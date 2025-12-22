Saint-Gobain tăng tốc cùng ngành xây dựng tiến tới Net Zero 2050

Tại Diễn đàn Phát triển Bền vững Ngành Xây dựng Việt Nam (VSCF) năm 2025, Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế đi đầu trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành xây dựng.

Saint-Gobain Việt Nam đón nhận giải thưởng "Doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam"

Sự kiện với chủ đề "Hội tụ và hợp tác để thúc đẩy xây dựng bền vững tại Việt Nam", do Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM (SACA) chủ trì tổ chức, với sự bảo trợ và đồng hành của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TPHCM, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng các tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước.

Saint-Gobain Việt Nam tham dự VSCF 2025 với gian triển lãm và hai bài trình bày chiến lược tại phiên toàn thể và phiên chuyên đề, qua đó khẳng định vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và low-carbon không phải là giải pháp cộng thêm, mà là nền tảng quan trọng để ngành xây dựng Việt Nam kiến tạo hệ thống hạ tầng bền vững, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và tiến bước vững chắc trên lộ trình Net Zero 2050.

Khách hàng tham quan gian hàng Saint-Gobain Việt Nam tại sự kiện VSCF 2025

Saint-Gobain Việt Nam cùng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM cũng ký kết "Hợp tác Xanh và Phát triển Bền vững ngành Xây dựng". Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện VSCF 2025, Saint-Gobain Việt Nam đón nhận giải thưởng "Doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam".

Ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam, khẳng định: "Sự hiện diện và cam kết phát triển bền vững của Saint-Gobain gắn liền với định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hạ tầng càng phát triển nhanh và quy mô càng lớn, yêu cầu kiểm soát phát thải từ vật liệu sẽ trở thành yếu tố bắt buộc".

Hiện tại, Saint-Gobain hướng đến xây dựng mô hình nhà máy trung hòa carbon tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng 100% giải pháp cho các hạng mục chính của một dự án hạ tầng. Sự cam kết này có được chính nhờ vào việc Saint-Gobain sớm xác định nghiên cứu và phát triển (R&D) là trụ cột chiến lược cho phát triển dài hạn. Mỗi năm, tập đoàn đầu tư khoảng 600 triệu USD cho các hoạt động R&D toàn cầu, tập trung vào đổi mới sáng tạo vật liệu giảm phát thải carbon, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.

Tầm nhìn tương lai, Saint-Gobain cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan kiểm soát phát thải carbon ngay từ vật liệu, với mục tiêu giảm 33% lượng phát thải CO₂ phạm vi 1 và 2 vào năm 2030, hướng tới trung hòa carbon toàn bộ chuỗi vận hành vào năm 2050.