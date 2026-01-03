Vinh danh gần 60 doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2025

Ngày 3-1, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh "Doanh nghiệp Việt Nam Điển hình Sáng tạo - Lần thứ 8, năm 2025", tại TPHCM.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học cùng gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước…

Năm 2025, chương trình thu hút sự tham gia của hơn 20 tỉnh, thành phố với gần 80 doanh nghiệp đăng ký xét chọn, tập trung vào các lĩnh vực: công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sáng kiến – sáng chế và công nghệ lõi.

Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn gần 60 doanh nghiệp tiêu biểu để trao chứng nhận "Doanh nghiệp Việt Nam Điển hình Sáng tạo – Lần thứ 8", đồng thời bình chọn Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam Điển hình Sáng tạo Xuất sắc và trao Cúp Vàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS. Nhà báo Phan Thị Mỹ Yến - Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ Việt Nam - nhấn mạnh:

"Chương trình Vinh danh Doanh nghiệp Việt Nam Điển hình Sáng tạo không chỉ là hoạt động tôn vinh thường niên mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Sau 8 năm tổ chức liên tục, chương trình đã tạo được uy tín, sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu – phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế".

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc tôn vinh các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu - phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, AI, IoT và chuyển đổi xanh có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Lễ vinh danh năm nay tiếp tục khẳng định thông điệp: Đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, làm chủ công nghệ và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.