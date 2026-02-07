Nhà phố tại Vịnh Tiên: một điểm đến đa giá trị sống

Khái niệm "an cư" ngày nay không dừng chân trong bốn bức tường rộng lớn, người mua nhà hiện đại bắt đầu tìm kiếm những giá trị sâu sắc hơn. Thay vì chạy đua theo độ rộng của diện tích, họ chọn đo lường tổ ấm bằng chiều sâu của trải nghiệm. Phân khu Rowhouse tại Vịnh Tiên mang đến trải nghiệm sống phóng khoáng giữa tâm mạch kết nối của đại đô thị biển, tối ưu kích thước từ 75m2, kiến tạo một tổ ấm "vừa vặn" và linh hoạt cho các gia đình trẻ.

Khi diện tích không còn là tiêu chí chọn lựa hàng đầu

Theo UNFPA, đến cuối năm 2024, Việt Nam tiếp tục duy trì cơ cấu dân số vàng với khoảng 25 triệu người trong độ tuổi 15–34, chiếm gần 1/4 dân số. Đây là lực lượng nòng cốt đang trực tiếp dẫn dắt nhu cầu nhà ở thực. Giai đoạn 2021–2024 ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét khi tỷ lệ người trẻ 25–35 tuổi tìm mua nhà tăng mạnh từ 39% lên gần 45%. Thực tế này cho thấy, sở hữu bất động sản không còn là mục tiêu dài hạn của "cả đời tích lũy", mà đã trở thành ưu tiên sớm của thế hệ hiện đại nhằm định hình phong cách sống và xây dựng nền tảng tài chính bền vững.

Sự chuyển dịch nhân khẩu học ở nhóm khách hàng chủ lực đã thay đổi tư duy trong không gian sống. Với thế hệ gia đình trẻ hiện đại, một ngôi nhà "thênh thang" diện tích rộng lớn không còn là tiêu chuẩn mặc định. Thay vào đó, họ lựa chọn những không gian "vừa vặn" để tận hưởng một phong cách sống ưu tiên trải nghiệm, nơi hạ tầng giao thông đồng bộ rút ngắn mọi khoảng cách, sự tiện nghi đô thị song hành cùng cảnh quan thiên nhiên như một giải pháp tối ưu cho sức khỏe và sự phát triển bền vững.

Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ đón đầu xu hướng sống mới của thế hệ cư dân trẻ năng động

Đón đầu xu hướng sống của các gia đình trẻ hiện đại, Cần Giờ chuyển mình thành "toạ độ vàng" với sự hiện diện của Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise và mạng lưới hạ tầng chiến lược đổ bộ trong giai đoạn 2025–2030. Những dự án trọng điểm như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ, nút giao Rừng Sác hay cầu vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu không chỉ nâng cấp khả năng kết nối vào trung tâm TP.HCM cũng như kết nối liên vùng chỉ trong vài phút di chuyển mà còn mở ra chuẩn sống mới, nơi tiện nghi đô thị song hành cùng hệ sinh thái biển – rừng nguyên sinh.

Rowhouse tại Vịnh Tiên - điểm an cư lý tưởng với thiết kế nhà phố từ 75m2 sang trọng, sở hữu sở hữu ngôn ngữ kiến trúc châu Âu thanh lịch

Nhà phố từ 75m2 tại Rowhouse: Linh hoạt đa công năng, đa trải nghiệm sống

Tọa lạc tại vùng lõi Vịnh Tiên - "cửa ngõ chiến lược" của Vinhomes Green Paradise - phân khu Rowhouse mở ra hành trình sống trải nghiệm đầy phóng khoáng và hiện đại giữa tâm điểm siêu đô thị. Với diện tích điển hình từ 75–80m² và thiết kế cao 4–5 tầng linh hoạt, Rowhouse mở ra cơ hội sống và khai thác song hành, nơi mỗi mét vuông đều có thể tạo dựng trải nghiệm cao cấp và không khí phố thị đầy sôi động.

