Syngenta Việt Nam trao tặng cầu kênh cao ở An Giang

Tại ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang.

Đây là một trong 4 cây cầu sẽ được Syngenta bàn giao cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong năm 2025, thuộc chương trình "Nhịp cầu yêu thương" được Syngenta phát động từ năm 2022, nhằm hỗ trợ nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, giúp bà con vùng sâu vùng xa đi lại an toàn hơn, thuận lợi hơn trong sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Tại nhiều ấp, xã vùng sâu của các khu vực ĐBSCL, bà con nông dân và các em học sinh vẫn phải đi lại trên những cây cầu nhỏ hẹp, xuống cấp, nhất là vào mùa mưa lũ. Việc đưa vào sử dụng cầu Kênh Cao Một góp phần giải quyết một trong những "nút thắt" về giao thông nông thôn, để người dân bớt rủi ro mỗi lần qua kênh, qua rạch, đồng thời tạo điều kiện kết nối thông suốt hơn giữa khu dân cư, trường học và các vùng sản xuất.

Cầu kênh Cao Một đi vào hoạt động mang lại sự thuận tiện và an toàn hơn cho người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, chia sẻ: "ĐBSCL là trái tim nông nghiệp của Việt Nam, nhưng ở nhiều nơi bà con vẫn gặp không ít trở ngại trong việc đi lại, nhất là học sinh và người lớn tuổi khi qua kênh, qua rạch. Với chương trình Nhịp cầu yêu thương, chúng tôi mong muốn không chỉ xây một cây cầu, mà còn mở thêm những nhịp nối về cơ hội, để bà con đi lại an toàn hơn, nông sản vận chuyển thuận lợi hơn, trẻ em đến trường dễ dàng hơn. Năm 2025, việc trao tặng 4 cây cầu tại An Giang và Cần Thơ là cam kết cụ thể của Syngenta trong hành trình đồng hành lâu dài với nông dân và cộng đồng địa phương".

Tại lễ khánh thành cầu, công ty Syngenta Việt Nam cũng đồng thời trao tặng 20 phần quà đến bà con nông dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Syngenta cũng trao tặng 20 phần quà cho các hộ nông dân khó khăn, cùng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Chúc.

Chương trình "Nhịp cầu yêu thương" là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của Syngenta tại Việt Nam, bên cạnh nhiều sáng kiến dài hạn về an sinh, giáo dục và môi trường.