vụ tài chính.

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Doanh nhân 13:05

Nestlé Việt Nam, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) ký Bản ghi nhớ giúp Việt Nam chuyển dịch mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp.

XEM THÊM