Năm 2026, thị trường bất động sản (BĐS) Đà Nẵng xuất hiện dấu hiệu tăng tốc rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Không chỉ phục hồi theo chu kỳ, thị trường còn đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi thành phố nhận được những cú hích mang tính cấu trúc từ các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế và kế hoạch phát triển Khu thương mại tự do.

Động lực vĩ mô mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

Thống kê mới nhất thành phố Đà Nẵng đã công bố dữ liệu kinh tế xã hội tại Đà Nẵng trong tháng 2-2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng ổn định ngay từ đầu năm. Đáng chú ý là tăng trưởng ấn tượng từ các hoạt động thương mại, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán "bùng nổ" nhờ lượng khách du lịch.

Đồng thời thu từ dịch vụ kinh doan BĐS tại Đà Nẵng trong tháng này cũng tăng mạnh dù chịu tác động đan xen của yếu tố "mùa vụ" trong giao dịch bất động sản.

Tổng doanh thu dịch vụ kinh doanh BĐS trong tháng 2 đạt 1.469 tỉ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước, nhưng lại tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Bất động sản Đà Nẵng: "Rồng bay" nhờ cú hích kép từ Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng, diễn biến tháng 2-2026 đối với lĩnh vực kinh doanh BĐSphản ánh rõ tính chất mùa vụ của thị trường.

Việc giảm so với tháng trước chủ yếu do rơi vào thời điểm đầu năm âm lịch - giai đoạn người dân hạn chế thực hiện các giao dịch giá trị lớn và hoàn tất thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ lĩnh vực này vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao, cho thấy thị trường đang dần chuyển sang trạng thái ổn định hơn sau giai đoạn tăng nóng, với sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc.

Trong nhiều năm trước, BĐS Đà Nẵng chủ yếu là nghỉ dưỡng vì dựa vào du lịch là chính. Nhưng bức tranh kinh tế đang dần thay đổi khi thành phố định vị mình như một trung tâm tài chính và logistics của khu vực.

Một trong những cột mốc đáng chú ý là việc Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) chính thức được khai trương ngày 9/1/2026. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng đối với nền kinh tế đô thị cũng như thị trường BĐS địa phương.

Theo kế hoạch, tòa nhà VIFC đạt tiêu chuẩn xanh cao 20 tầng sẽ đi vào vận hành trong quý II/2026, trở thành nơi làm việc của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp quốc tế.

Sự xuất hiện của trung tâm tài chính này được dự báo sẽ kéo theo làn sóng chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

Các chuyên gia thị trường nhận định, nhu cầu nhà ở cao cấp, căn hộ dịch vụ và văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm sẽ tăng mạnh.

Điều này góp phần tái định hình cơ cấu thị trường bất động sản Đà Nẵng, chuyển từ mô hình dựa vào du lịch sang mô hình đô thị tài chính – dịch vụ.

Song song đó, Nghị quyết của Quốc hội về mô hình chính quyền đô thị đã mở đường cho việc hình thành Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng.

Đây là mô hình được nhiều quốc gia áp dụng để thúc đẩy thương mại quốc tế, logistics và sản xuất công nghệ cao.

Theo các nhà phân tích, khi khu thương mại tự do được triển khai, nhu cầu về đất công nghiệp, kho bãi, logistics và hạ tầng thương mại sẽ tăng mạnh. Điều này có thể tạo ra làn sóng đầu tư mới vào BĐS công nghiệp và đô thị vệ tinh xung quanh thành phố.

Các hoạt động kinh doanh BĐS , tạo nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố trong năm 2025. Hàng loạt các dự án bất động sản mới được mở bán, đặc biệt là ở phân khúc chung cư cao cấp ven sông Hàn và khu vực ven biển.

Ngoài ra một loạt dự án BĐS lớn khác cũng đang được triển khai gấp rút chuẩn bị mở bán trong giai đoạn năm 2026.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Đà Nẵng vẫn giữ nguyên bảng giá đất của năm 2025. Trong năm 2025 Đà Nẵng đã 2 lần điều chỉnh bảng giá đất.

