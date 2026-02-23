Những xu hướng thiết kế nội thất đang định hình năm 2026

Trên một phông nền trung tính, màu sắc và chiều sâu được tạo ra thông qua đồ nội thất, rèm cửa - Ảnh: Julie Soefer/BHG

Đầu năm mới này, có thể thấy rõ "thế giới thiết kế" tiếp tục chuyển dịch từ tông lạnh sang tông ấm, từ tối giản sang cầu kỳ, từ trung tính sang rực rỡ sắc màu.

Ngập tràn sắc màu ấm cúng

Xu hướng sử dụng màu sơn đồng nhất sẽ vẫn thịnh hành trong năm mới - Ảnh: Annie Schlechter/BHG

Các nhà thiết kế cho rằng xu hướng sử dụng màu sơn đồng nhất, trải dài từ tường đến viền và trần nhà, sẽ vẫn thịnh hành trong năm mới.

Nên chọn một gam màu thể hiện cá tính của bạn, sau đó kết hợp với các chất liệu có kết cấu như vôi quét tường, sơn gốc đất sét hoặc gỗ thô để tạo hiệu ứng tinh tế và nhiều lớp, mang lại cảm giác độc đáo, vượt thời gian.

Phòng ngủ "kén"

Đầu giường bọc đệm và các tấm ốp tường bọc vải tạo cảm giác yên tĩnh và ấm cúng trong phòng ngủ - Ảnh: Julie Soefer/BHG

Năm 2026, phòng ngủ sẽ được nâng cấp với phong cách ấm cúng và sang trọng hơn nhờ xu hướng "kén". Mọi người đang tìm kiếm sự riêng tư và thư giãn, xa rời công nghệ và chủ nghĩa tối giản khắc khổ. Và xu hướng phòng ngủ kiểu kén mang đến một bầu không khí ấm áp, thoải mái hơn.

Kim loại càng cũ càng đẹp

Năm 2026 sẽ là năm của những vật liệu thay đổi một cách duyên dáng theo thời gian - Ảnh: John Gruen/BHG

Hiện các chủ nhà không còn tìm kiếm những lớp hoàn thiện trông hoàn hảo mãi mãi nữa. Thay vào đó, năm 2026 sẽ là năm của những vật liệu thay đổi một cách duyên dáng theo thời gian. Tin tốt là xu hướng thiết kế này rất dễ dàng để tích hợp vào không gian của bạn và không cần phải cải tạo toàn bộ. Chỉ cần thay thế tay nắm tủ hoặc vòi nước bằng đồng thau là có thể tạo thêm chiều sâu và sự ấm áp. Lớp gỉ tự nhiên sẽ hình thành, tạo thêm nét đặc trưng mà không cần tốn nhiều công sức.

Vải dệt có hoa văn

Chúng ta sẽ thấy nhiều loại vải dệt có hoa văn độc đáo hơn trong năm 2026 - Nguồn: Erica George Dines/BHG

Theo Feldman, chúng ta sẽ thấy nhiều loại vải dệt có hoa văn độc đáo xuất xứ rõ ràng hơn trong năm 2026, đặc biệt trên rèm cửa và màn che. "Những họa tiết này mang lại linh hồn, câu chuyện và sự trường tồn cho căn phòng; chúng không bao giờ tạo cảm giác giả tạo", Feldman giải thích.

Nội thất nhiều lớp

Màu sắc và chiều sâu được tạo ra thông qua đồ nội thất, rèm cửa - Ảnh: Julie Soefer/BHG

"Năm 2026, mọi người muốn những không gian nội thất phong phú, nhiều lớp hơn, thể hiện chất lượng và cá tính" - Maria Viola-Kuttruff, nhà thiết kế nội thất của Viola Interior Design, cho biết. Bà cho rằng mọi người đang nhận ra cách tiếp cận thiết kế này sẽ trường tồn theo thời gian. "Trong năm hoặc mười năm nữa, nó vẫn sẽ trông đẹp như hôm nay", bà nói.

Xu hướng "phá vỡ bức tường thứ năm"

Trần nhà - 'bức tường thứ năm' - Ảnh: Annie Schlechter/BHG

"Một xu hướng đang ngày càng phổ biến là coi trần nhà như 'bức tường thứ năm', sử dụng giấy dán tường có họa tiết hoặc màu sơn tương phản để tạo chiều sâu và sự bất ngờ" - Jasmin Reese, người sáng lập và giám đốc sáng tạo của Jasmin Reese Interiors, cho biết.

