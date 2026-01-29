Hội Doanh nhân Sài Gòn tổng kết hoạt động năm 2025, chủ đề “Đêm sắc màu”

Sự kiện kết hợp giao thương B2B "Kết nối nhanh – Xả kho mạnh – Chốt đơn lớn mùa Tết" và "Gala Đêm sắc màu" thu hút hơn 1.000 doanh nhân là hội viên Hội DNSG cùng lãnh đạo các sở ngành, hội, hiệp hội, trường đại học và cơ quan báo đài tham dự.

Phát biểu khai mạc Tiến sĩ Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội DNSG, nhấn mạnh: "Năm 2025 Hội đã luôn được sự hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi của Ủy ban nhân dân và các Sở ngành, Hội được đổi tên từ Câu lạc bộ thành Hội, từ đó thực hiện được nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo giá trị thiết thực hơn cho hội viên. Hội viên đã tăng nhanh về số lượng nhất là sau khi TP.HCM hợp nhất, Hội cũng thành lập các Ban, Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc Hội để thuận tiện việc chăm sóc hội viên tốt nhất".

Chương trình Đêm sắc màu lần này là cơ hội rất tốt để các doanh nhân giao lưu với hơn 150 gian hàng giao thương và nhiều sản phẩm tốt của Hội viên. Bà Phạm Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: "Mong muốn mỗi doanh nhân chúng tôi sẽ là một sắc màu đẹp điểm tô cho đời và thành công chương trình ý nghĩa lần này là nhờ sự đồng hành của nhiều Công ty lớn như Quảng cáo Sen Vàng, Du lịch Hồng Ngọc Hà, Sông Hồng Group, Phú Lễ, Fujiwa Vietnam , Star International, Hệ thống Xe máy Hoàng Kim, Thiết bị Y tế – Nha khoa Việt Mỹ, Thời trang D&Q, MISA, A&B Eco Green".

Năm 2025, Hội đã luôn quan tâm định hướng hội viên biết làm giàu chân chính và trách nhiệm xã hội, hơn 3,5 tỷ đồng được hội vận động hội viên đóng góp cho các hoạt động xã hội. Năm 2026 hội dự kiến phát triển thêm 750 Hội viên là các doanh nhân có uy tín, kinh nghiệm và đặt biệt biết quan tâm các hoạt động an sinh xã hội.