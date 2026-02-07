Số hóa

Ngân hàng số Cake bắt tay Visa với giải pháp nhận tiền quốc tế Cake GolbalX

Thứ bảy, 07/02/2026 21:00

Dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX dựa trên nền tảng công nghệ số, giúp người dùng tiếp cận dòng tiền toàn cầu theo cách đơn giản, minh bạch và hiệu quả hơn

Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới và kinh tế số đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) cho biết đang xây dựng và sẽ đưa vào triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế Cake GolbalX dành cho cá nhân kinh doanh online có nguồn thu từ nước ngoài, với sự đồng hành của Visa – công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới.

Ngân hàng số Cake bắt tay Visa với giải pháp nhận tiền quốc tế Cake GolbalX - Ảnh 1.

Động thái này đánh dấu bước đi chiến lược của Cake trong việc mở rộng vai trò của ngân hàng số, từ phục vụ toàn diện các nhu cầu tài chính trong nước sang kết nối dòng tiền xuyên biên giới, đón đầu nhu cầu ngày càng gia tăng của cộng đồng kinh doanh số Việt Nam.

Cake GlobalX cho phép người dùng nhận doanh thu quốc tế, theo dõi, rút tiền và chuyển đổi sang VND ngay trên ứng dụng Cake chỉ trong một chạm, với thời gian xử lý ngay lập tức, chi phí minh bạch và quy trình hoàn toàn số hóa. Hoạt động nhận tiền từ nước ngoài giờ đây không còn mất nhiều thời gian, mà trở nên nhanh chóng, liền mạch như một giao dịch nhận tiền nội địa thông thường. Đây được xem là bước đi tiên phong của Cake by VPBank trong việc đơn giản hóa giao dịch nhận tiền/chuyển tiền xuyên biên giới, vốn còn nhiều rào cản về thủ tục, thời gian và chi phí tại thị trường Việt Nam.

Với giải pháp mới, người bán chỉ cần mở tài khoản trực tuyến tại ngân hàng số Cake và đăng ký dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX, toàn bộ quy trình có thể hoàn tất ngay trong vài phút. Khách hàng sẽ nhận được thông tin nhận tiền và được liên kết trực tiếp với tài khoản người bán trên các sàn thương mại điện tử quốc tế, cho phép tiếp nhận doanh thu không cần thông qua nhiều lớp trung gian.

Toàn bộ dòng tiền thu về tại Việt Nam của khách hàng được theo dõi ngay trên ứng dụng Cake. Người dùng có thể chuyển đổi sang VND với tỷ giá minh bạch theo niêm yết của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank, và nhận tiền nhanh chóng trong ngày, thay vì phải chờ đợi nhiều ngày như quy trình truyền thống.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank chia sẻ: "Sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới đang đặt ra những yêu cầu mới đối với dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX dựa trên nền tảng công nghệ số, với mục tiêu giúp người dùng tiếp cận dòng tiền toàn cầu theo cách đơn giản, minh bạch và hiệu quả hơn".

Trong quá trình xây dựng giải pháp, Cake hợp tác cùng Visa nhằm tận dụng hạ tầng và năng lực kết nối thanh toán quốc tế, qua đó tạo nền tảng cho các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài diễn ra an toàn, ổn định và phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu.

Dịch vụ dự kiến sẽ chính thức áp dụng rộng rãi ra thị trường trong thời gian tới, trong bối cảnh nhu cầu kết nối tài chính quốc tế tại Việt Nam và Đông Nam Á tiếp tục gia tăng.

Song Hà

Ngân hàng số Cake hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán không chạm

Ngân hàng số Cake hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán không chạm

Số hóa 17:20

Ngân hàng số Cake công bố thẻ Cake nay đã hỗ trợ các phương thức thanh toán không chạm phổ biến toàn cầu gồm Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay và Click to Pay.

Ngân hàng số Cake đạt giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”

Ngân hàng số Cake đạt giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”

Số hóa 11:44

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) vừa được International Banker – tạp chí tài chính uy tín tại Anh Quốc vinh danh là “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”.

Ngân hàng số Cake by VPBank và MISA ký hợp tác chiến lược toàn diện

Ngân hàng số Cake by VPBank và MISA ký hợp tác chiến lược toàn diện

Số hóa 12:50

Cake by VPBank và CTCP MISA ký thỏa thuận Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện hệ sinh thái tài chính số cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cá thể.

khu vực Đông Nam Á

Ngân hàng số
Nhà phố tại Vịnh Tiên: một điểm đến đa giá trị sống

Nhà phố tại Vịnh Tiên: một điểm đến đa giá trị sống

Dự án 22:17

Phân khu Rowhouse tại Vịnh Tiên mang đến trải nghiệm sống phóng khoáng giữa tâm mạch kết nối của đại đô thị biển…

Từ “điểm tắc nghẽn” hóa “giao lộ vàng”: kịch bản mới nào cho khu Đông?

Từ “điểm tắc nghẽn” hóa “giao lộ vàng”: kịch bản mới nào cho khu Đông?

Dự án 17:03

Hệ thống hạ tầng liên kết khu Đông TPHCM bước vào giai đoạn hiện hữu rõ nét và kết nối đồng bộ.

Masterise Homes: Một năm khẳng định vị thế từ nội lực dài hạn

Masterise Homes: Một năm khẳng định vị thế từ nội lực dài hạn

Doanh nhân 15:12

Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living).

Hòa Phát khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc quy mô gần 355 ha

Hòa Phát khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc quy mô gần 355 ha

Vật tư 16:37

Ngày 5-2, Hòa Phát khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Đồng Phúc, tỉnh Bắc Ninh.

Phát Đạt thiết lập quan hệ đối tác liên quan dự án Thuận An 1

Phát Đạt thiết lập quan hệ đối tác liên quan dự án Thuận An 1

Địa ốc 10:33

Phát Đạt và Tập đoàn Mitsubishi Corporation chính thức công bố việc thiết lập quan hệ đối tác liên quan đến Dự án Thuận An 1.

Cư dân Gladia by the Waters nhận sổ hồng trước thềm Tết Nguyên đán

Cư dân Gladia by the Waters nhận sổ hồng trước thềm Tết Nguyên đán

Dự án 08:00

Các cư dân đầu tiên của dự án Gladia by the Waters nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International

Doanh nhân 12:55

Masterise Group hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International – Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới.

AkzoNobel giới thiệu Màu Của Năm 2026 tại Ashui Awards lần thứ 14

AkzoNobel giới thiệu Màu Của Năm 2026 tại Ashui Awards lần thứ 14

Vật tư 16:53

Thương hiệu Dulux và Dulux Professional từ AkzoNobel tiếp tục đồng hành cùng giải thưởng Ashui Awards 2025 sau nhiều năm liên tục gắn bó.

Marriott International và Masterise Group ký kết hợp tác quản lý đa dự án

Marriott International và Masterise Group ký kết hợp tác quản lý đa dự án

Doanh nhân 13:41

Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới - Marriott International cùng Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận mang tính dấu mốc lớn.

Sonkim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

Sonkim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

Doanh nhân 13:00

Giải đấu quy tụ 144 golfer là lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo nhà hảo tâm, chính thức bước vào cuộc tranh tài sôi động.

XEM THÊM