Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng

Dãy nhà phố Lotus Residences hoàn thiện, khang trang

Đây là 1 trong 9 dự án tại TPHCM được gỡ vướng pháp lý, bao gồm gia hạn chủ trương đầu tư và thông báo xác định nghĩa vụ tài chính – giá đất cho toàn bộ dự án với số tiền hơn 500 tỉ đồng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cư dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Dãy nhà phố Lotus Residences hoàn thiện, khang trang

Đây là những quyết định có ý nghĩa then chốt, khẳng định tính minh bạch pháp lý và đảm bảo dự án được phát triển đúng quy định của pháp luật, có thể khởi động trở lại, tạo nền tảng vững chắc để khách hàng hoàn toàn an tâm khi đã lựa chọn Lotus Residences cho hành trình an cư – đầu tư của mình.

Trong bối cảnh thị trường Khu Nam còn khan hiếm nguồn cung minh bạch, Lotus Residences trở thành một trong những dự án hiếm hoi được tháo gỡ pháp lý hoàn chỉnh, thể hiện mạnh mẽ cam kết của Anh Tuấn Group về sự chuẩn chỉnh, nghiêm túc và tuân thủ pháp luật.

Hình ảnh thi công nhộn nhịp của nhà phố Lotus Residences

Tiến độ thi công hiện tại tại phân khu nhà phố Lotus Residences cũng vô cùng khởi sắc: công trường nhộn nhịp mỗi ngày, nhiều dãy nhà phố đã và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài, hạ tầng nội khu hoàn thiện, sẵn sàng đón những chủ nhân đầu tiên về an cư vào quý I/2026 và tiến tới cấp sổ hồng vào quý IV/2026.

Hình ảnh thi công nhộn nhịp của nhà phố Lotus Residences

Lotus Residences là khu nhà phố – nhà phố thương mại tọa lạc tại Phường Phú Thuận, TPHCM (Phường Phú Thuận, Quận 7 cũ), đây là vị trí chiến lược trung tâm Khu Nam Sài Gòn, sở hữu kết nối linh hoạt, không gian sống hiện đại và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững. Dự án được phát triển bởi Anh Tuấn Group, chủ đầu tư với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt am hiểu thị trường Khu Nam Sài Gòn.

Hàng loạt dự án đã bàn giao thành công trong nhiều năm qua chính là minh chứng cho uy tín và năng lực triển khai của doanh nghiệp. Quyết định tháo gỡ pháp lý từ Chính phủ lần này cũng chính là sự ghi nhận cho nỗ lực của Anh Tuấn Group trong việc thực hiện cam kết với khách hàng, mang đến một dự án hoàn chỉnh minh bạch bền vững.