Ngân hàng số Cake bắt tay Visa với giải pháp nhận tiền quốc tế Cake GolbalX

Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới và kinh tế số đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) cho biết đang xây dựng và sẽ đưa vào triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế Cake GolbalX dành cho cá nhân kinh doanh online có nguồn thu từ nước ngoài, với sự đồng hành của Visa – công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới.

Động thái này đánh dấu bước đi chiến lược của Cake trong việc mở rộng vai trò của ngân hàng số, từ phục vụ toàn diện các nhu cầu tài chính trong nước sang kết nối dòng tiền xuyên biên giới, đón đầu nhu cầu ngày càng gia tăng của cộng đồng kinh doanh số Việt Nam.

Cake GlobalX cho phép người dùng nhận doanh thu quốc tế, theo dõi, rút tiền và chuyển đổi sang VND ngay trên ứng dụng Cake chỉ trong một chạm, với thời gian xử lý ngay lập tức, chi phí minh bạch và quy trình hoàn toàn số hóa. Hoạt động nhận tiền từ nước ngoài giờ đây không còn mất nhiều thời gian, mà trở nên nhanh chóng, liền mạch như một giao dịch nhận tiền nội địa thông thường. Đây được xem là bước đi tiên phong của Cake by VPBank trong việc đơn giản hóa giao dịch nhận tiền/chuyển tiền xuyên biên giới, vốn còn nhiều rào cản về thủ tục, thời gian và chi phí tại thị trường Việt Nam.

Với giải pháp mới, người bán chỉ cần mở tài khoản trực tuyến tại ngân hàng số Cake và đăng ký dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX, toàn bộ quy trình có thể hoàn tất ngay trong vài phút. Khách hàng sẽ nhận được thông tin nhận tiền và được liên kết trực tiếp với tài khoản người bán trên các sàn thương mại điện tử quốc tế, cho phép tiếp nhận doanh thu không cần thông qua nhiều lớp trung gian.

Toàn bộ dòng tiền thu về tại Việt Nam của khách hàng được theo dõi ngay trên ứng dụng Cake. Người dùng có thể chuyển đổi sang VND với tỷ giá minh bạch theo niêm yết của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank, và nhận tiền nhanh chóng trong ngày, thay vì phải chờ đợi nhiều ngày như quy trình truyền thống.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank chia sẻ: "Sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới đang đặt ra những yêu cầu mới đối với dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX dựa trên nền tảng công nghệ số, với mục tiêu giúp người dùng tiếp cận dòng tiền toàn cầu theo cách đơn giản, minh bạch và hiệu quả hơn".

Trong quá trình xây dựng giải pháp, Cake hợp tác cùng Visa nhằm tận dụng hạ tầng và năng lực kết nối thanh toán quốc tế, qua đó tạo nền tảng cho các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài diễn ra an toàn, ổn định và phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu.

Dịch vụ dự kiến sẽ chính thức áp dụng rộng rãi ra thị trường trong thời gian tới, trong bối cảnh nhu cầu kết nối tài chính quốc tế tại Việt Nam và Đông Nam Á tiếp tục gia tăng.