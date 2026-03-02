Trung tâm kỹ năng ATM và Trung tâm Tâm Đức: Khát vọng nâng tầm tri thức





Theo đó ATM sẽ độc quyền phát triển tại Lâm Đồng và đồng hành cùng Tâm Đức phát triển tại các tỉnh thành khác. Sự kết hợp giữa năng lực kết nối, phát triển thị trường mạnh mẽ của ATM Investment Group và nền tảng quản trị giáo dục, chuyên môn gần 20 năm của Trung tâm Tâm Đức hứa hẹn tạo nên một mô hình giáo dục tiềm năng tại các tỉnh thành trong thời gian sắp tới. Sự kiện này không chỉ mang đến môi trường học tập chất lượng mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp cho thế hệ trẻ tại địa phương.

ATM Investment Group: Hành trình từ đào tạo kỹ năng đến "người mở đường"

Tiền thân là Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Thi Thảo được thành lập từ năm 2016, ATM Group khởi đầu với sứ mệnh đào tạo kỹ năng mềm và nhanh chóng khẳng định uy tín tại khu vực phía Nam. Qua nhiều năm, công ty không ngừng mở rộng quy mô sang lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện và đầu tư giáo dục.

Đến năm 2025, việc chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATM đã đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ. Với thế mạnh sở hữu mạng lưới quan hệ sâu rộng, năng lực huy động nguồn lực và nhạy bén trong việc phát triển thị trường, ATM Group đóng vai trò là "cầu nối" chiến lược, đưa các thương hiệu giáo dục uy tín vươn tới các địa phương tiềm năng. Việc khai trương chi nhánh tại Lâm Đồng vào năm 2025 chính là minh chứng rõ nét cho năng lực mở đường và tâm nguyện hướng về cộng đồng của ATM.

Chia sẻ về chiến lược này, diễn giả Thi Thảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư ATM, cho biết:

"Với đam mê trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi mong muốn các em học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn giỏi kỹ năng. Sự phối hợp giữa ATM và Tâm Đức là 2 mảnh ghép hoàn hảo. Chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên những lớp học đầy yêu thương, ở đó có sự động viên, khích lệ, ghi nhận, ở đó là sự kiên trì, tận tâm, yêu thương của các thầy cô để giúp cho các em lấy lại sự tự tin trong học tập, tìm được sự yêu thích đối với các môn học, từ đó chất lượng học tập và kết quả học tập cải thiện và quan trọng nhất là nâng cao sức khỏe tinh thần của các em. Đồng thời ATM cũng mong muốn sẽ hỗ trợ thêm cho các em về kỹ năng sống, kỹ năng mềm để các em tự tin hơn, vững vàng hơn".

Tâm Đức: Từ sự thấu hiểu, đồng hành với "nỗi đau" của học sinh đến phương pháp giảng dạy hiệu quả

Trung tâm Tâm Đức đóng vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về quản trị hệ thống và chất lượng chuyên môn. Với thâm niên gần 20 năm, sở hữu hệ thống hơn 50 cơ sở và đội ngũ 500 giáo viên cơ hữu, Tâm Đức là đơn vị dày dặn kinh nghiệm trong việc vận hành giáo dục bài bản.

Suốt thời gian vừa qua, khi triển khai các trung tâm tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Trung tâm Tâm Đức đã mang đến phương pháp sư phạm "Lấy người học làm trung tâm", đặc biệt hiệu quả trong việc giúp học sinh THCS, THPT lấy lại căn bản và xóa bỏ mặc cảm "mất gốc". Riêng với chương trình đào tạo Đánh giá năng lực (ĐGNL) – thế mạnh cốt lõi được Tâm Đức triển khai suốt 8 năm qua – trung tâm đã giúp đông đảo học sinh cấp 3 bứt phá điểm số, đạt tỷ lệ điểm cao ấn tượng để tự tin bước vào các trường Đại học danh giá.

Nói về sự hợp tác, ông Ngô Văn Khánh – CEO Trung tâm Tâm Đức, khẳng định: "Sự kết nối của ATM Group đã giúp Tâm Đức rút ngắn khoảng cách để đến với học sinh tại Lâm Đồng và các tỉnh khác. Với năng lực quản trị hệ thống đã được tinh chỉnh qua gần hai thập kỷ, chúng tôi cam kết vận hành các cơ sở tại các tỉnh một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi tự tin trong việc có thể giúp các bạn học sinh yếu kém thành khá giỏi trong một thời gian ngắn, từ đó giúp các em tự tin hơn, giúp các phụ huynh an tâm hơn. Chúng tôi rất mong muốn đi nơi xa để mang phương pháp sư phạm và vận hành đào tạo hiệu quả của chúng tôi đến với những nơi đang cần".

Lễ ký kết còn có sự tham dự và chứng kiến của ông Nguyễn Đăng Hà – Tổng giám đốc Công ty Up-Spring, với vai trò là đơn vị phụ trách chuyên môn Tiếng Anh và phối hợp hỗ trợ phát triển hệ thống.

Kiến tạo giá trị bền vững: Đào tạo giáo viên và tạo việc làm địa phương

Một điểm sáng nhân văn trong mô hình này chính là việc chú trọng bồi dưỡng nguồn lực tại chỗ. Song song với việc vận hành trung tâm, Tâm Đức trực tiếp đào tạo miễn phí phương pháp sư phạm hiện đại cho đội ngũ giáo viên địa phương.

Đồng thời, tập đoàn cũng triển khai chương trình học bổng dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Những sinh viên có thành tích xuất sắc sẽ được Tâm Đức đào tạo chuyên môn và ưu tiên tuyển dụng làm việc ngay tại quê hương sau khi tốt nghiệp.

"Chúng tôi muốn tạo ra một vòng tuần hoàn giá trị: Chúng tôi tạo chuỗi trung tâm, quản trị đào tạo giáo viên và các em sinh viên địa phương chính là những người tiếp nối. Các giáo viên và trợ giảng sẽ là những người gieo hạt giống yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc lại các học sinh địa phương. Đó là nền tảng bền vững mà chúng tôi hướng tới" - diễn giả Thi Thảo nhấn mạnh.

Sự hợp tác giữa ATM Investment Group và Trung tâm Tâm Đức là hình mẫu cho chiến lược "Liên minh sức mạnh", đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực cho đất nước.