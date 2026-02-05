Cư dân Gladia by the Waters nhận sổ hồng trước thềm Tết Nguyên đán

Trong không khí của những ngày giáp Tết nguyên Đán 2026, các cư dân đầu tiên của dự án Gladia by the Waters chính thức nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng). Cột mốc này không chỉ khẳng định nền tảng pháp lý vững chắc của dự án, mà còn mang ý nghĩa an cư trọn vẹn, mở ra một khởi đầu vững vàng cho năm mới.

Sổ hồng trao tay, an tâm chủ quyền

Là một trong những cư dân đầu tiên của Gladia by the Waters nhận sổ hồng, chị Nguyễn Thị Thu – CEO Công ty Hagona tại phường Bàn Cờ (Quận 3 cũ), TPHCM cho biết việc hoàn tất pháp lý đúng như kỳ vọng mang lại sự an tâm cho gia đình khi lựa chọn an cư lâu dài tại đây.

"Gia đình tôi chọn Gladia không chỉ vì pháp lý minh bạch, mà còn vì không gian sống gần gũi thiên nhiên, ba mặt giáp sông, nhiều mảng xanh và hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ. Ở đây có sự cân bằng giữa riêng tư và tiện nghi - điều không dễ tìm trong nhịp sống đô thị hiện nay" - chị nói.

Không chỉ đánh giá cao không gian sống, chị Thu nhận định Gladia by the Waters là lựa chọn phù hợp cho tầm nhìn dài hạn. "Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, Gladia sẽ trở thành trung tâm trong lộ trình kết nối từ sân bay về thành phố. Với tầm nhìn 2 - 5 năm, tôi tin Gladia còn nhiều dư địa tăng trưởng và đó cũng là lý do tôi chọn đi trước, đón đầu xu thế" - chị chia sẻ thêm.

Những cư dân đầu tiên nhận sổ hồng tại Gladia by The Waters chỉ sau 3 tháng mở bán

Cùng chung cảm xúc với chị Thu, chị Mai Sương – một trong những khách hàng nhận sổ đợt này cho rằng việc hoàn tất pháp lý trong thời gian ngắn là yếu tố củng cố niềm tin vào quyết định đầu tư. "Ngày hôm nay, khi cầm trên tay sổ hồng chỉ sau ba tháng, tôi càng tin rằng mọi quyết định của mình từ lúc đặt chân đến Gladia là hoàn toàn đúng đắn" - chị Sương chia sẻ.

Theo chị, không gian sống tại Gladia tạo ấn tượng rõ rệt ngay từ những trải nghiệm đầu tiên. "Khu thấp tầng đã hoàn thiện, hình hài dự án rất rõ ràng. Với lợi thế ba mặt giáp sông, không gian ở đây thoáng đãng, mát mẻ và mang lại cảm giác rất thư thái" - chị nói.

Ở góc độ đầu tư, anh Lê Trọng Huấn – nhà đầu tư tại TPHCM cho biết quyết định lựa chọn Gladia by the Waters được đưa ra sau quá trình khảo sát thực tế và đánh giá tổng thể khu vực. "Bên cạnh pháp lý vững chắc, tôi nhìn vào bức tranh hạ tầng đến năm 2030, khi các trục giao thông trọng điểm như cầu Cát Lái, Vành đai 2, Vành đai 3 được triển khai đồng bộ. Gladia đã hình thành và nằm ngay tâm điểm trục phát triển này, dư địa tăng trưởng trung – dài hạn là hoàn toàn có cơ sở" - anh Huấn nhận định.

Trước đó, ngay trong giai đoạn mở bán đầu tiên vào tháng 10/2025, Gladia by the Waters cũng gây ấn tượng khi ghi nhận sự quan tâm tích cực từ thị trường, với các sản phẩm thấp tầng ven sông nhanh chóng được đón nhận. Theo giới quan sát, kết quả này cho thấy niềm tin của khách hàng vào năng lực triển khai, nền tảng pháp lý rõ ràng và định hướng phát triển dài hạn của liên doanh Keppel & Khang Điền.

Chất sống tinh tuyển và triển vọng dài hạn

Sự hài lòng của những chủ nhân đầu tiên chính là minh chứng sống động nhất cho tâm huyết của Keppel & Khang Điền trong hành trình kiến tạo những chuẩn mực sống mới mang giá trị thực với tầm nhìn phát triển chiến lược.

Gladia by the Waters được đánh giá cao về không gian sống đã hiện hữu và uy tín của chủ đầu tư Keppel & Khang Điền

Tọa lạc trên trục đường Võ Chí Công - Vành đai 2, Gladia by the Waters là phân khu đầu tiên được ra mắt nằm trong tổng thể khu đô thị quy mô 30ha của Khang Điền. Dự án có diện tích 11,8 ha, sở hữu lợi thế hiếm có với ba mặt giáp sông – rạch, đã hoàn thành xây dựng, cảnh quan và tiện ích cùng hệ thống hạ tầng khu vực đang dần hoàn thiện.

Bên cạnh yếu tố pháp lý và tiến độ xây dựng, Gladia by the Waters được giới chuyên môn đánh giá cao về yếu tố phát triển bền vững. Dự án được phát triển theo định hướng khu đô thị khép kín, mật độ xây dựng 23,3%, ưu tiên không gian sống riêng tư và môi trường sống chất lượng với phần lớn diện tích được dành cho mảng xanh và hệ tiện ích "may đo" riêng biệt theo giá trị cốt lõi 5 iFactors: thiên nhiên (iNature), giải trí (iEntertainment), sức khỏe (iWell-being), tiện nghi (iConvenience), bền vững (iSustainability).

Đây cũng là dự án tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận Đô thị xanh BCA Green Mark for Districts (Provisional) do Cục Quản lý và Xây dựng Singapore cấp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hiệu suất sử dụng năng lượng, quản lý nước, vật liệu và chất thải, công trình xanh, giao thông xanh và cộng đồng đổi mới.

Cũng trong sự kiện bàn giao sổ hồng cho các cư dân khu thấp tầng, chủ đầu tư đã tiến hành nghi thức động thổ phân khu nhà cao tầng đầu tiên thuộc dự án. Phân khu này dự kiến gồm 03 block căn hộ với hơn 600 sản phẩm, đóng vai trò là mảnh ghép tiếp theo hoàn thiện cấu trúc không gian đô thị và gia tăng tiện ích cho toàn khu khi khu thấp tầng Gladia by the Waters đã phát triển hoàn chỉnh.

Phân khu cao tầng vừa động thổ được kỳ vọng là mảnh ghép gia tăng giá trị cho cộng đồng cư dân Gladia by the Waters

Việc triển khai phân khu cao tầng cho thấy lộ trình phát triển dự án được tính toán kỹ lưỡng hướng đến hình thành một khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường từ biệt thự bên sông tinh tuyển đến căn hộ cao cấp, hiện đại.

Trong bối cảnh hạ tầng khu Đông TPHCM đang chuyển mình mạnh mẽ, Gladia by the Waters ngày càng định vị rõ nét vai trò điểm nhấn đô thị với không gian sống tinh tuyển và tầm nhìn quy hoạch dài hạn. Sự kiện bàn giao sổ hồng và động thổ phân khu cao tầng không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án, mà còn thể hiện rõ triết lý phát triển xuyên suốt của Keppel và Khang Điền tại thị trường Việt Nam. Đó là sự kiên định theo đuổi giá trị thực, đặt quyền lợi khách hàng và sự phát triển bền vững làm trọng tâm trong từng giai đoạn triển khai.