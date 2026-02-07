Từ “điểm tắc nghẽn” hóa “giao lộ vàng”: kịch bản mới nào cho khu Đông?

Nổi bật là đường Liên Phường vừa hoàn thành thông xe 2 chiều vào đầu năm 2026 đã góp phần hình thành một "giao lộ mới", giữ vai trò tái cấu trúc mạng lưới giao thông khu Đông.

Đường Liên Phường chính thức thông xe đã mở ra một kịch bản mới cho khu Đông

Tuyến đường Liên Phường dài 6,7km mở ra hành lang kết nối thông suốt từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, qua các trục Võ Chí Công - Đỗ Xuân Hợp - Võ Nguyên Giáp - nút giao Cát Lái. Dòng xe container và xe tải nặng vốn tập trung vào một số điểm nóng như nút giao An Phú, nay được tái phân bổ theo mạng lưới linh hoạt và cân bằng hơn, giúp giảm áp lực cục bộ và nâng cao hiệu quả lưu thông toàn khu vực.

Hơn cả thế, Liên Phường góp phần hình thành một "giao lộ mới" với mặt đường rộng thoáng 06 làn xe, tạo nên nhịp di chuyển thông suốt, liền mạch và có tính tổ chức hơn, thay thế cho hình ảnh giao thông phân mảnh, phụ thuộc vào vài trục chính như trước.

Từ hướng đại lộ Mai Chí Thọ, hầm chui kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến thông xe cuối tháng 1 tới đây sẽ tạo nên dòng lưu thông liền mạch từ cao tốc vào trung tâm thành phố. Nhánh cầu vượt rẽ phải từ cao tốc xuống Mai Chí Thọ theo hướng Võ Nguyên Giáp đã chính thức đi vào khai thác, hoàn thiện các hướng tiếp cận nhanh và trực tiếp về trục Liên Phường.

Đường Liên Phường kết nối thẳng đến The Global City

Tại hướng Nguyễn Thị Định, các công trình như cầu Bà Dạt và cầu Giồng Ông Tố đã hoàn thành và đang chờ kết nối đồng bộ để chính thức thông xe. Khi được đưa vào sử dụng, những tuyến cầu này sẽ đóng vai trò phân phối lưu lượng từ khu vực cảng, khu dân cư và khu công nghiệp về Liên Phường, ngày càng củng cố vị thế trung tâm của trục đường này trong toàn bộ hệ thống giao thông khu Đông.

Trong bối cảnh dài hạn, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vận hành thương mại giai đoạn 1 vào năm 2026. Công trình hạ tầng mang tính biểu tượng quốc gia này đi vào hoạt động sẽ là cú huých tác động mạnh mẽ cho sự chuyển dịch của cả vùng. Theo kế hoạch, hàng loạt tuyến đường trọng điểm tại khu Đông sẽ hoàn thiện trước thời điểm sân bay đi vào khai thác, đưa khu vực này bước sang một chu kỳ phát triển mới, từ nơi thường xuyên đối mặt với ùn tắc trở thành giao lộ chiến lược của vùng đô thị - logistics - kinh tế phía Nam.

Khi giao thông được tái cấu trúc, hành vi di chuyển của cư dân thay đổi. Thay vì phải mất 20-30 phút để di chuyển vào phường Sài Gòn nhằm tiếp cận các dịch vụ cao cấp, nhóm cư dân tại Thảo Điền và khu công nghệ cao nay chỉ cần 5-10 phút để chạm tới các không gian giải trí, mua sắm, ẩm thực tại khu đô thị biểu tượng quốc tế - chuẩn sống toàn cầu The Global City, bởi lẽ đây là khu đô thị duy nhất hưởng trọn lợi thế siêu kết nối sau khi đường Liên Phường thông xe.

Đường Liên Phường nằm trên khu đô thị The Global City

Từ kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á đến Cầu Ánh Trăng và Vịnh Tình Yêu lãng mạn, mỗi điểm chạm đều là một hành trình kết nối cảm xúc bởi nét đẹp nên thơ, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và người thân.

Kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á trở thành điểm check-in biểu tượng

Dành cho những ai yêu thích vận động, tổ hợp thể thao - giải trí City Park chính là điểm hẹn lý tưởng. Đường đua go-kart dài nhất Đông Nam Á, LED jump - sàn nhảy phản xạ, khu bắn cung tại VSZONE các khu vui chơi ngoài trời, sân tập golf và sân Pickleball...đáp ứng nhu cầu đa dạng cho mọi độ tuổi khác nhau.

Khu nhà phố thương mại SOHO đã đi vào vận hành với hệ sinh thái ẩm thực - mua sắm - giải trí đa dạng. Nổi bật là tuyến phố nghệ thuật Art Ave, thiên đường ẩm thực WIYO Complex quy tụ những thương hiệu F&B nổi tiếng như Kingscross, The Food Symphony, Sushi Way, Minh Ký, Trung Nguyên E-coffee, cùng các thương hiệu như Zumwhere, Daddy beer, Wynnley Venue & Retreats...

Khi toàn bộ phân khu và hệ tiện ích như đại công viên, bệnh viện và trường học quốc tế, trung tâm thương mại quy mô 123.000m² hoàn thiện, nơi đây dự kiến thu hút khoảng 150.000 người đến sống, làm việc và học tập, hình thành không gian đô thị sầm uất và gia tăng cơ hội giao thương. Đây là nguồn khách tiềm năng, góp phần tăng giá trị cho mọi phân khúc bất động sản tại đây.

Đáng chú ý, The Global City còn nằm cận kề Khu Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, trở thành khu đô thị quốc tế hiếm hoi tại TPHCM sở hữu vị trí sát cạnh, mang lại giá trị khai thác và sức hút dài hạn cho toàn khu vực.

Phân khu cao tầng Masteri Cosmo Central mới ra mắt tại The Global City

Song song với sự hoàn thiện của hạ tầng và tiện ích, các phân khu cao tầng và thấp tầng tại The Global City vững nhịp thi công và liên tiếp ra mắt, thu hút sự quan tâm của cả nhóm khách hàng mua để ở lẫn đầu tư. Từ dòng nhà phố SOHO linh hoạt, Lumière Midtown đậm chất tinh anh, đến "viên ngọc quý" SOLA - bán đảo villa compound giáp 3 mặt sông tự nhiên. Mới đây nhất, phân khu cao tầng Masteri Grand View đã tiến hành cất nóc vào ngày 29.01, đồng thời phân khu Masteri Cosmo Central thuộc Masteri Collection cũng chính thức được giới thiệu, dành riêng cho những chủ nhân đang tìm kiếm một không gian sống gắn liền với nhịp vận hành mới của đô thị.

Bước sang năm 2026, khi thị trường bước vào giai đoạn đề cao "giá trị thật", những bất động sản gắn liền với hạ tầng đã vận hành thực tế sẽ chiếm ưu thế rõ rệt. Với nhà đầu tư, việc xem xét The Global City ở thời điểm này không còn là câu chuyện mua theo kỳ vọng tương lai, mà là lựa chọn một tài sản hiện hữu, nằm ngay tâm điểm giao thoa của dòng người và dòng tiền đang dịch chuyển mạnh mẽ tại khu Đông - nơi "điểm tắc nghẽn" ngày nào giờ đây đang trở thành một "giao lộ vàng" của đô thị.