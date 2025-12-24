Dự án

Tổ hợp ba khách sạn mang thương hiệu IHG khởi công tại Nhật Bản

Thứ tư, 24/12/2025 15:58

IHG công bố Thỏa thuận hợp tác phát triển khách sạn xây mới quy mô lớn nhất của Tập đoàn tại Nhật Bản, tọa lạc gần Universal Studios Japan (USJ) ở Osaka.

HG Hotels & Resorts (IHG) công bố Thỏa thuận hợp tác phát triển khách sạn xây mới quy mô lớn nhất của Tập đoàn tại Nhật Bản, tọa lạc gần Universal Studios Japan (USJ) ở Osaka.

Thỏa thuận được triển khai cùng Sakurajima Kaihatsu LLC - một liên danh gồm bốn công ty lớn của Nhật Bản. Buổi lễ khởi công vừa diễn ra tại quận Konohana, Osaka đánh dấu tổ hợp khách sạn đầu tiên tại Nhật Bản quy tụ ba thương hiệu của IHG, mở ra chương mới trong hành trình phát triển của tập đoàn tại thị trường này.

Tổ hợp ba khách sạn mang thương hiệu IHG khởi công tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Phối cảnh bên ngoài của dự án (Nguồn: Sakurajima Kaihatsu LLC)

Tọa lạc tại vị trí ven sông đắc địa, dự án quy tụ ba thương hiệu biểu tượng của IHG – InterContinental, Kimpton và Holiday Inn mang đến trải nghiệm lưu trú vượt trội cho du khách, chỉ cách thiên đường vui chơi giải trí Universal Studios Japan vài phút di chuyển, và mất chỉ 10 phút đi tàu hoặc ô tô để đến Khu nghỉ dưỡng phức hợp mới tại đảo Yumeshima.

Với tổng 817 phòng, tổ hợp bộ ba này sẽ trở thành khách sạn chính thức của Universal Studios Japan, đồng thời là các khách sạn thương hiệu quốc tế duy nhất trong khu vực khi đi vào hoạt động vào năm 2029.

Ông Abhijay Sandilya, Giám đốc Điều hành IHG Hotels & Resorts khu vực Nhật Bản & Micronesia, kiêm Tổng Giám đốc IHG ANA Hotels Group Japan, chia sẻ:

"IHG mở rộng hợp tác cùng các đối tác trong liên danh bốn doanh nghiệp đứng sau Sakurajima Kaihatsu LLC, đồng thời gia tăng hiện diện với vai trò đối tác khách sạn chính thức của công viên giải trí hàng đầu châu Á Universal Studios Japan. Dự án này đánh dấu hai cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của IHG tại Nhật Bản: Thỏa thuận quản lý khách sạn xây mới quy mô nhất và Tổ hợp đa thương hiệu đầu tiên của tập đoàn tại quốc gia này."

Hiện nay, IHG đang vận hành 57 khách sạn thuộc 10 thương hiệu tại Nhật Bản, cùng 20 dự án đang trong giai đoạn phát triển. Tổ hợp bộ ba khách sạn mới này sẽ mở rộng danh mục khách sạn IHG tại Osaka (hiện có 10 khách sạn) và khu vực Kansai (12 khách sạn).

Ông Katsunori Ichihashi, Phó Tổng Giám đốc Điều hành, Tổng Giám đốc Khối Phát triển Bất động sản, Tập đoàn Kajima – đơn vị đại diện cho liên danh bốn đối tác phát triển – cho biết: "IHG là đơn vị vận hành khách sạn chính thức của Universal Studios Japan, đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược mở rộng quy mô phát triển của khu vực này. Việc hợp tác với một tập đoàn khách sạn quốc tế như IHG sẽ góp phần nâng tầm trải nghiệm tổng thể cho du khách, thông qua hệ thống khách sạn mang tính biểu tượng cùng không gian ẩm thực, giải trí sôi động đang được phát triển dọc bờ sông Osaka."

Universal Studios Japan là công viên giải trí do Comcast NBCUniversal sở hữu. Tọa lạc tại Osaka (Nhật Bản), Universal Studios Japan đã khẳng định vị thế là một điểm đến giải trí nghỉ dưỡng hàng đầu, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Song Hà

bất động sản

thỏa thuận hợp tác

vui chơi giải trí

khu nghỉ dưỡng

công viên giải trí
