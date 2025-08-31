Số hóa

Ngân hàng số Cake đạt giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) vừa được International Banker – tạp chí tài chính uy tín tại Anh Quốc vinh danh là “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”.

Thành tích này khẳng định vai trò tiên phong của Cake trong việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động ngân hàng, đồng thời cho thấy năng lực của sản phẩm công nghệ hoàn toàn “make in Vietnam”.

International Banker Banking Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có thành tích nổi bật trên toàn cầu. Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm hiệu quả hoạt động, năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Ngân hàng số Cake đạt giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”- Ảnh 1.

Cake ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa hoạt động và nâng cao trải nghiệm cho hơn 6 triệu khách hàng. Ảnh:Cake


Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank, chia sẻ: “Giải thưởng này là cột mốc quan trọng với Cake, không chỉ khẳng định uy tín quốc tế mà còn cho thấy một ngân hàng thuần số được xây dựng tại Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang với những chuẩn mực hàng đầu thế giới. 

Đây là động lực để Cake tiếp tục kiên định với hành trình đổi mới, làm chủ công nghệ và xây dựng trải nghiệm tài chính toàn diện cho khách hàng”.

Với danh mục sản phẩm ngân hàng đa dạng, từ tài khoản thanh toán, gửi tiết kiệm, thẻ tín dụng, vay tiêu dùng đến các dịch vụ sáng tạo khác, Cake đã và đang mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho nhiều nhóm khách hàng. 

Trên nền tảng đó, ngân hàng khai thác sức mạnh AI và dữ liệu lớn để phát triển các giải pháp linh hoạt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tài chính toàn diện theo Chiến lược quốc gia.

Trong bối cảnh các ngân hàng số trên thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình “AI-first”, sự vinh danh dành cho Cake là minh chứng cho bước đi tiên phong và chủ động của ngân hàng trong làn sóng đổi mới này.

