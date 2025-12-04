AkzoNobel ghi dấu ấn tại ZAK World of Façades Việt Nam 2025

Trong khuôn khổ sự kiện, AkzoNobel đã giới thiệu Interpon - thương hiệu sơn bột tĩnh điện dẫn đầu ngành với các giải pháp tiên tiến cho mặt dựng và công trình xanh, góp phần thúc đẩy sự bền vững của ngành kiến trúc. ZAK World of Façades là chuỗi hội nghị quốc tế uy tín, được xem là diễn đàn định hình các chuẩn mực toàn cầu về thiết kế và kỹ thuật mặt dựng.

Sự kiện lần này đánh dấu lần tổ chức thứ 203 trên thế giới và thứ 3 tại Việt Nam, tập trung vào các đổi mới bền vững và giải quyết những thách thức liên quan đến lớp vỏ bao bọc công trình trong ngành xây dựng.

Khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển bền vững, AkzoNobel đã mang đến hội nghị các giải pháp sơn phủ mặt dựng vượt trội từ Interpon.

Trong bài tham luận chính, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Hanna Nguyễn) - Giám đốc Kinh doanh Quốc gia tại Việt Nam, Philippines và Campuchia - đã chia sẻ các xu hướng mới nhất và dữ liệu thực tế về vật liệu nhẹ trong xây dựng hiện đại, đồng thời giới thiệu sơn bột tĩnh điện như một giải pháp mô phỏng hiệu suất cao của các vật liệu tự nhiên.

Bà cũng tái khẳng định cam kết của AkzoNobel đối với sự bền vững thông qua các giải pháp hỗ trợ toàn diện của Interpon giúp thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và khách hàng cùng hiện thực hóa tầm nhìn chung về phát triển bền vững.

Bên cạnh những thông tin chuyên sâu, AkzoNobel còn mang đến trải nghiệm thực tế tại gian hàng Interpon với các mẫu sơn thật, giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận chất lượng và tính thẩm mỹ. Với cam kết về độ bền vượt trội, lớp sơn hoàn thiện cao cấp cùng sự thân thiện với môi trường, những đổi mới tiên tiến nhất của Interpon đã củng cố vị thế của thương hiệu như một giải pháp thay thế tối ưu cho các vật liệu tự nhiên truyền thống.

Trong đó, đáng chú ý là bộ sưu tập Interpon D Natural Metals vừa ra mắt có khả năng thay thế vẻ ngoài của kim loại như đồng, đồng thau và vàng với chi phí hiệu quả mà lại siêu bền. Thêm nữa, dòng sản phẩm này còn giảm thiểu yêu cầu bảo trì và được cam kết bảo hành hiệu suất lớp phủ toàn cầu lên đến 25 năm đối với các dự án kiến trúc.

Bên cạnh đó, dòng sơn chuyên dụng cho các dự án kiến trúc ngoại thất Interpon D3020 với độ bền vượt trội, khả năng chống chịu thời tiết và bảo hành lên tới 30 năm cũng được giới thiệu là một trong những giải pháp hàng đầu để bảo vệ bề mặt trong các công trình dân dụng và thương mại.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà chia sẻ: "Những gì chúng ta thiết kế hôm nay sẽ quyết định sự bền bỉ của cảnh quan đô thị trong 20 - 30 năm tới. Trước thách thức của biến đổi khí hậu và xu hướng chuyển dịch tất yếu sang công trình xanh, các nhà đầu tư và khách hàng ngày càng ưu tiên các vật liệu bền vững đảm bảo khả năng bảo vệ lâu dài. Đáp ứng nhu cầu này, AkzoNobel liên tục đổi mới danh mục Interpon để cung cấp các giải pháp sơn bột tĩnh điện có độ bền vượt trội và độ che phủ cao. Là giải pháp thay thế hoàn hảo cho vật liệu tự nhiên, sản phẩm của chúng tôi giúp khách hàng nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu chi phí bảo trì trong suốt vòng đời dự án".

Trong những năm qua, sơn bột tĩnh điện Interpon đã trở thành biểu tượng của sự xuất sắc về tính bền vững. Các sản phẩm hầu như không tạo ra chất thải độc hại trong quá trình thi công, dễ bảo trì và có khả năng chống mài mòn cao, qua đó giảm thiểu nhu cầu sửa chữa tại chỗ cũng như chi phí vận hành và bảo trì dài hạn.

Hơn nữa, sơn bột tĩnh điện Interpon có hiệu quả thi công cao, dễ dàng tái sử dụng bột sơn dư thừa, giúp giảm đáng kể chi phí và lượng khí thải carbon, đạt tỷ lệ sử dụng vật liệu lên đến 99%.

