ACB và VNPT hợp tác toàn diện, mở rộng hệ sinh thái tài chính - công nghệ

Ngày 9-3, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng tới phát huy sức mạnh bổ trợ giữa năng lực tài chính - ngân hàng của ACB và hạ tầng số quy mô quốc gia của VNPT. Đồng thời từng bước hình thành mô hình hợp tác tài chính - công nghệ mới, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái số và tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

ACB và VNPT hợp tác toàn diện, mở rộng hệ sinh thái tài chính - công nghệ - Ảnh 1.

Lãnh đạo ACB và VNPT thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa ACB và VNPT tập trung vào kết nối và khai thác tối đa năng lực cốt lõi của mỗi bên, trên cơ sở ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và gia tăng giá trị cho hệ sinh thái khách hàng.

Ở mảng tài chính – ngân hàng, ACB cung cấp cho VNPT và các đơn vị trong hệ sinh thái tập đoàn danh mục giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tín dụng, bảo lãnh, quản lý tài khoản, thanh toán và các sản phẩm chuyên biệt được thiết kế cho nhu cầu của doanh nghiệp có quy mô lớn và tốc độ phát triển cao.

Ở chiều ngược lại, với lợi thế hạ tầng số và năng lực triển khai các hệ thống công nghệ quy mô quốc gia, VNPT đồng hành cùng ACB trong việc nâng cấp và tối ưu nền tảng công nghệ. Từ hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng đến các giải pháp số hóa vận hành, VNPT góp phần củng cố tính ổn định, an toàn và khả năng mở rộng của hệ thống, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, nhấn mạnh: "Việc hợp tác với VNPT là bước đi quan trọng trong chiến lược số hóa toàn diện của ngân hàng. Việc kết nối với một tập đoàn công nghệ có hạ tầng số quy mô quốc gia như VNPT sẽ giúp ACB nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng các dịch vụ tài chính số và từng bước kiến tạo những trải nghiệm tài chính liền mạch, an toàn và cá nhân hóa hơn cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân".

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ACB và VNPT đã ký kết biên bản ghi nhớ về dịch vụ "Tổng đài thoại Voice IP tập trung". Đây là bước triển khai cụ thể nhằm thống nhất hạ tầng liên lạc trên toàn hệ thống ACB, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng kết nối nội bộ, đồng thời tiếp tục khẳng định sự mở rộng hợp tác công nghệ giữa hai bên.

