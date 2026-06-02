Doanh nhân

APBEV ra mắt thị trường Việt Nam nhà máy đồ uống công nghệ vô trùng khô

Thứ ba, 02/06/2026 22:16

APBev ra mắt thị trường Việt Nam với định vị là công ty phát triển các dòng đồ uống không cồn, đóng chai phục vụ người tiêu dùng.

Ngày 2-6, tại TPHCM, CTCP Sản xuất Thương mại AP Beverage (gọi tắt là APBev) ra mắt thị trường Việt Nam với định vị là công ty phát triển các dòng đồ uống không cồn, đóng chai phục vụ người tiêu dùng. Với kinh phí đầu tư 80 triệu USD.

APBev đồng thời ra mắt ngành hàng "Đồ uống Việt Nam" với thương hiệu MátTa! và công bố nhạc sĩ - ca sĩ Bùi Công Nam là Đại sứ thương hiệu chính thức.

Sự hợp tác này tiếp tục định hướng hình ảnh trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ cảm hứng từ các giá trị đẹp đẽ gần gũi với hàng triệu người Việt mà thương hiệu theo đuổi.

Tại sự kiện, APBev cũng giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm đầu tiên, được sản xuất từ nhà máy được đầu tư với giá trị toàn bộ các giai đoạn đạt 80 triệu USD tại Khu công nghiệp Sonadezi Giang Điền, thành phố Đồng Nai.

Vận hành theo triết lý "Better For You" (Tốt hơn cho bạn), APBev ưu tiên đẩy mạnh các dòng sản phẩm nước giải khát không cồn đóng chai tiện lợi theo hướng tự nhiên và không sử dụng hóa chất bảo quản.

Để hiện thực hóa định hướng này, APBEV đầu tư hệ thống sản xuất ứng dụng công nghệ Dry Preform Aseptic (Thổi chai, chiết rót, đóng nắp khép kín trong môi trường Vô trùng khô) có công suất giai đoạn 1 đạt 70 triệu lít sản phẩm / năm, nhập khẩu trực tiếp từ CHLB Đức, tuân thủ các tiêu chí khắt khe về an toàn thực phẩm, lưu giữ hương vị nguyên bản cùng với các dưỡng chất tự nhiên của sản phẩm.

Công nghệ này có sự cải thiện vượt trội về khả năng tiết kiệm nước, năng lượng và giảm tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện APBev cho biết: "APBev cam kết thực thi chiến lược: đặt chất lượng sản phẩm làm trọng tâm chính, cùng đồng hành với nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng tầm chất lượng sống của người Việt từ những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày."

Định hướng này được APBEV cụ thể hóa thông qua kế hoạch ra mắt hàng loạt sản phẩm nước giải khát đóng chai tiện lợi chất lượng cao, phục vụ cho nhiều nhu cầu và nhóm người tiêu dùng khác nhau, với chất lượng tương đương các sản phẩm nhập khẩu trên thị trường và với giá thành phù hợp hơn.

Trong đó, MátTa! được định vị là dòng "Đồ uống Việt Nam", lấy cảm hứng từ những hương vị quen thuộc trong đời sống người Việt, được làm mới bằng công nghệ sản xuất hiện đại nhằm tiếp cận nhóm người tiêu dùng trẻ và dân văn phòng đô thị, góp phần bảo tồn và phát triển các tư liệu ẩm thực giá trị của dân tộc.

Song Hà

