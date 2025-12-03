Rakuten Viber ra mắt tính năng mới AI Link Summary

Tính năng này giúp người dùng nắm bắt nhanh những điểm chính từ bài viết hoặc trang web mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Trong bối cảnh lượng thông tin trên các ứng dụng nhắn tin ngày càng lớn, nhu cầu sử dụng AI để hỗ trợ xử lý, tóm tắt và dịch nội dung đang trở thành xu hướng nổi bật. Người dùng mong muốn trải nghiệm giao tiếp nhanh hơn và ít tốn thời gian hơn, đặc biệt với các đường link, bài viết và nội dung dài. Vì vậy, việc tích hợp AI vào nền tảng nhắn tin không chỉ đáp ứng kỳ vọng của người dùng mà còn giúp ứng dụng trở thành công cụ giao tiếp thông minh và hiệu quả hơn.

Tính năng AI Link Summary giúp người dùng có thể xem các bản tóm tắt ngắn gọn của nội dung được chia sẻ ngay trong đoạn hội thoại. Tính năng còn hỗ trợ dịch tự động nếu ngôn ngữ ứng dụng Viber của người dùng là tiếng Việt khi họ nhận được một đường link có ngôn ngữ khác.

Tính năng mới này được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng Viber trên nền tảng di động, áp dụng trong mọi cuộc trò chuyện 1:1, nhóm và cộng đồng. Công nghệ AI dùng để tạo bản tóm tắt chỉ xử lý nội dung của đường link và không truy cập vào tin nhắn riêng tư của người dùng. Bản tóm tắt chỉ hiển thị cho người dùng yêu cầu và không xuất hiện với các thành viên khác trong cuộc trò chuyện.

Tính năng AI Link Summary đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực cải thiện hiệu quả marketing, vận hành và chăm sóc khách hàng thêm 20% thông qua các giải pháp AI, qua đó mang đến cho người dùng Viber trải nghiệm giao tiếp ngày càng thông minh, tiện lợi và hiệu quả hơn của Rakuten Viber.

Tính năng này sẽ được triển khai đến tất cả người dùng Viber trên toàn cầu trong vài ngày tới. Đây là một phần trong sáng kiến Triple 20 của Tập đoàn Rakuten nhằm tăng cường hiệu quả trong marketing, vận hành và hỗ trợ khách hàng thêm 20% nhờ ứng dụng AI.



