KDH: Cổ phiếu triển vọng, giao dịch nội bộ 17,7 triệu cổ phiếu

Thứ ba, 25/11/2025 17:16

KDH công bố giao dịch nội bộ thành công. Ông Lý Điền Sơn, lãnh đạo trong HĐQT KDH, đã cho/tặng mẹ ruột 17,7 triệu cổ phiếu.


Sau khi thực hiện giao dịch tặng cổ phiếu cho mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên 17,7 triệu cổ phiếu (giá trị theo mệnh giá tương ứng 177 tỷ đồng), ông Lý Điền Sơn còn nắm giữ 1,1 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH), chiếm 0,1% vốn chủ sở hữu.

Về triển vọng cổ phiếu KDH, trong báo cáo chiến lược đầu tư 2026, SSI Research mới công bố, KDH nằm trong nhóm cổ phiếu bất động sản dân cư được khuyến nghị lựa chọn đầu tư.

Theo SSI Research, KDH mở bán dự án Gladia by the Waters (liên doanh Keppel & Khang Điền) trong quý III/2025. Quý IV/2025 sẽ là giai đoạn cao điểm của thị trường bất động sản, hoạt động giao dịch sẽ sôi động hơn, đặc biệt tại khu vực phía Nam. KDH được hưởng lợi từ đà hồi phục của thị trường trong giai đoạn cuối năm.

KDH: Cổ phiếu triển vọng, giao dịch nội bộ 17,7 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

KDH đã mở bán Gladia by the Waters từ quý III/2025 và bắt đầu bàn giao trong nửa cuối năm, ghi nhận tín hiệu tích cực, bổ sung nguồn doanh thu và lợi nhuận cho cả năm.

Cùng với đó, nhu cầu mua nhà được kỳ vọng cải thiện nhờ mặt bằng lãi suất duy trì thấp và hạ tầng giao thông liên vùng Vành đai 2, 3, cao tốc hay sân bay quốc tế Long Thành ngày càng hoàn thiện.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý III/2025, KDH ghi nhận doanh thu đạt 1.098 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 526 tỷ đồng, cao gấp 8 lần so với cùng kỳ quý III/2024.

Dự phóng kết quả kinh doanh năm 2025 của KDH, SSI Research ước doanh thu KDH tăng trưởng 119% trong năm 2025 và lợi nhuận ước tăng 8% so với cùng kỳ năm. Bước sang năm 2026, doanh thu tăng 25% và lợi nhuận dự phóng tăng 12-14%.

Kha Đình

