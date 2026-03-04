Dự án

Phoenix Reborn Golf Tournament 2026: Thiết lập chuẩn mực mới cho golf Việt

Thứ tư, 04/03/2026 15:35

Gần 800 golfer tranh tài, tổng giải thưởng 10 tỉ đồng cùng trải nghiệm giải trí – ẩm thực – âm nhạc đã tạo nên mùa giải bùng nổ tại Phoenix CV Golf & Resort.

Sau ba ngày thi đấu sôi động từ 27-2 đến 1-3 tại Phoenix CV Golf & Resort, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 chính thức khép lại, ghi dấu là một trong những giải golf quy mô lớn nhất năm, đồng thời mở ra chuẩn mực mới về trải nghiệm dành cho cộng đồng golf Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik và cựu HLV Park Hang-seo tham dự Phoenix Reborn Golf Tournament 2026

Giải đấu đón nhiều khách mời đặc biệt đến từ Korea Professional Golfers' Association (KPGA), cùng sự hiện diện của ông Park Hang-seo và ông Kim Sang-sik – hai huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia và U23 Việt Nam qua các giai đoạn 2017-2023 và từ 2024 đến nay.

Sức hút của giải được minh chứng qua con số gần 800 golfer trong và ngoài nước tham dự. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và nhiều quà tặng giá trị như 2 xe ô tô hạng sang Range Rover Velar, cùng nhiều voucher nghỉ dưỡng, ẩm thực, trải nghiệm cao cấp thuộc hệ sinh thái CV Resort và các thương hiệu đồng hành.

Không chỉ dừng lại ở các vòng đấu chuyên môn, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 còn tạo dấu ấn bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm đa giác quan.

Lễ hội ẩm thực quy tụ nhiều đầu bếp, kết hợp chương trình "19th Hole by COVE" – tiệc DJ trong không gian hang động lần đầu xuất hiện tại một giải golf ở Việt Nam, mang đến bầu không khí sôi động, khác biệt. Sự giao thoa giữa ẩm thực, âm nhạc hiện đại và thiên nhiên tạo nên điểm chạm cảm xúc, tăng cường kết nối văn hóa Việt – Hàn.

Phoenix CV Golf & Resort là điểm đến thuộc hệ sinh thái toàn diện của CV Resort

Với định hướng phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng – thể thao – giải trí – ẩm thực – phong cách sống toàn diện, CV Resort đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cao cấp. Giải đấu năm nay không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới giá trị bền vững dành cho cộng đồng golfer, doanh nhân và du khách trong nước, quốc tế.

Anh Huy

định hướng phát triển

hệ sinh thái

phong cách sống

Huấn luyện viên

hoạt động trải nghiệm
