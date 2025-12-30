Theo chân Sao Việt trải nghiệm “cuộc sống hàng hiệu” tại Grand Marina Saigon

Trong chuỗi hoạt động mùa lễ hội do Masterise Homes tổ chức xuyên suốt tháng 12 tại Grand Marina, Saigon, nhiều sao Việt và KOL như diễn viên Lương Thế Thành & Thúy Diễm, Á hậu Phương Anh, MC Thanh Thanh Huyền, Lý Thành Cơ... đã cùng hội ngộ để khám phá và cảm nhận phong cách sống hàng hiệu chuẩn Marriott toàn cầu tại khu căn hộ JW Marriott Residences, tòa Sea.

Các khách mời được trải nghiệm trọn vẹn không gian sống sang trọng, hệ tiện ích đẳng cấp, dịch vụ cá nhân hóa do đội ngũ JW Marriott vận hành và những hoạt động khắc họa rõ nét chất sống tinh hoa của cộng đồng cư dân tại dự án qua sự kiện tiệc Giáng sinh "Legacy in Light". Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào khu căn hộ, các khách mời đều bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với sự kết hợp giữa tiêu chuẩn khách sạn 5 sao của tập đoàn Marriott và sự riêng tư biệt lập của một dự án căn hộ hàng hiệu giữa trung tâm thành phố.

"Huyền ấn tượng bởi cách đội ngũ quản gia mở cửa đón tiếp, đến ánh sáng, âm nhạc, mùi hương 'signature' như tại khách sạn JW Marriott. Tuy nhiên ở đây, trải nghiệm sống có phần cá nhân hóa, riêng tư và đặc quyền hơn hẳn" - Thanh Thanh Huyền chia sẻ.

Cặp đôi diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng bày tỏ sự bất ngờ khi biết toàn bộ hệ tiện ích và dịch vụ tại khu căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon được vận hành trực tiếp bởi đội ngũ nhân viên thuộc tập đoàn Marriott, hiện diện 24/7 để đảm bảo mọi trải nghiệm của cư dân luôn đạt chuẩn mực 5 sao quốc tế, đúng với đẳng cấp của tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới.

"Bước vào không gian đại sảnh, chúng tôi phải 'wow' trước thiết kế lộng lẫy và ấm áp không khí Giáng Sinh. Nhưng điều khiến hai vợ chồng ấn tượng hơn cả chính là cảm giác thuộc về khi được chào đón như chủ nhân trở về nhà"- cặp đôi chia sẻ.

Trên hành trình khám phá, các khách mời lần lượt trải nghiệm hệ tiện ích nội khu chuẩn khách sạn 5 sao được thiết kế để phục vụ từng nhu cầu tinh tế và chuyên biệt cho mọi thành viên trong gia đình.

"Phương Anh đặc biệt thích không gian thư viện và lounge, rất hợp để đọc sách, nhâm nhi trà chiều hoặc thư giãn sau một ngày bận rộn" - Á hậu Phương Anh chia sẻ.

Cô cũng đánh giá cao rạp chiếu phim riêng ngay trong toà nhà với không gian thiết kế tựa như một phòng chiếu hạng Gold Class – một tiện ích hiếm thấy trên thị trường căn hộ cao cấp.

Với gia đình trẻ như cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm thì đặc biệt thích JW Kid's Club - được thiết kế tích hợp khu vui chơi vận động, góc đọc sách và dịch vụ trông trẻ theo yêu cầu, giúp phụ huynh an tâm những lúc bận rộn. "Thật sự bất ngờ với mức độ tinh tế và tiện nghi khi mọi thứ đều có sẵn ngay trong khu căn hộ mình sống" – cặp đôi chia sẻ sự hài lòng.

Trong khi đó, hồ bơi tại tầng thượng ghi điểm tuyệt đối với mọi khách mời nhờ bộ sưu tập tầm nhìn "triệu đô": sông Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm, Thảo Cầm Viên, toàn cảnh trung tâm thành phố và những màn trình diễn LED ấn tượng từ biểu tượng Saigon Marina IFC ngay kề bên. Đây là nơi cư dân vừa thư giãn giữa khung cảnh đắt giá, vừa luôn có nhân viên JW Marriott quan sát đảm bảo an toàn và cung cấp khăn tắm sạch cho cư dân khi sử dụng.

Sau các hoạt động trải nghiệm nội khu, hành trình cảm xúc tiếp tục được dẫn dắt qua đêm tiệc Giáng sinh "Legacy in Light" – sự kiện do Masterise Homes tổ chức dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Khác biệt với hình ảnh cây thông Giáng Sinh truyền thống, Masterise Homes đã kiến tạo một biểu tượng lễ hội độc bản tại Grand Marina, Saigon - nơi ánh sáng trở thành ngôn ngữ kể chuyện: cây thông đặc biệt được tạo tác từ hàng trăm cột chrome ánh kim, dựng thành một khối ánh sáng hoàng kim giữa công viên Lá Sen - hạng mục cảnh quan biểu tượng tọa lạc ngay vị trí từng là ụ tàu Ba Son xưa. Không chỉ ánh sáng rực rỡ của mùa lễ hội, mà còn là ánh sáng của một di sản đô thị hơn 230 năm tuổi, gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Đây cũng là cách Masterise Homes gìn giữ những giá trị lịch sử vô giá, vừa mang tinh hoa thế giới để góp phần tạo dựng - vun đắp sự thịnh vượng của thành phố HCM đang vươn mình trở thành siêu đô thị toàn cầu.

Không gian lễ hội tại Grand Marina, Saigon trở thành nơi giao thoa trọn vẹn giữa ánh sáng, âm nhạc và tinh hoa phong cách sống. Phần trình diễn nghệ thuật từ ca sĩ Văn Mai Hương, Hà Lê, kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng TUSO và hợp xướng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Sơn Mạch đã mang đến một bản giao hưởng cảm xúc thấm đẫm tinh thần mùa lễ hội diệu kỳ.

Những chi tiết tinh tế đan cài trong từng khoảnh khắc trải nghiệm đã hoàn toàn chinh phục các vị khách đặc biệt, đồng thời thể hiện rõ đẳng cấp của Masterise Homes trong vai trò nhà phát triển dự án và Marriott với vai trò đơn vị vận hành, hiện thực hóa phong cách sống hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon.

"Tất cả những trải nghiệm này đủ để Phương Anh hiểu vì sao mọi người vẫn hay ví von cuộc sống tại Grand Marina, Saigon là "sống hàng hiệu". Nếu mỗi ngày đều được tận hưởng như thế, chắc là đi đâu mình cũng chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà" - á hậu Phương Anh chia sẻ.

MC Thanh Thanh Huyền gọi đây là "cộng đồng mà mình muốn thuộc về", bởi lẽ: "Ở đây mang đến cảm giác được chăm sóc chu đáo, mọi nhu cầu đều được lắng nghe, mọi thứ được vận hành riêng tư, tinh tế và vượt trên cả kỳ vọng , để mình có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống".

Những chia sẻ từ các khách mời là minh chứng rõ nét cho một chuẩn mực "sống hàng hiệu" đã hiện hữu ngay giữa lõi trung tâm TP HCM. Từ không gian, tiện ích đến dịch vụ vận hành, "sống hàng hiệu" không còn là lời hứa xa xôi, mà là thực tế đang được cộng đồng cư dân tinh hoa tận hưởng mỗi ngày tại Grand Marina, Saigon, một cách sâu sắc và xứng tầm với vị thế của họ.