Vietnam Airlines và Ant International thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược

Ngày 29-5, trong khuôn khổ Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam – Singapore, 2C2P by Antom (nhà cung cấp dịch vụ số hóa và thanh toán dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc Ant International) - nền tảng dịch vụ thanh toán toàn diện hàng đầu Đông Nam Á đã công bố hợp tác với Vietnam Airlines để mở rộng các phương thức thanh toán ngoài thẻ cho khách hàng của hãng.

Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng quốc tế của hãng trên khắp khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các phương thức thanh toán này sẽ được cung cấp từ nửa cuối năm 2026.

Thông qua sự hợp tác này, Vietnam Airlines sẽ triển khai các giải pháp thanh toán nội địa hóa trên 8 thị trường, bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Hồng Kông (Trung Quốc). Trong giai đoạn đầu, khách hàng có thể thanh toán vé máy bay thông qua các hình thức chuyển khoản ngân hàng nội địa, bao gồm thanh toán qua mã QR và internet banking, các ví điện tử sẽ tiếp tục được đưa vào áp dụng trong giai đoạn hai.

Lãnh đạo Ant International và Vietnam Airlines tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore

Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ổn định về lượng khách quốc tế nhập cảnh trong năm 2025 với 21,5 triệu lượt, theo công bố trong Báo cáo Triển vọng Đầu tư & Chiến lược nửa đầu năm 2026 của Velocity Ventures và Pear Anderson. Báo cáo cũng chỉ ra rằng Việt Nam tiếp tục là thị trường có hiệu suất tốt nhất Đông Nam Á xét về khả năng vượt mức lượng khách quốc tế nhập cảnh trước đại dịch, dự kiến đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách trong năm nay.

Là chuyên gia giải pháp cho các hãng hàng không, 2C2P by Antom có vị thế phù hợp để hợp tác với Vietnam Airlines nhằm vượt qua những thách thức này, bằng cách tận dụng khả năng kỹ thuật sâu rộng cũng như sự am hiểu sâu sắc và bề dày thành tích hơn 23 năm hỗ trợ các công ty trong ngành.

Vietnam Airlines sẽ tận dụng nền tảng điều phối thanh toán độc quyền của 2C2P by Antom là Payment Air Controller (PACO) - cho phép các hãng hàng không định tuyến giao dịch một cách linh hoạt qua nhiều đơn vị chấp nhận thanh toán chỉ thông qua một cổng tích hợp API duy nhất.

"Hành khách ngày nay kỳ vọng những trải nghiệm thanh toán liền mạch và mang tính nội địa hóa như chính hành trình trải nghiệm thanh toán của họ. Bằng cách kết hợp khả năng điều phối của PACO với các phương thức thanh toán ngân hàng và mã QR địa phương khắp Châu Á – Thái Bình Dương, 2C2P by Antom đang hợp tác với Vietnam Airlines để nâng cao hiệu suất giao dịch, đơn giản hóa sự phức tạp giữa các thị trường và mang lại trải nghiệm khách hàng trực quan hơn trên quy mô lớn" ông Worachat Luxkanalode, Tổng Giám đốc Tập đoàn 2C2P by Antom, cho biết.

Sự hợp tác này dựa trên những nỗ lực rộng lớn hơn của Antom, nhà cung cấp dịch vụ số hóa và thanh toán dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc Ant International, nhằm hỗ trợ các hãng hàng không trong việc xử lý thanh toán toàn cầu, quản lý tài khoản doanh nghiệp, quản lý rủi ro ngoại hối, tối ưu hóa hoạt động nguồn vốn và tăng cường gắn kết với hành khách. Ant International cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính, số hóa và thanh toán trên các thị trường toàn cầu.