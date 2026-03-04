Grab Việt Nam hợp tác Yadea Việt Nam hỗ trợ tài xế chuyển đổi xe máy điện

Thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra cơ hội để hai bên cùng tạo nên những tác động tích cực và sâu rộng hơn trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, thông qua hợp tác truyền thông và quảng bá xe điện, xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối tác tài xế Grab mua xe máy điện…

Grab Việt Nam hợp tác Yadea Việt Nam để tăng cường chuyển đổi sang xe máy điện cho đối tác tài xế Grab

Sau những hợp tác quan trọng với các nhà sản xuất xe máy điện nội địa được công bố trong năm 2025, đây là bước đi tiếp theo của Grab nhằm hiện thực hóa cam kết tăng cường hỗ trợ cho đối tác tài xế chuyển đổi sang xe điện.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan trong hệ sinh thái xe điện chính là chìa khóa để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam đạt được thành công. Cùng với các chương trình ưu đãi vượt trội dành riêng cho đối tác tài xế Grab mà hai bên đang cùng nhau thiết kế, sự hợp tác này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các bác tài chuyển sang xe máy điện để vừa duy trì sinh kế, vừa góp phần đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi xanh của đất nước".

Ông Liu Jia, Tổng Giám đốc Yadea Việt Nam, cho biết: "Di chuyển xanh chính là xu hướng phát triển tất yếu của tương lai. Yadea mong muốn cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển của ngành giao thông năng lượng mới, góp phần cải thiện môi trường giao thông đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đứng trước một khởi đầu mới, Yadea sẽ tiếp tục kiên định thực hiện chiến lược phát triển song song toàn cầu hóa và nội địa hóa, đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình, mang đến những sản phẩm tốt hơn cho thị trường, và thể hiện trách nhiệm lớn hơn với xã hội".

Thỏa thuận hợp tác giữa Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính như hợp tác thúc đẩy truyền thông và quảng bá xe máy điện. Xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab khi mua xe máy điện. Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ…

Dịp này, Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ đối tác tài xế chuyển đổi sang xe máy điện Yadea. Mỗi đối tác tài xế có thể nhận mức hỗ trợ lên tới 4 triệu đồng, áp dụng cho các dòng xe Yadea phù hợp với điều kiện hoạt động của tài xế công nghệ.







