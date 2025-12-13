Grab Việt Nam và Charge+ hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện





Đại diện Grab Việt Nam và Charge+ ký kết thoả thuận hợp tác

Thông qua hợp tác, hai bên sẽ mang đến các giải pháp sạc linh hoạt dành cho cả xe ô tô, xe mô tô điện, xe máy điện, giúp đối tác tài xế Grab nói riêng và người dùng xe điện nói chung ngày càng dễ dàng tiếp cận dịch vụ sạc đáng tin cậy. Thỏa thuận này một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Grab Việt Nam và Charge+ trong việc đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao thông xanh và ủng hộ lộ trình NetZero tại Việt Nam.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ: "Grab hoàn toàn ủng hộ các chủ trương chuyển đổi xanh của Việt Nam và đang không ngừng đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác liên quan để giải quyết các thách thức trong quá trình chuyển đổi. Chúng tôi tiếp tục mở rộng danh mục đối tác trong hệ sinh thái xe điện bằng thỏa thuận với Charge+. Với kinh nghiệm dày dạn của Charge+ trong việc phát triển hệ thống trạm sạc ở nhiều thị trường Đông Nam Á và các lợi thế của Grab về công nghệ, hiểu biết người dùng và nhu cầu thị trường địa phương, chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần giải bài toán trạm sạc tại Việt Nam".

Ông Goh Chee Kiong, Giám đốc Điều hành Charge+ cho biết: "Charge+ rất vui mừng được hợp tác với Grab, một trong những đơn vị tích cực tham gia vào tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam, nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện và bền vững hơn cho người sử dụng. Là một công ty trạm sạc hàng đầu Đông Nam Á, Charge+ có cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai một mạng lưới sạc rộng khắp tại Việt Nam, với mục tiêu 5.000 điểm sạc vào năm 2030, dành cho cả đối tác tài xế Grab và cộng đồng sử dụng xe điện nói chung".

Bên cạnh các chính sách ưu đãi đặc biệt về chi phí sạc dành riêng cho đối tác tài xế Grab, Grab Việt Nam và Charge+ sẽ tập trung hợp tác sâu rộng về kỹ thuật và công nghệ nhằm phát triển mạng lưới trạm sạc Charge+ phục vụ tốt hơn cho người dùng xe điện tại Việt Nam.