Mỗi căn Rowhouse được thiết kế như "nhà phố mang linh hồn biệt thự", với không gian đa dụng mang đến giải pháp hoàn hảo cho gia đình trẻ kết hợp sống và kinh doanh. Tầng trệt thích hợp cho các cửa hàng, quán cafe, hoặc nhà hàng sang trọng. Đặc biệt, trục liên kết mặt đường Tương Lai sở hữu tầm view trực diện sân golf và chiều cao lên đến 5 tầng là sự lựa chọn hoàn hảo cho mô hình boutique hotel hay homestay, trong khi các tầng trên vẫn dành cho không gian sống riêng tư của chủ nhân.

Lấy cảm hứng từ DNA kiến trúc châu Âu cổ điển và tân cổ điển, các chi tiết mái vòm, tỷ lệ mặt đứng và nhịp điệu kiến trúc được xử lý tinh tế, tạo nên một dãy phố giàu chiều sâu thẩm mỹ. Sự đa dạng trong mẫu nhà và hình khối giúp xóa bỏ cảm giác đơn điệu thường thấy ở nhà phố, trong khi những mặt thoáng rộng mở đón trọn ánh sáng và gió biển tự nhiên, khơi dậy tinh thần của một con phố trải nghiệm sôi động nhưng vẫn giữ được nét thi vị và thanh lịch.

Thiết kế chiều cao 4–5 tầng, kích thước "vừa vặn" và công năng linh hoạt giúp Rowhouse trở thành tâm điểm lựa chọn của các gia đình trẻ.

Sức hấp dẫn của Rowhouse còn đến từ "tâm mạch" kết nối khi tiếp giáp trục đường Tương Lai rộng 50m. Đồng thời, việc nằm trong bán kính "vàng" của nhà ga Depot 07 giúp hành trình di chuyển vào trung tâm TPHCM chỉ mất vỏn vẹn 13 phút thông qua tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ. Vị trí cho phép gia chủ vừa tận hưởng đặc quyền tiếp cận hệ tiện ích biểu tượng của đại đô thị, vừa sở hữu tọa độ lý tưởng để đón trọn dòng người di chuyển và khai thác các giá trị thương mại lưu trú hay dịch vụ cao cấp.

Phân khu Rowhouse còn nổi bật với vị trí mặt tiền đại lộ Tương Lai có độ rộng 50m và sức chứa lên đến 8 làn xe, tương đương với các tuyến cao tốc và đường vành đai của những đô thị lớn tại Việt Nam. Điều này không chỉ tạo thuận lợi tối đa cho cư dân, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển mà còn thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư trong việc phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông nội khu.

Bộ đôi sân Golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tạo điểm nhấn giữa lòng đô thị biển

Sống tại Rowhouse là cơ hội thưởng lãm "tầm nhìn kép" hiếm có: một bên là biển hồ nước mặn Paradise Lagoon quy mô lớn nhất thế giới, một bên là mảng xanh khoáng đạt của bộ đôi sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, được tư vấn thiết kế bởi Tiger Woods và Robert Trent Jones. Từ vị trí này, mọi nhu cầu sống được đáp ứng trong tầm tay với chuỗi tiện ích biểu tượng như Nhà hát Sóng Xanh, quần thể vui chơi giải trí 122ha, Quảng trường Welcome Park 3,8ha với 3 công viên có diện tích gần 4,8ha nằm ngay trong nội khu, bên cạnh Safari, Vincom Mega Mall và hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng quốc tế. Rowhouse đồng thời hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi con trẻ được thụ hưởng môi trường phát triển toàn diện với hệ thống trường học quốc tế Vinschool.

Nằm giữa tâm điểm hệ tiện ích biểu tượng, Rowhouse hứa hẹn là điểm đến sôi động đón dòng khách giải trí, du lịch và lưu trú ngắn ngày

Được giới thiệu bởi Masterise Agents, Rowhouse tại Vịnh Tiên trở thành tọa độ đón đầu xu hướng sống mới của các gia đình trẻ năng động. Tại đây, mỗi căn nhà phố tinh gọn đẳng cấp không chỉ là nơi lưu giữ tài sản truyền đời, mà còn sở hữu tiềm năng tăng trưởng vượt trội cùng sự phát triển của siêu đô thị vệ tinh tương lai.