Đó là một cách tuyệt vời để tạo ra điểm nhấn thiết kế bất ngờ và tăng thêm sự thu hút thị giác mà không làm căn phòng trở nên quá tải. "Để thử xu hướng 'bức tường thứ năm', hãy thử nghiệm với giấy dán tường hoặc sơn trên trần nhà. Sự thay đổi này không đòi hỏi nhiều công sức nhưng lại nâng tầm đáng kể không gian của căn phòng", Reese nói.

Xu hướng nội thất phòng ngủ 2026:"Kỷ nguyên ánh sáng" Nơi mỗi nguồn sáng được tính toán để vỗ về thị giác, cân bằng nhịp sinh học và nâng niu giấc ngủ. Ánh sáng trở thành "liều thuốc" cho giấc ngủ Trong tư duy thiết kế đương đại, ánh sáng không chỉ giúp nhìn rõ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và đồng hồ sinh học. Bước sang năm 2026, các kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất gần như thống nhất một quan điểm: phòng ngủ không cần quá sáng, mà cần đúng sắc độ và đúng vị trí. Những tông ánh sáng vàng ấm hoặc trung tính đang chiếm ưu thế, thay thế cho ánh sáng trắng lạnh từng phổ biến trong các căn hộ đô thị. Ánh sáng dịu giúp mắt không bị kích thích mạnh, tạo cảm giác an toàn và thư giãn – điều kiện quan trọng để cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi sâu. Trong nhiều thiết kế mới, đèn trần không còn là nguồn sáng trực diện. Thay vào đó, ánh sáng được hắt lên trần hoặc tường, lan tỏa nhẹ nhàng khắp không gian như một lớp sương mỏng. Hiệu ứng này khiến phòng ngủ trở nên mềm mại, giảm bóng gắt và xóa đi cảm giác khô cứng thường thấy ở những không gian chiếu sáng thô. Ánh sáng phân lớp Nếu như trước đây một chiếc đèn trần là đủ cho cả căn phòng thì năm 2026 phòng ngủ được tổ chức như một hệ sinh thái ánh sáng. Đó là sự kết hợp của đèn trần, đèn đầu giường, đèn trang trí, mỗi lớp ánh sáng đảm nhiệm một vai trò khác nhau. Đèn trần cung cấp ánh sáng nền, vừa đủ để sinh hoạt. Đèn đầu giường phục vụ cho việc đọc sách, lướt điện thoại hay thư giãn trước khi ngủ. Trong khi đó, các loại đèn hắt tường, đèn âm kệ hoặc đèn trang trí tạo nên lớp ánh sáng cảm xúc, khiến căn phòng có chiều sâu và không khí ấm cúng hơn. Đi kèm với đó là hệ công tắc dimmer hoặc đèn nhiều mức sáng, cho phép người dùng “chỉnh” phòng ngủ theo từng khoảnh khắc trong ngày. Buổi tối có thể là ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, nhưng sáng sớm chỉ cần tăng nhẹ độ sáng để không gian tỉnh táo hơn mà vẫn không gây chói. Ở các thiết kế phòng ngủ 2026, ánh sáng không còn ẩn mình, mà trở thành một phần của ngôn ngữ kiến trúc. Những chiếc đèn thả nhỏ bên đầu giường, đèn treo lệch trục hay dải LED âm tường được sử dụng như những nét vẽ ánh sáng, tạo nên điểm nhấn thị giác tinh tế. Ánh sáng được đặt để tôn vinh vật liệu: một vách gỗ đầu giường sẽ ấm áp hơn khi có ánh đèn hắt nhẹ từ phía sau; một bề mặt nỉ hay đá trang trí sẽ trở nên sống động khi được chiếu xiên bằng nguồn sáng mềm. Nhờ đó, phòng ngủ không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là một không gian mang dấu ấn cá nhân rõ rệt. Điểm khác biệt lớn nhất của xu hướng ánh sáng phòng ngủ 2026 nằm ở triết lý thiết kế vì con người. Ánh sáng được tính toán để phục vụ nhịp sinh hoạt, cảm xúc và cả sức khỏe tinh thần của người sử dụng. Khi được bố trí đúng cách, ánh sáng có thể làm dịu căng thẳng sau một ngày dài, giúp cơ thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu và mang lại cảm giác dễ chịu ngay khi thức dậy. Và trong một thế giới ngày càng ồn ào, bận rộn, một phòng ngủ với ánh sáng được thiết kế tinh tế chính là “nơi trú ẩn” lý tưởng cho cả thể chất lẫn tâm trí.

