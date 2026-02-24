TPHCM: khởi động metro Suối Tiên - Thành phố mới và loạt cầu kết nối với Đồng Nai

Tại khu đông TPHCM, bước ngoặt lịch sử đến rất gần khi các tuyến metro và TOD đều được ưu tiên triển khai.

Ấn định thời gian triển khai metro Suối Tiên - Thành phố mới

TPHCM sẽ đẩy mạnh triển khai đồng loạt 5 tuyến metro quan trọng với tổng chiều dài 167,3 km, khởi công đồng loạt trong giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 có 6 tuyến metro đi vào khai thác.

Riêng khu đông (Bình Dương cũ) sẽ ưu tiên tuyến metro số 1 nối dài từ Suối Tiên đến Thành Phố Mới, dài 31,6 km, 17 nhà ga trên cao. Tuyến metro kết nối metro số 1 hiện hữu tại ga Suối Tiên đi Bến Thành và kéo dài đến khu hành chính Thành phố mới, tạo hành lang giao thông chiến lược cho toàn khu vực.

Khu đông TPHCM đang được ưu tiên phát triển hạ tầng, đẩy mạnh triển khai 2 tuyến metro cùng loạt đô thị TOD được quy hoạch đồng bộ.

Bến Thành sẽ là trung tâm kết nối của mạng lưới metro TP.HCM giai đoạn 2026-2030, hội tụ các tuyến trọng điểm và gián tiếp kết nối sân bay Long Thành. Từ đông TPHCM, cư dân có thể di chuyển nhanh vào trung tâm, sang Thủ Thiêm, khu tây bắc và đến sân bay quốc tế trong tương lai gần.

Không dừng lại ở đó, tại Hội nghị Tổng kết Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM ngày 13/1, thành phố tiếp tục khẳng định TOD gắn với liên kết vùng. Vì vậy, Bình Dương cũ được xác định là khu vực ưu tiên, với định hướng hình thành các khu đô thị hỗn hợp quanh nhà ga metro, bao gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, logistics, hướng đến mô hình “thành phố 15 phút”. Để hỗ trợ các mục tiêu này, khung pháp lý cho TOD đã hoàn thiện với nhiều cơ chế đặc thù.

Cơ chế đã có, quy hoạch đã rõ, thời gian đã ấn định. Do đó, đầu tư hay an cư tại đông TP.HCM từ động lực metro - TOD không còn là kỳ vọng dài hạn, mà là quyết định chắc thắng, nơi nhà đầu tư sớm nắm lợi thế tăng trưởng.

Metro định hình lại giá thị trường

Theo Avison Young, căn hộ gần metro ghi nhận mức tăng 16-20%/năm, trong khi dự án xa metro chỉ đạt 8-12%. Dữ liệu từ batdongsan.com.vn cũng cho thấy giai đoạn 2019-2024, căn hộ gần metro tăng 30-90%, còn khu xa metro chỉ tăng 30-45%. Khoảng chênh lệch này lý giải vì sao metro hay sắp tới là TOD được xem là “la bàn một chiều” của giới đầu tư.

Trong bối cảnh đó, khu đông TPHCM đang chứng kiến sự định vị lại mặt bằng giá. Từ thị trường gắn với căn hộ dưới 40 triệu đồng/m2, chỉ trong nửa năm, hàng loạt dự án mới đã công bố mức giá từ 50-70 triệu đồng/m2, phản ánh đúng vị thế của một trung tâm mới.

The Aspira tích hợp hơn 38 tiện ích nội khu, quản lý vận hành bởi CBRE, bàn giao cao cấp và tích hợp hệ thống Smart Home - Smart Building.

Giữa làn sóng tăng giá mạnh, The Aspira chọn hướng đi khác khi giữ mức giá từ 37,9 triệu đồng/m2, bám sát nhu cầu ở thực, trong khi vẫn hội tụ động lực hạ tầng lớn nhất khu đông TPHCM.

Dự án nằm giữa 2 trạm S12-S13 của tuyến metro Thành phố mới - Suối Tiên, tọa lạc trong lõi khu đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8 ha, là căn hộ đầu tiên được kích hoạt trong vùng lõi TOD, đóng vai trò “hạt nhân” hình thành đô thị thông minh.

Sở hữu 3 mặt tiền N4-N5-D6 (lộ giới 17 m), kết nối trực tiếp Vành đai 3 và trục Nguyễn Thị Minh Khai mở rộng 42 m (2026), The Aspira tạo thế “tam diện” hiếm có, đón trọn điểm rơi đầu tiên của chu kỳ hạ tầng khu đông.

The Aspira đang có tiến độ xây dựng ấn tượng khi giữa tháng 1, Tổng thầu Decofi đã xây 24/30 tầng, dự kiến bàn giao quý II/2027.

Điểm mấu chốt của The Aspira nằm ở giải pháp tài chính chưa từng có tiền lệ khi khách hàng chỉ cần thanh toán 10% ký HĐMB, chỉ 20% đến khi nhận sổ hồng. Đặc biệt, dự án được loạt ngân hàng lớn đồng hành tài chính, cho vay đến 80% trong vòng 35 năm, hỗ trợ lãi 30 tháng và ân hạn gốc suốt 6 năm, sự linh hoạt trong phương thức thanh toán giúp khách hàng, đặc biệt là người trẻ dễ dàng sở hữu nhà bằng lương chỉ với 6,8 triệu đồng/tháng.

Ở đâu hạ tầng mở, ở đó giá trị bất động sản tăng. Từ góc nhìn nhà đầu tư, thời gian ân hạn gốc 6 năm là đủ dài để hạ tầng khu đông TPHCM “thay da đổi thịt”, tạo nền tảng cho bất động sản khu vực này mở ra dư địa tăng trưởng trung và dài hạn.

Giới chuyên gia nhận định việc nằm trong lõi đô thị TOD, liền kề metro số 1, pháp lý minh bạch và tiến độ xây dựng nhưng giá chỉ từ 37,9 triệu đồng/m2, The Aspira là lựa chọn lý tưởng cho cả khách hàng đầu tư và cả nhu cầu ở thực.