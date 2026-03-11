Lê Ngọc Trân: Nữ doanh nhân trẻ, lan tỏa giá trị Việt qua từng sản phẩm

Tự tin mang trái nhàu chất lượng đến mọi người

Từ nhỏ Trân đã có niềm đam mê kinh doanh được truyền từ mẹ của mình, bà Lê Ngọc Liễu, và mơ ước mang những sản phẩm chất lượng do bố mẹ mình tạo ra đến với tất cả mọi người.

Bằng sự cố gắng, nỗ lực, tìm tòi và phát triển thị trường, Trân rất tự hào và tự tin mang sản phẩm trái nhàu chất lượng từ nhà mình đến cho tất cả mọi người.

Bố mẹ Trân là người tiên phong đầu tiên về lĩnh vực thị trường sản phẩm trái nhàu tại Việt Nam có hơn 30 năm kinh nghiệm.

Ở Trân, người ta không chỉ nhìn thấy hình ảnh một nữ doanh nhân trẻ năng động, bản lĩnh mà còn cảm nhận rất rõ tinh thần gìn giữ giá trị truyền thống kết hợp tư duy hiện đại.

Mỗi sản phẩm Trân lựa chọn phát triển đều gắn với triết lý rõ ràng: ngon – lành – thật – có chiều sâu văn hoá.

Từ dòng sản phẩm trái nhàu Hương Thanh Noni chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đến các sản phẩm bánh teabreak Vị Ngon Noni phục vụ sự kiện cao cấp, tất cả đều được đầu tư chỉn chu về chất lượng, câu chuyện thương hiệu và trải nghiệm người dùng.

"Bảo vệ sức khoẻ cũng là một cách gìn giữ văn hoá"

Trong bối cảnh nhiều thương hiệu chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, Trân chọn cho mình con đường xây dựng thương hiệu bền vững, gắn với sức khoẻ cộng đồng và giá trị Việt.

Nước nhàu nguyên chất 100% chính là minh chứng rõ nét cho hướng đi đó.

Trân không chỉ kinh doanh, mà còn lan toả kiến thức, nâng cao nhận thức về dược liệu bản địa, về chăm sóc sức khoẻ chủ động từ thiên nhiên.

Ở Trân có sự kết hợp hài hoà giữa nữ tính – trí tuệ – bản lĩnh – sự tinh tế của người làm ẩm thực – và tầm nhìn của người làm thương hiệu.

Trân không ồn ào, không phô trương, nhưng từng bước đi đều chắc chắn, từng quyết định đều có chiều sâu.

Từ đó, Trân đã đủ bản lĩnh để tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm của gia đình về lĩnh vực trái nhàu.

Sau khi hoàn thành chương trình học Marketing tại trường đại học RMIT, Trân quyết định kế thừa phát triển sự nghiệp sản phẩm trái nhàu từ bố mẹ mình, xây dựng thương hiệu Hương Thanh Noni, mang vị thuốc quý này đến nhiều người hơn nữa.

Mong muốn phát triển cùng Hương Thanh Noni

Trái nhàu rất tốt cho sức khoẻ và phòng ngừa rất nhiều bệnh, phù hợp với tất cả mọi người, giúp tăng sức đề kháng, chống u xơ, chống đau nhức. Lá nhàu giúp cho vết thương mau lành và đặc biệt là chữa được bệnh sốt rét.

Chính vì vậy Trân muốn mang sản phẩm nhàu đến với tất cả mọi người, đóng góp một phần nào đó cho việc nâng cao sức khỏe cộng đồng. Trân nghĩ rằng: Có sức khoẻ thì mới làm việc một cách hiệu quả và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa được.

Hy vọng mọi người thấy khỏe khi đồng hành cùng Hương Thanh Noni trong thời điểm hiện tại và cả tương lai.