Khu Đông trở thành lõi kết nối trong cấu trúc đô thị đa cực

Sau nhiều năm đầu tư liên tục, hạ tầng giao thông TPHCM, đặc biệt khu Đông, đang bước vào giai đoạn bùng nổ, khi các tuyến hiện hữu dần hoàn thiện và loạt dự án mới chuẩn bị khởi công. Khi hạ tầng chiến lược "thông dòng", khoảng cách địa lý được thu hẹp và cấu trúc đô thị được tái định hình, mở ra những trung tâm phát triển mới cho giai đoạn dài hạn.

TPHCM - đồng loạt kích hoạt trục phát triển mới

Tháng 1-2026, UBND TPHCM cùng Masterise Group - trong vai trò nhà đầu tư - đã đồng chủ trì Lễ khởi công, động thổ cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ, hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông hiện đại, góp phần triển khai hiệu quả Quy hoạch chung thành phố đến 2040, tầm nhìn 2060.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 không chỉ là một công trình trọng điểm mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển liên vùng giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Không phải ngẫu nhiên các dự án hạ tầng trọng điểm cùng được triển khai trên một trục phát triển chiến lược. Nếu hướng Cần Giờ mở ra không gian tăng trưởng mới về phía Nam, thì cầu Phú Mỹ 2 đóng vai trò kết nối xuyên tâm, liên thông khu Nam – khu Đông và vùng lõi trung tâm TPHCM. Không chỉ giải bài toán giao thông, các công trình này còn tái phân bổ dòng chảy đô thị, rút ngắn khoảng cách không gian và đưa khu Đông bước vào giai đoạn vận hành ổn định.

Theo định hướng quy hoạch đến 2040, tầm nhìn 2060, khu Đông được xác định là cực tăng trưởng và đầu mối kết nối quan trọng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ nền tảng đó, khu vực đang chuyển sang giai đoạn khai thác thực chất, với các liên kết chiến lược dần được khép kín.

Nổi bật là nút giao An Phú – tổ hợp giao thông đa tầng quan trọng, cùng trục Liên Phường giữ vai trò "xương sống", giúp tái cấu trúc giao thông toàn khu Đông. Ở quy mô liên vùng, Vành đai 3, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, cầu Thủ Thiêm 4 và sân bay quốc tế Long Thành tạo lực đẩy cộng hưởng, hoàn thiện vị thế kết nối chiến lược cho toàn khu vực.

Thông qua đường Liên Phường, từ Thảo Điền, người dân chỉ mất khoảng 5 phút để đến The Global City qua đường Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ, xoá bỏ tình cảnh phụ thuộc vào các điểm kẹt xe quen thuộc tại khu Đông.

Khi hạ tầng bước vào giai đoạn vận hành thực tế, khu Đông dần khẳng định vai trò lõi kết nối và nền tảng cho phát triển đô thị bền vững trong dài hạn. Sự liên hoàn giữa các trục giao thông đã hoàn thiện, đang triển khai và vừa khởi công tạo nên lợi thế khác biệt, đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Trong cấu trúc đó, khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế The Global City, trung tâm TPHCM nơi các trục hạ tầng chiến lược giao thoa và các dòng cư dân, thương mại, dịch vụ cùng hội tụ. Được quy hoạch theo mô hình đô thị toàn cầu, The Global City hưởng lợi trực tiếp từ tầm nhìn mở rộng cấu trúc không gian đô thị của TPHCM với địa giới vùng "trung tâm" ngày càng được mở rộng.

Bán đảo SOLA - khoảng lặng an trú quý giá giữa trung tâm TPHCM

Cùng với sự hoàn thiện của hạ tầng và các trục kết nối chiến lược, khu Đông TPHCM dần chuyển sang trạng thái ổn định hơn – nơi đô thị không còn được đo bằng tốc độ phát triển, mà bằng khả năng quy hoạch không gian sống một cách cân bằng và bền vững. Trong bối cảnh đó, lựa chọn nơi ở của giới thượng lưu cũng dịch chuyển: từ ưu tiên vị trí thuần túy sang ưu tiên một môi trường sống đủ riêng tư, đủ tĩnh tại, nhưng vẫn nằm trọn trong lõi trung tâm đã hình thành.

Bán đảo SOLA – một dấu ấn định danh "quý hiếm" còn sót lại giữa lõi trung tâm TP.HCM

Trong quá trình mở rộng ấy, bán đảo SOLA – khu biệt thự compound duy nhất tại The Global City – hiện diện như nhịp sống đặc biệt giữa thiên nhiên: không tách rời đô thị, nhưng đủ tách biệt để giữ gìn sự an trú. Nằm trong tổng thể một khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế, SOLA không đối lập với nhịp phát triển xung quanh, mà tồn tại như một lớp không gian tinh lọc, nơi mật độ được kiểm soát, cộng đồng được chọn lọc và nhịp sống được điều tiết chậm lại một cách tự nhiên. Đây là lựa chọn phù hợp với những chủ nhân có tầm nhìn dài hạn, xem không gian sống không chỉ là nơi an trú, mà là nền tảng cân bằng cho cuộc sống của mọi thành viên trong gia đình.

Địa thế bán đảo mang đến cho SOLA lợi thế tự nhiên hiếm hoi giữa lòng TPHCM – không chỉ ở tầm nhìn khoáng đạt, mà ở khả năng tạo nên một không gian tách biệt giữa nhịp đô thị sôi động. Những dòng nước bao quanh giúp giảm thiểu tác động của mật độ xây dựng và dòng giao thông, dẫn dắt nhịp sống trở nên êm dịu, thư thái hơn mà không cần rời xa trung tâm. Sự tĩnh tại tại SOLA không đến từ khoảng cách địa lý, mà được hình thành từ chính cấu trúc bán đảo và cách tổ chức không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Mỗi căn biệt thự là sự tính toán chuẩn xác giữa tỷ lệ, khoảng thở để thiên nhiên hòa quyện vào nhịp sống của cư dân tại đây

Qua lăng kính của Foster + Partners và FORG – hai tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc quốc tế – vẻ đẹp của SOLA được định hình bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tiết chế và chuẩn mực. Từng căn biệt thự được tính toán để đón ánh sáng tự nhiên, mở rộng các khoảng không gian và tương tác hài hòa với cảnh quan sông nước xung quanh. Kiến trúc tại đây không hướng đến phô diễn hình thức, mà nuôi dưỡng một nhịp sống ổn định, gắn bó dài lâu – nơi từng chi tiết được đặt để có chủ đích, góp phần tạo nên cảm giác tĩnh tại bền bỉ theo thời gian.

Giữa dòng chảy hối hả của đô thị, bán đảo SOLA hiện diện như một không gian sống đủ tĩnh để an trú, đủ chiều sâu để tiếp nối qua nhiều thế hệ. Không đứng ngoài nhịp phát triển, cũng không hòa tan vào mật độ dày đặc của đô thị, SOLA lặng lẽ trở thành một điểm neo giá trị hiếm hoi của không gian sống thấp tầng trong lõi The Global City và khu Đông TPHCM – nơi thiên nhiên, kiến trúc và nhịp đô thị cùng tồn tại trong một trạng thái cân bằng.