Dự án

Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng

Thứ ba, 25/11/2025 17:14

Hàng trăm người dân mua dự án Lotus Residences tại Phường Phú Thuận, TPHCM của Chủ đầu tư Anh Tuấn Group vui mừng khi dự án đã được gỡ vướng pháp lý.

Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Dãy nhà phố Lotus Residences hoàn thiện, khang trang

Đây là 1 trong 9 dự án tại TPHCM được gỡ vướng pháp lý, bao gồm gia hạn chủ trương đầu tư và thông báo xác định nghĩa vụ tài chính – giá đất cho toàn bộ dự án với số tiền hơn 500 tỉ đồng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cư dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng - Ảnh 2.

Dãy nhà phố Lotus Residences hoàn thiện, khang trang

Đây là những quyết định có ý nghĩa then chốt, khẳng định tính minh bạch pháp lý và đảm bảo dự án được phát triển đúng quy định của pháp luật, có thể khởi động trở lại, tạo nền tảng vững chắc để khách hàng hoàn toàn an tâm khi đã lựa chọn Lotus Residences cho hành trình an cư – đầu tư của mình.

Trong bối cảnh thị trường Khu Nam còn khan hiếm nguồn cung minh bạch, Lotus Residences trở thành một trong những dự án hiếm hoi được tháo gỡ pháp lý hoàn chỉnh, thể hiện mạnh mẽ cam kết của Anh Tuấn Group về sự chuẩn chỉnh, nghiêm túc và tuân thủ pháp luật.

Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng - Ảnh 3.

Hình ảnh thi công nhộn nhịp của nhà phố Lotus Residences

Tiến độ thi công hiện tại tại phân khu nhà phố Lotus Residences cũng vô cùng khởi sắc: công trường nhộn nhịp mỗi ngày, nhiều dãy nhà phố đã và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài, hạ tầng nội khu hoàn thiện, sẵn sàng đón những chủ nhân đầu tiên về an cư vào quý I/2026 và tiến tới cấp sổ hồng vào quý IV/2026.

Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng - Ảnh 4.

Hình ảnh thi công nhộn nhịp của nhà phố Lotus Residences

Lotus Residences là khu nhà phố – nhà phố thương mại tọa lạc tại Phường Phú Thuận, TPHCM (Phường Phú Thuận, Quận 7 cũ), đây là vị trí chiến lược trung tâm Khu Nam Sài Gòn, sở hữu kết nối linh hoạt, không gian sống hiện đại và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững. Dự án được phát triển bởi Anh Tuấn Group, chủ đầu tư với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt am hiểu thị trường Khu Nam Sài Gòn.

Hàng loạt dự án đã bàn giao thành công trong nhiều năm qua chính là minh chứng cho uy tín và năng lực triển khai của doanh nghiệp. Quyết định tháo gỡ pháp lý từ Chính phủ lần này cũng chính là sự ghi nhận cho nỗ lực của Anh Tuấn Group trong việc thực hiện cam kết với khách hàng, mang đến một dự án hoàn chỉnh minh bạch bền vững.

P.Đình

bất động sản

không gian sống

chủ đầu tư

giấy chứng nhận

tạo điều kiện

lĩnh vực bất động sản

tiến độ thi công

tiền sử dụng đất

Quyền sở hữu

vị trí chiến lược
KDH: Cổ phiếu triển vọng, giao dịch nội bộ 17,7 triệu cổ phiếu

KDH: Cổ phiếu triển vọng, giao dịch nội bộ 17,7 triệu cổ phiếu

Tài chính 17:16

KDH công bố giao dịch nội bộ thành công. Ông Lý Điền Sơn, lãnh đạo trong HĐQT KDH, đã cho/tặng mẹ ruột 17,7 triệu cổ phiếu.

Xu hướng phòng khách, nhà bếp năm 2026

Xu hướng phòng khách, nhà bếp năm 2026

Nhà đẹp 11:15

Nếu như phòng khách nổi lên phong cách Japandi - sự hòa quyện giữa tĩnh tại Nhật Bản và ấm áp Bắc Âu thì nhà bếp có đến 7 xu hướng sẽ lên ngôi năm 2026.

Branded Living Summit 2025: Ba đòn bẫy vàng cho BĐS cao cấp trong chu kỳ "thăng hoa" mới

Branded Living Summit 2025: Ba đòn bẫy vàng cho BĐS cao cấp trong chu kỳ "thăng hoa" mới

Dự án 09:41

Branded Living Summit 2025 phác họa bức tranh mới của bất động sản cao cấp Việt Nam.

Hồng Lĩnh - điểm đến đầu tư mới của Hà Tĩnh nhờ hạ tầng và công nghiệp bứt phá

Hồng Lĩnh - điểm đến đầu tư mới của Hà Tĩnh nhờ hạ tầng và công nghiệp bứt phá

Dự án 14:19

Hà Tĩnh trở thành điểm đến hút vốn mới trên “bản đồ” của nhà đầu tư.

Mastrise homes dẫn dắt xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living summit 2025

Mastrise homes dẫn dắt xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living summit 2025

Dự án 11:12

Branded Living Summit 2025 phác họa bức tranh mới của bất động sản cao cấp Việt Nam.

vivo X300 Series ra mắt tại Việt Nam: Bộ đôi vua camera ZEISS 200MP

vivo X300 Series ra mắt tại Việt Nam: Bộ đôi vua camera ZEISS 200MP

Số hóa 09:03

Ngày 19-11, vivo Việt Nam ra mắt vivo X300 Series - Bộ Đôi Vua Camera ZEISS 200MP đánh dấu bước nhảy vọt mang tính đột phá trong công nghệ nhiếp ảnh.

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Doanh nhân 09:02

Ngày 19-11, tại Trung tâm Hội nghi The ADORA Center đã chính thức khai mạc Triển lãm Quốc tế máy móc, thiết bị ngành Hàng hải và đóng tàu Việt Nam (VIMOX 2025).

Cảng quốc tế Long An và Cảng Kobe ký kết MOU hợp tác chiến lược

Cảng quốc tế Long An và Cảng Kobe ký kết MOU hợp tác chiến lược

Doanh nhân 12:08

Cảng Quốc tế Long An (Việt Nam) và Cảng Kobe (Nhật Bản) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập quan hệ Cảng đối tác chiến lược.

Sống hàng hiệu: Xu hướng tất yếu của thế hệ hướng đến trải nghiệm và chất lượng

Sống hàng hiệu: Xu hướng tất yếu của thế hệ hướng đến trải nghiệm và chất lượng

Thị trường 09:31

Branded Living Summit 2025 - Bước khởi đầu cho chương mới của không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam

Tương lai số của Việt Nam: Tư vấn – Động lực tăng trưởng mới

Tương lai số của Việt Nam: Tư vấn – Động lực tăng trưởng mới

Số hóa 19:14

Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển kinh tế số, với lực lượng lao động trẻ và tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

XEM THÊM