Giai đoạn chuyển dịch rõ nét trong tư duy lựa chọn vật liệu nội thất Nếu trước đây thẩm mỹ và giá thành là tiêu chí chính, thì hiện nay độ bền, khả năng thích ứng với khí hậu và tác động môi trường đang dần trở thành yếu tố quyết định, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chi phí vận hành tăng và yêu cầu sống bền vững ngày càng rõ ràng. Xu hướng vật liệu nội thất năm 2026 phản ánh sự trưởng thành của thị trường và người tiêu dùng. Vật liệu không còn đơn thuần là yếu tố trang trí, mà trở thành nền tảng cho không gian sống bền vững, tiết kiệm và thích ứng tốt hơn với điều kiện khí hậu cũng như nhu cầu sử dụng dài hạn. Đây là hướng đi phù hợp với bối cảnh phát triển chung của ngành xây dựng và vật liệu trong những năm tới. Năm 2026, xu hướng vật liệu nội thất chuyển dịch mạnh mẽ sang sự bền vững, thân thiện môi trường và tối ưu công năng, với trọng tâm là vật liệu tự nhiên như gỗ Vật liệu thân thiện môi trường trở thành lựa chọn chủ đạo Xu hướng nổi bật nhất là ưu tiên các loại vật liệu có vòng đời dài, phát thải thấp và khả năng tái chế cao. Những dòng vật liệu tái chế từ nhựa, thủy tinh, gỗ vụn hay composite sinh học không còn mang tính thử nghiệm mà đã được ứng dụng thực tế trong nhiều không gian nhà ở và thương mại. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến vẻ ngoài mà còn chú ý đến “dấu chân môi trường” của vật liệu trong suốt quá trình sử dụng. Tăng nhu cầu vật liệu thích ứng khí hậu nóng ẩm Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm, các vật liệu có khả năng chống ẩm, chống mốc, ổn định kích thước được ưu tiên rõ rệt. Nhựa nội thất thế hệ mới, tấm ốp kỹ thuật, vật liệu bề mặt phủ kháng khuẩn… ngày càng được sử dụng nhiều tại khu vực bếp, phòng tắm và không gian bán ngoài trời. Đây là sự dịch chuyển mang tính thực dụng, nhằm giảm chi phí bảo trì và kéo dài tuổi thọ công trình. Ưu tiên độ bền và chi phí sử dụng dài hạn Thay vì lựa chọn vật liệu rẻ nhưng nhanh xuống cấp, xu hướng năm 2026 cho thấy người dùng sẵn sàng đầu tư ban đầu cao hơn để đổi lấy độ bền và chi phí vận hành thấp về lâu dài. Điều này thể hiện rõ ở việc lựa chọn bề mặt chịu mài mòn tốt, ít biến dạng, dễ vệ sinh và sửa chữa, phù hợp với nhịp sống đô thị và nhu cầu sử dụng liên tục. Tự nhiên nhưng có kiểm soát Vật liệu mang cảm hứng tự nhiên như gỗ, đá, tre, mây vẫn giữ vai trò quan trọng, song được xử lý bằng công nghệ mới để hạn chế nhược điểm truyền thống. Các giải pháp vật liệu “giả tự nhiên” có độ ổn định cao, ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết đang dần thay thế vật liệu tự nhiên nguyên khối trong nhiều không gian nội thất. Cá nhân hóa và linh hoạt công năng Bên cạnh yếu tố vật liệu, xu hướng nội thất 2026 cũng gắn liền với khả năng linh hoạt và cá nhân hóa không gian. Vật liệu nhẹ, dễ lắp ghép, thay đổi cấu hình giúp người sử dụng điều chỉnh công năng theo từng giai đoạn sử dụng, đặc biệt phù hợp với căn hộ diện tích vừa và nhỏ.



