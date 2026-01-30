Doanh nhân

HPA đạt doanh thu 8.300 tỉ đồng năm 2025

Thứ sáu, 30/01/2026 12:42

Năm 2025, HPA có doanh thu 8.326 tỉ đồng, tăng 18% so năm 2024, vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỉ đồng, tăng 55% so cùng kỳ, vượt 22% kế hoạch.

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ sản lượng bán hàng tăng, biên lợi nhuận cải thiện. Giá heo trung bình năm cao do nguồn cung thị trường hạn chế bởi dịch bệnh, trong khi HPA duy trì sản xuất ổn định nhờ hệ thống an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Chăn nuôi heo tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất với khoảng 44% tổng doanh thu. Năng suất đàn nái của HPA đạt 33-34 con cai sữa mỗi nái mỗi năm, gấp 1,5 lần mức trung bình Việt Nam nhờ sử dụng giống heo DanBred từ Đan Mạch và quy trình chăn nuôi bài bản.

Sản lượng heo thương phẩm 100kg đạt hơn 380.000 con, tăng 5,9% so với năm 2024. Sản lượng heo giống 10kg đạt gần 280.000 con, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Thức ăn chăn nuôi đóng góp 22% lợi nhuận sau thuế, cùng với bò Úc và trứng gà đều tăng trưởng so với năm trước.

Với lĩnh vực gia cầm, giá trứng gà tăng cao so với năm trước do nguồn cung giảm mạnh. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cắt lỗ giảm đàn trong những tháng đầu năm khi giá trứng ở mức thấp. Việc nhập khẩu trứng từ Thái Lan và Campuchia cũng bị gián đoạn do điều chỉnh chính sách thương mại và chi phí logistics tăng cao.

HPA vận hành mô hình khép kín Feed-Farm với 7 cụm trang trại chăn nuôi heo, 3 trang trại chăn nuôi bò Úc, 2 trang trại gia cầm và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi công suất 600.000 tấn mỗi năm. Toàn bộ giống vật nuôi nhập từ các đối tác hàng đầu thế giới: heo DanBred từ Đan Mạch, gà Hy-Line từ Mỹ, bò thịt từ Úc.

Sau 10 năm phát triển, HPA hiện nằm trong Top 10 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam, Top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất, dẫn đầu thị phần trứng gà sạch khu vực miền Bắc và giữ thị phần số 1 về cung cấp bò Úc nguyên con tại Việt Nam.

Tháng 1/2026, HPA hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phát hành 30 triệu cổ phiếu và huy động được 1.257 tỉ đồng, nâng vốn điều lệ từ 2.550 tỉ đồng lên 2.850 tỉ đồng. Với sự chấp thuận của HOSE, cổ phiếu HPA của Công ty dự kiến được chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE vào đầu tháng 2/2026.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu doanh thu đạt 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỉ đồng với ROE duy trì ổn định trên 25%. Công ty sẽ đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng để xây dựng thêm 3 trang trại chăn nuôi heo mới và nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba, nâng tổng công suất lên 1 triệu tấn mỗi năm và 900.000 con heo thương phẩm mỗi năm.

