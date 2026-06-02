Bất động sản lõi đô thị Đà Nẵng - Nguồn cung hiếm trong chu kỳ mới

Sự phục hồi của thị trường bất động sản Đà Nẵng đang kéo theo làn sóng mở rộng nguồn cung về phía ven đô và các trục phát triển mới. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhóm tài sản nằm trong lõi trung tâm, sở hữu lâu dài và được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế lại ngày càng khan hiếm. Diễn biến này cho thấy thị trường không thiếu nguồn cung, mà đang thiếu những tài sản đủ khả năng giữ giá và tạo dòng tiền bền vững trong dài hạn.

Nguồn cung tăng mạnh, giá trị bắt đầu phân hóa

Theo CBRE Việt Nam, quý I/2026 đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý khi 100% nguồn cung căn hộ mới mở bán tại Đà Nẵng đều thuộc phân khúc hạng sang. Cùng với đó, giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường đạt khoảng 83 triệu đồng/m², tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này cho thấy thị trường không chỉ tăng về quy mô mà còn đang dịch chuyển sang cuộc cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và trải nghiệm sở hữu.

Phần lớn nguồn cung mới giai đoạn 2025-2026 đang dịch chuyển về các khu vực mở rộng như Ngũ Hành Sơn, An Hải hay Hòa Cường - nơi quỹ đất còn lớn và tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh. Xu hướng này phù hợp với nhu cầu ở thực và mở rộng đô thị, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật khoảng cách giữa nguồn cung nhà ở đơn thuần và nhóm tài sản có khả năng tham gia khai thác trong thực tế.

Bởi trên thực tế, hiệu quả khai thác không chỉ phụ thuộc vào số lượng sản phẩm trên thị trường mà còn gắn với khả năng tiếp cận các dòng khách thực tế. Dữ liệu lưu trú và vận hành cho thấy khu vực quanh cầu Rồng - sông Hàn - trung tâm thương mại tiếp tục là nơi tập trung mật độ khách du lịch, khách công tác và lưu lượng tiêu dùng cao nhất thành phố.

Nguồn cung bất động sản Đà Năng tăng mạnh nhưng phân hóa về giá trị. Ảnh: Shuttestocks

Đáng chú ý, dù mặt bằng giá liên tục thiết lập mức mới, tỷ lệ bán tích lũy của toàn thị trường căn hộ Đà Nẵng hiện vẫn đạt khoảng 89%, theo CBRE. Điều này phản ánh nhu cầu đối với các sản phẩm có vị trí tốt và chất lượng phát triển cao vẫn duy trì tích cực, ngay cả trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn về chất lượng tài sản.

Đó cũng là lý do thị trường đang hình thành một lớp tài sản khan hiếm mới: vị trí lõi đô thị, pháp lý sở hữu lâu dài và vận hành chuyên nghiệp chuẩn quốc tế. Đây là nhóm tài sản rất khó nhân rộng khi quỹ đất trung tâm ngày càng giới hạn và tiêu chuẩn vận hành ngày càng khắt khe.

Nhìn từ góc độ đó, The Legend Danang là một dự án, một lớp tài sản mới đang được thị trường săn tìm. Dự án hiện diện ngay bên cầu Rồng - một trong những biểu tượng, ký họa đô thị của Đà Nẵng - đồng thời sở hữu lợi thế hiếm có về kết nối thuận tiện giữa sân bay quốc tế Đà Nẵng, sông Hàn, khu trung tâm thương mại và tuyến du lịch ven biển.

The Legend Danang - dự án cao cấp lõi trung tâm đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Ảnh: ROX Signature

Bên cạnh lợi thế vị trí, The Legend Danang còn sở hữu nền tảng pháp lý sở hữu lâu dài - tiêu chí được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi đánh giá khả năng nắm giữ dài hạn của bất động sản. Không chỉ tạo sự an tâm cho nhu cầu ở thực và tích sản dài hạn, pháp lý rõ ràng còn giúp gia tăng tính ổn định trong bài toán khai thác và giữ giá của bất động sản lõi đô thị theo thời gian.

Quan trọng hơn, dự án không phát triển theo mô hình căn hộ đơn thuần, mà theo hướng một tài sản có khả năng vận hành dài hạn. Việc bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp dự kiến vào Quý I/2028 giúp căn hộ có thể tham gia khai thác gần như ngay sau khi đưa vào sử dụng, mà không tiếp tục phát sinh thêm chi phí hoàn thiện lớn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhà đầu tư hiện nay ngày càng quan tâm tới tốc độ đưa tài sản vào vận hành thực tế.

Bất động sản lõi đô thị - "tài sản phòng thủ" của chu kỳ mới

Một thay đổi đáng chú ý khác là hành vi của nhà đầu tư đang dịch chuyển rõ rệt. Theo Savills, dòng tiền từ Hà Nội và TPHCM vào Đà Nẵng hiện ưu tiên các tài sản hạng A có nền tảng vận hành rõ ràng, thay vì đặt cược vào kỳ vọng tăng giá đơn thuần.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi bối cảnh thị trường mới: chi phí vốn cao hơn, áp lực dòng tiền lớn hơn và nhà đầu tư cần tài sản có khả năng tự tạo doanh thu trong thời gian nắm giữ. Trong chu kỳ đó, nhóm bất động sản lõi đô thị dần được nhìn nhận như một "tài sản phòng thủ chủ động" - vừa giữ giá nhờ vị trí khan hiếm, vừa tạo dòng tiền nhờ khả năng khai thác thực tế.

Song song, định hướng phát triển Đà Nẵng thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế cũng đang tạo thêm lực đẩy dài hạn cho khu vực trung tâm. Theo Avison Young, sự xuất hiện của nhóm chuyên gia quốc tế, nhân sự chất lượng cao và nhu cầu lưu trú dài hạn đang giúp thị trường lõi đô thị hình thành nguồn cầu ổn định hơn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mùa du lịch.

Cùng với pháp lý, năng lực vận hành đang trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình định giá bất động sản thế hệ mới. Ảnh: ROX Signature

Trong bối cảnh đó, The Legend Danang cho thấy lợi thế của một sản phẩm "đi đúng dòng cầu". Ngoài khả năng tiếp cận dòng khách du lịch, dự án còn có khả năng tiếp cận nhóm khách lưu trú dài ngày nhờ vị trí trung tâm, hệ tiện ích đồng bộ và định hướng vận hành quốc tế. Đặc biệt, mô hình tích hợp giữa căn hộ sở hữu lâu dài và hệ tiêu chuẩn vận hành cao cấp giúp dự án sở hữu nền tảng khai thác khác biệt hơn so với các sản phẩm đầu tư đơn lẻ thiếu hệ sinh thái dịch vụ.

Theo CBRE Việt Nam, mặt bằng giá căn hộ Đà Nẵng được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng khoảng 10-12% trong các năm tới nhờ xu hướng phát triển phân khúc trung - cao cấp cùng quỹ đất tại các vị trí trung tâm ngày càng hạn chế.

Với vị trí trung tâm, sở hữu lâu dài và định hướng vận hành bài bản, The Legend Danang đang được nhiều nhà đầu tư xem là nhóm tài sản đón đầu xu hướng bất động sản dòng tiền tại lõi đô thị. Dự án không chỉ sở hữu lợi thế giữ giá nhờ quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, mà còn có khả năng khai thác dòng tiền từ chính nhịp tăng trưởng du lịch, thương mại và dòng người của thành phố.