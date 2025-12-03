Nhìn đúng xu hướng, “bắt” đúng ROX Living Aquamarine – “Viên ngọc sáng” tại phía Bắc Nghệ An

Nhận diện 3 cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ mới

Thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi với tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 16% năm 2025, trong khi lãi suất cho vay tiếp tục giảm. Dòng vốn FDI vào bất động sản ghi nhận xu hướng tăng mạnh, đạt hơn 4,8 tỷ USD trong nửa đầu 2025, gấp 2,4 lần cùng kỳ theo Avison Young Việt Nam.

Cùng với đó, giá bán có xu hướng tăng ở tất cả các loại hình sản phẩm và vùng giá thị trường. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – Bất động sản Đất Xanh, nhà phố, biệt thự mức tăng từ 2-5% theo quý; đối với shophouse, đất nền tăng từ 1-5% theo năm. Giá tăng mạnh mẽ nhất là phân khúc căn hộ tại Hà Nội và TPHCM với mức tăng 5-7% theo quý.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia chỉ ra 3 phân khúc phù hợp để đầu tư bất động sản giai đoạn này, đó là căn hộ trung tâm với mục tiêu giữ tài sản, chống lạm phát; bất động sản tỉnh/vùng ven để đón đầu hạ tầng và bất động sản công nghiệp tạo dòng tiền bền vững.

Sự kiện đầu tư "Dòng tiền thông minh - Nhìn đúng xu hướng, bắt đúng thời cơ" diễn ra sáng 29/11 thu hút đông đảo khách tham dự

Chia sẻ tại sự kiện đầu tư "Dòng tiền thông minh - Nhìn đúng xu hướng, bắt đúng thời cơ" do ROX Living tổ chức ngày 29/11, ông Lưu Văn Hiền - Giám đốc Kinh doanh dự án Đất Xanh Bắc Trung Bộ, cho rằng với cả nhà đầu tư có khẩu vị lợi nhuận cao, kỳ vọng tăng trưởng đột phá trong vòng 3-5 năm tới, bất động sản tỉnh/vùng ven là lựa chọn sáng giá.

Tuy nhiên, lựa chọn phân khúc này, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các khu vực có quy hoạch hạ tầng, giao thông trong điểm, các dự án phát triển công nghiệp và quan trọng nhất là giá còn mềm. Những khu vực đã chứng kiến sự thành công của phân khúc này được biết đến là Dĩ An (Bình Dương cũ); Từ Sơn (Bắc Ninh cũ). Làn sóng phát triển công nghiệp đã biến các khu vực này thành những đô thị sầm uất.

Diễn Châu (Đức Châu) - Tâm điểm tăng trưởng mới của Bắc Nghệ An

Diễn Châu (Nay là Đức Châu, Nghệ An sau sáp nhập) cũng đang nổi lên như một "điểm rơi" hấp dẫn khi hội tụ hạ tầng bứt phá, quy hoạch đồng bộ và đặc biệt là cú hích từ VSIP Nghệ An 2. KCN này có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, dự kiến thu hút khoảng 50.000 lao động và chuyên gia khi đi vào vận hành.

Sự xuất hiện của các "ông lớn" như Ecopark, BRG, ROX… đang tạo động lực phát triển các khu đô thị hiện đại, kéo theo nhu cầu nhà ở tăng mạnh khi công nghiệp bùng nổ.

Hầm Thần Vũ là công trình quan trọng của cao tốc Bắc Nam phía Đông thuộc dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đã được thông xe cách đây 1 năm.

Hạ tầng giao thông quanh khu vực dự án đang tái định nghĩa khái niệm khoảng cách từ kilomet sang thời gian di chuyển khi quãng đường từ Hà Nội đến Diễn Châu chỉ còn 3 giờ chạy xe. Các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, Cảng Cửa Lò và Sân bay Vinh, đặc biệt, đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chính thức thông xe 30/6/2025 được xem là bước ngoặt nâng tầm kết nối toàn vùng.

Kịch bản phát triển tại Đức Châu đang được so sánh với Bình Dương hay Bắc Ninh 10–15 năm trước. Những địa phương này đã chứng kiến giá đất tăng từ vài triệu/m² lên hàng trăm triệu/m² tại các trục đô thị.

ROX Living Aquamarine – Pháp lý bền vững, an tâm đầu tư

Cách VSIP Nghệ An 2 chưa đến 10km, ROX Living Aquamarine trở thành tâm điểm được giới đầu tư quan. Dự án sở hữu vị trí chiến lược cùng hệ tiện ích đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chuyên gia và kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Dự án còn được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối QL1A, cao tốc Bắc – Nam (4km), ga Chợ Sy (2km), cảng biển và sân bay.

Điểm nổi bật của dự án là thiết kế chú trọng công năng: mỗi căn tối ưu ánh sáng tự nhiên, mặt bằng linh hoạt cho nhiều nhu cầu ở, làm việc tại gia, cho thuê. Bên trong dự án, hệ thống tiện ích như công viên nội khu, đường dạo bộ, khu tập gym, yoga, sân chơi trẻ em, công viên đáp ứng tiêu chuẩn sống chất lượng, phù hợp gia đình trẻ và chuyên gia nước ngoài.

Shophouse 2 dòng tiền - dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu đầu tư - khai thác - tích sản bền vững ưu việt tại ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Tại các thị trường tỉnh hoặc vùng ven, pháp lý và tiến độ thi công là yếu tố được giới đầu tư quan tâm hàng đầu. ROX Living - thương hiệu phát triển bất động sản thuộc ROX Group đã ghi dấu ấn với các dự án bàn giao đúng tiến độ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh,...

Với ROX Living Aquamarine, dự án đã hoàn thiện hạ tầng và cấp, sổ đỏ lâu dài, tạo lợi thế cạnh tranh so với nhiều dự án địa phương đang còn vướng tiến độ hoặc thủ tục triển khai.

Tại sự kiện đầu tư "Dòng tiền thông minh - Nhìn đúng xu hướng, bắt đúng thời cơ", các chuyên gia đã chia sẻ về bức tranh thị trường bất động sản Nghệ An cũng như cơ hội sở hữu bất động sản thuộc dự án ROX Living Aquamarine.

Các chuyên gia nhận định: trong bối cảnh dòng vốn thông minh đổ về những thị trường có lực đẩy công nghiệp rõ rệt, dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ đảm bảo như ROX Living Aquamarine có khả năng trở thành "hàng hiếm" trong chu kỳ mới.