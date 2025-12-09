Địa ốc

Hợp tác song phương giữa UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Thứ ba, 09/12/2025 20:40

(NLĐO)- UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hợp tác nâng chất lượng kiểm toán tiệm cận thông lệ quốc tế, ngang tầm với các quốc gia trong khu vực.

Ngày 9-12, tại trụ sở UBCKNN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác song phương lần thứ 4 giữa UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Tham dự sự kiện có Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương; Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng; Phó Chủ tịch Lê Thị Việt Nga cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn thuộc UBCKNN. Về phía VACPA có bà Vũ Thị Mai – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch; ông Trần Văn Tá - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch danh dự; ông Lưu Đức Tuyên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính; cùng các lãnh đạo, ủy viên BCH và thành viên tham dự.

Hợp tác song phương giữa UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch UBCKNN và VACPA chúc mừng buổi lễ thành công tốt đẹp

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển. Trong suốt chặng đường đó, VACPA luôn đồng hành cùng thị trường với vai trò là tổ chức nghề nghiệp uy tín, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao tính minh bạch và chất lượng hàng hóa trên thị trường. Từ năm 2011 đến nay, UBCKNN và VACPA đã ký kết nhiều văn bản hợp tác chặt chẽ và đạt được những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của TTCK và ngành Kiểm toán độc lập.

Hợp tác song phương giữa UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi làm việc

"Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch và bền vững, hướng tới mục tiêu nâng hạng theo các tiêu chuẩn cao và trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, việc nâng cao năng lực triển khai thực hiện các chuẩn mực Báo cáo tài chính IFRS nhằm nâng chất lượng tiệm cận thông lệ quốc tế, ngang tầm với các quốc gia trong khu vực là nhiệm vụ quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam" - Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.

Theo đó, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương đánh giá cao và nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa UBCKNN và VACPA nhằm hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và bền vững, qua đó tạo nền tảng cho việc nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường.

Hợp tác song phương giữa UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Tá - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch danh dự VACPA - phát biểu tại buổi làm việc

Bà Vũ Thị Mai, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch VACPA, chia sẻ trong giai đoạn 2021–2025, mối quan hệ hợp tác giữa UBCKNN và VACPA ngày càng trở nên chặt chẽ. Hai bên duy trì sự phối hợp hiệu quả trong trao đổi thông tin, đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn phục vụ công tác giám sát thị trường chứng khoán, tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản chuyên đề và xây dựng khung pháp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Bà Vũ Thị Mai mong muốn bước sang giai đoạn 2026–2030, UBCKNN và VACPA sẽ tiếp tục mở rộng và nâng tầm hợp tác thông qua các nội dung cụ thể được thống nhất trong Biên bản hợp tác vừa ký kết. Việc tăng cường phối hợp được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chứng khoán và ngành kiểm toán, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Sơn Nhung

thị trường chứng khoán

UBCKNN

kiểm toán viên

chủ tịch UBCKNN

Bộ Tài chính
