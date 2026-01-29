Doanh nhân

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổng kết hoạt động năm 2025, chủ đề “Đêm sắc màu”

Thứ năm, 29/01/2026 13:20

Tối 27-1 tại TP HCM Hội Doanh nhân Sài Gòn (DNSG) long trọng tổ chức tổng kết năm 2025 và phướng hướng năm 2026 của Hội.

HỘI DOANH NHÂN SÀI GÒN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2025 VỚI CHỦ ĐỀ “ĐÊM SẮC MÀU” - Ảnh 1.

Sự kiện kết hợp giao thương B2B "Kết nối nhanh – Xả kho mạnh – Chốt đơn lớn mùa Tết" và "Gala Đêm sắc màu" thu hút hơn 1.000 doanh nhân là hội viên Hội DNSG cùng lãnh đạo các sở ngành, hội, hiệp hội, trường đại học và cơ quan báo đài tham dự.

HỘI DOANH NHÂN SÀI GÒN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2025 VỚI CHỦ ĐỀ “ĐÊM SẮC MÀU” - Ảnh 2.

Phát biểu khai mạc Tiến sĩ Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội DNSG, nhấn mạnh: "Năm 2025 Hội đã luôn được sự hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi của Ủy ban nhân dân và các Sở ngành, Hội được đổi tên từ Câu lạc bộ thành Hội, từ đó thực hiện được nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo giá trị thiết thực hơn cho hội viên. Hội viên đã tăng nhanh về số lượng nhất là sau khi TP.HCM hợp nhất, Hội cũng thành lập các Ban, Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc Hội để thuận tiện việc chăm sóc hội viên tốt nhất".

Chương trình Đêm sắc màu lần này là cơ hội rất tốt để các doanh nhân giao lưu với hơn 150 gian hàng giao thương và nhiều sản phẩm tốt của Hội viên. Bà Phạm Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: "Mong muốn mỗi doanh nhân chúng tôi sẽ là một sắc màu đẹp điểm tô cho đời và thành công chương trình ý nghĩa lần này là nhờ sự đồng hành của nhiều Công ty lớn như Quảng cáo Sen Vàng, Du lịch Hồng Ngọc Hà, Sông Hồng Group, Phú Lễ, Fujiwa Vietnam , Star International, Hệ thống Xe máy Hoàng Kim, Thiết bị Y tế – Nha khoa Việt Mỹ, Thời trang D&Q, MISA, A&B Eco Green".

HỘI DOANH NHÂN SÀI GÒN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2025 VỚI CHỦ ĐỀ “ĐÊM SẮC MÀU” - Ảnh 3.

Năm 2025, Hội đã luôn quan tâm định hướng hội viên biết làm giàu chân chính và trách nhiệm xã hội, hơn 3,5 tỷ đồng được hội vận động hội viên đóng góp cho các hoạt động xã hội. Năm 2026 hội dự kiến phát triển thêm 750 Hội viên là các doanh nhân có uy tín, kinh nghiệm và đặt biệt biết quan tâm các hoạt động an sinh xã hội.

M.Huy

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền: Dự kiến năm 2026 lợi nhuận tăng trưởng gấp đôi

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền: Dự kiến năm 2026 lợi nhuận tăng trưởng gấp đôi

Doanh nhân 13:18

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) vừa có buổi chia sẻ thông tin đầu năm đến các nhà đầu tư, đối tác và cổ đông lớn.

CMC bắt tay NTT DATA, tăng tốc chinh phục thị trường Nhật Bản

CMC bắt tay NTT DATA, tăng tốc chinh phục thị trường Nhật Bản

Số hóa 15:54

CMC Global cùng NTT DATA và NTT DATA Vietnam ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng năng lực cung cấp dịch vụ CNTT cho thị trường Nhật Bản, Việt Nam.

Giải được bài toán hoàn vốn, doanh nghiệp Việt tăng tốc xanh hóa

Giải được bài toán hoàn vốn, doanh nghiệp Việt tăng tốc xanh hóa

Doanh nhân 17:15

Thay vì nhìn năng lượng xanh như một khoản chi phí đầu tư lớn, doanh nghiệp đang dần tiếp cận nó như một công cụ quản trị chi phí dài hạn.

Chiến lược bản địa hóa: Chứng khoán Mirae Asset đang làm ăn ra sao?

Chiến lược bản địa hóa: Chứng khoán Mirae Asset đang làm ăn ra sao?

Tài chính 16:27

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 938 tỉ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ 2024.

Vietcap định hình đầu tư chứng khoán cùng AI

Vietcap định hình đầu tư chứng khoán cùng AI

Tài chính 16:23

Sau 6 tuần triển khai, cuộc thi Vietcap Invest vừa khép lại với những kết quả tích cực của nhà đầu tư trong điều kiện thị trường thực tế.

FedEx bổ nhiệm ông Salil Chari làm Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

FedEx bổ nhiệm ông Salil Chari làm Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Doanh nhân 09:13

Tập đoàn Federal Express (FedEx) vừa chính thức bổ nhiệm ông Salil Chari vào vị trí Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC).

Giải mã "Ẩn số vàng" tái định hình bản đồ bất động sản khu Đông TPHCM

Giải mã "Ẩn số vàng" tái định hình bản đồ bất động sản khu Đông TPHCM

Thị trường 12:54

Sự phát triển hạ tầng theo hướng kết nối với sân bay Long Thành đưa trục đường Võ Chí Công – Vành đai 2 thành “mắt xích” hạ tầng quan trọng kết nối trung tâm.

JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa đạt giải "Dự án nghỉ dưỡng quốc tế xuất sắc nhất"

JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa đạt giải "Dự án nghỉ dưỡng quốc tế xuất sắc nhất"

Doanh nhân 11:39

JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa phát triển bởi SonKim Land đạt giải Best International Leisure Development (Dự án nghỉ dưỡng quốc tế xuất sắc nhất).

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh được vinh danh vì cộng đồng

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh được vinh danh vì cộng đồng

Doanh nhân 11:48

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao tặng Giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Minh Tuấn Mobile cùng Sony mang "Lễ Hội Âm Thanh" đến người dùng tại TPHCM

Minh Tuấn Mobile cùng Sony mang "Lễ Hội Âm Thanh" đến người dùng tại TPHCM

Số hóa 10:44

Minh Tuấn Mobile cùng Sony Việt Nam tổ chức trải nghiệm âm thanh Sony Sound Fest – "Tết Chuẩn Giải Trí, Nét Như Sony" cho người dùng tại TP HCM.

XEM THÊM