"Thị trường bùng nổ" thay vì "thị trường tiềm năng"

Một chuyên gia thị trường nhận định:

"Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Khi nền kinh tế đô thị mở rộng sang tài chính và thương mại quốc tế, BĐS không chỉ là nơi ở mà còn trở thành tài sản đầu tư chiến lược. Sự gia tăng của dòng vốn và nhu cầu đầu tư đã kéo theo sự điều chỉnh đáng kể về mặt bằng giá.

Hiện nay, giá căn hộ tại nhiều dự án ở Đà Nẵng đang dao động khoảng 79 – 85 triệu đồng/m², mức giá được đánh giá là tăng nhanh hơn so với một số khu vực tại Hà Nội và TPHCM trong cùng giai đoạn.

Dù vậy, theo các chuyên gia, so với tiềm năng phát triển kinh tế và quy mô đô thị, mặt bằng giá BĐS Đà Nẵng vẫn còn dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Ngoài ra, sự phục hồi mạnh của ngành du lịch cũng góp phần thúc đẩy thị trường. Trong dịp Tết năm 2026, thành phố đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn 4–5 sao đã đạt 78 – 82%, cho thấy nhu cầu lưu trú và dịch vụ du lịch đang quay trở lại mạnh mẽ.

Thành phố đặt mục tiêu đón 19,1 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó nhiều sự kiện hội nghị, triển lãm quốc tế (MICE) sẽ được tổ chức quanh năm. Đây là yếu tố giúp duy trì nhu cầu ổn định cho các loại hình BĐS dịch vụ, khách sạn và căn hộ cho thuê.

Theo "Báo cáo thị trường BĐS nhà ở Đà Nẵng 2025" của DKRA Consulting vừa công bố gần đây cho thấy, thị trường nhà ở đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ.

Trong năm 2025, nguồn cung sơ cấp căn hộ tăng 84% so với năm 2024, trong khi lượng tiêu thụ tăng tới 94%. Điều này cho thấy sức cầu thực đang quay trở lại sau giai đoạn trầm lắng. Đặc biệt, giá bán thứ cấp tại nhiều khu vực ven biển và trung tâm đã tăng 30 – 35%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn của thị trường.

Các khu vực như ven biển, quận Ngũ Hành Sơn hay khu vực trung tâm được xem là điểm nóng khi vừa có lợi thế du lịch vừa được hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng đô thị.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group nhận định: "Căn hộ đang trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường bất động sản Đà Nẵng, nhờ nhu cầu ở thực của người dân và nhu cầu thuê của chuyên gia quốc tế.

Không chỉ căn hộ, phân khúc đất nền cũng ghi nhận sự phục hồi đáng chú ý.Trong năm 2025, nguồn cung đất nền mới tăng gấp 4,2 lần so với năm trước, trong khi sức cầu tăng gấp 6 lần. Giá đất nền trên thị trường thứ cấp cũng tăng trung bình 31% so với cuối năm 2024.

Sự phục hồi này chủ yếu đến từ kỳ vọng phát triển hạ tầng đô thị và sự mở rộng của các khu kinh tế mới".

Theo ông Võ Hồng Thắng, BĐS Đà Nẵng đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây thành phố thường được nhắc đến như một "thị trường tiềm năng", thì hiện nay nhiều nhà đầu tư đánh giá đây đã là một "thị trường đang bùng nổ". Sự xuất hiện của Trung tâm Tài chính quốc tế cùng kế hoạch phát triển Khu thương mại tự do được xem là "đòn bẩy thép" giúp thị trường BĐS chuyển dịch từ giá trị sử dụng đơn thuần sang giá trị tài sản chiến lược.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế, Đà Nẵng có cơ hội trở thành trung tâm tài chính – thương mại mới của khu vực miền Trung.

Nếu các dự án hạ tầng và chính sách kinh tế được triển khai đúng tiến độ, thị trường bất động sản thành phố biển này có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng dài hạn, thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Và khi những "cú hích kép" từ tài chính và thương mại quốc tế phát huy hiệu quả, giấc mơ "rồng bay" của BĐSĐà Nẵng có thể không còn là kỳ vọng, mà sẽ trở thành hiện thực trong những năm tới.