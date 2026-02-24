TPHCM: khởi động metro Suối Tiên - Thành phố mới và loạt cầu kết nối với Đồng Nai

Tại khu đông TPHCM, bước ngoặt lịch sử đến rất gần khi các tuyến metro và TOD đều được ưu tiên triển khai.
Ấn định thời gian triển khai metro Suối Tiên - Thành phố mới
TPHCM sẽ đẩy mạnh triển khai đồng loạt 5 tuyến metro quan trọng với tổng chiều dài 167,3 km, khởi công đồng loạt trong giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030 có 6 tuyến metro đi vào khai thác.
Riêng khu đông (Bình Dương cũ) sẽ ưu tiên tuyến metro số 1 nối dài từ Suối Tiên đến Thành Phố Mới, dài 31,6 km, 17 nhà ga trên cao. Tuyến metro kết nối metro số 1 hiện hữu tại ga Suối Tiên đi Bến Thành và kéo dài đến khu hành chính Thành phố mới, tạo hành lang giao thông chiến lược cho toàn khu vực.
Bến Thành sẽ là trung tâm kết nối của mạng lưới metro TP.HCM giai đoạn 2026-2030, hội tụ các tuyến trọng điểm và gián tiếp kết nối sân bay Long Thành. Từ đông TPHCM, cư dân có thể di chuyển nhanh vào trung tâm, sang Thủ Thiêm, khu tây bắc và đến sân bay quốc tế trong tương lai gần.
Không dừng lại ở đó, tại Hội nghị Tổng kết Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM ngày 13/1, thành phố tiếp tục khẳng định TOD gắn với liên kết vùng. Vì vậy, Bình Dương cũ được xác định là khu vực ưu tiên, với định hướng hình thành các khu đô thị hỗn hợp quanh nhà ga metro, bao gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, logistics, hướng đến mô hình “thành phố 15 phút”. Để hỗ trợ các mục tiêu này, khung pháp lý cho TOD đã hoàn thiện với nhiều cơ chế đặc thù.
Cơ chế đã có, quy hoạch đã rõ, thời gian đã ấn định. Do đó, đầu tư hay an cư tại đông TP.HCM từ động lực metro - TOD không còn là kỳ vọng dài hạn, mà là quyết định chắc thắng, nơi nhà đầu tư sớm nắm lợi thế tăng trưởng.
Metro định hình lại giá thị trường
Theo Avison Young, căn hộ gần metro ghi nhận mức tăng 16-20%/năm, trong khi dự án xa metro chỉ đạt 8-12%. Dữ liệu từ batdongsan.com.vn cũng cho thấy giai đoạn 2019-2024, căn hộ gần metro tăng 30-90%, còn khu xa metro chỉ tăng 30-45%. Khoảng chênh lệch này lý giải vì sao metro hay sắp tới là TOD được xem là “la bàn một chiều” của giới đầu tư.
Trong bối cảnh đó, khu đông TPHCM đang chứng kiến sự định vị lại mặt bằng giá. Từ thị trường gắn với căn hộ dưới 40 triệu đồng/m2, chỉ trong nửa năm, hàng loạt dự án mới đã công bố mức giá từ 50-70 triệu đồng/m2, phản ánh đúng vị thế của một trung tâm mới.
Giữa làn sóng tăng giá mạnh, The Aspira chọn hướng đi khác khi giữ mức giá từ 37,9 triệu đồng/m2, bám sát nhu cầu ở thực, trong khi vẫn hội tụ động lực hạ tầng lớn nhất khu đông TPHCM.
Dự án nằm giữa 2 trạm S12-S13 của tuyến metro Thành phố mới - Suối Tiên, tọa lạc trong lõi khu đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8 ha, là căn hộ đầu tiên được kích hoạt trong vùng lõi TOD, đóng vai trò “hạt nhân” hình thành đô thị thông minh.
Sở hữu 3 mặt tiền N4-N5-D6 (lộ giới 17 m), kết nối trực tiếp Vành đai 3 và trục Nguyễn Thị Minh Khai mở rộng 42 m (2026), The Aspira tạo thế “tam diện” hiếm có, đón trọn điểm rơi đầu tiên của chu kỳ hạ tầng khu đông.
Điểm mấu chốt của The Aspira nằm ở giải pháp tài chính chưa từng có tiền lệ khi khách hàng chỉ cần thanh toán 10% ký HĐMB, chỉ 20% đến khi nhận sổ hồng. Đặc biệt, dự án được loạt ngân hàng lớn đồng hành tài chính, cho vay đến 80% trong vòng 35 năm, hỗ trợ lãi 30 tháng và ân hạn gốc suốt 6 năm, sự linh hoạt trong phương thức thanh toán giúp khách hàng, đặc biệt là người trẻ dễ dàng sở hữu nhà bằng lương chỉ với 6,8 triệu đồng/tháng.
Ở đâu hạ tầng mở, ở đó giá trị bất động sản tăng. Từ góc nhìn nhà đầu tư, thời gian ân hạn gốc 6 năm là đủ dài để hạ tầng khu đông TPHCM “thay da đổi thịt”, tạo nền tảng cho bất động sản khu vực này mở ra dư địa tăng trưởng trung và dài hạn.
Giới chuyên gia nhận định việc nằm trong lõi đô thị TOD, liền kề metro số 1, pháp lý minh bạch và tiến độ xây dựng nhưng giá chỉ từ 37,9 triệu đồng/m2, The Aspira là lựa chọn lý tưởng cho cả khách hàng đầu tư và cả nhu cầu ở thực.
Khởi công loạt cầu ngàn tỉ kết nối TPHCM với Đồng Nai
Các dự án được triển khai gồm cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2, đây là những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, giữ vai trò then chốt trong việc hoàn chỉnh mạng lưới kết nối giữa TPHCM và Đồng Nai. Việc khởi công, động thổ đồng loạt các dự án cũng mang ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhiều năm qua, kết nối giao thông giữa hai địa phương chủ yếu dựa vào cầu Đồng Nai 1, cầu Long Thành trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây và phà Cát Lái, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Gần đây mới có thêm cầu Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 đã đưa vào khai thác, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Nhơn Trạch, Long Thành về TPHCM. Việc bổ sung các cây cầu mới được kỳ vọng sẽ tăng năng lực kết nối trực tiếp, giảm phụ thuộc vào các trục giao thông hiện hữu.
Trong số các dự án, tỉnh Đồng Nai tổ chức động thổ hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng với tổng mức đầu tư hơn 32.000 tỉ đồng. Các dự án được triển khai theo phương thức đối tác công – tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), thanh toán bằng ngân sách Nhà nước; nhà đầu tư là các liên danh do Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) đứng đầu.
Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, cầu Cát Lái không chỉ là một công trình giao thông đơn lẻ mà là trục kết nối chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường liên thông giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối hiệu quả với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.
Dự án cầu Cát Lái được xây dựng trên địa bàn xã Đại Phước (Đồng Nai) và phường Cát Lái (TPHCM), có tổng chiều dài hơn 11,6km, trong đó cầu chính dài khoảng 3km, thiết kế dạng cầu dây văng, quy mô 8 làn xe với vận tốc 80km/giờ.
Tổng mức đầu tư khoảng 20.600 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Khi đưa vào khai thác, cầu Cát Lái sẽ kết nối trực tiếp TPHCM với Nhơn Trạch, đồng thời liên thông với các trục giao thông quan trọng như cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và các tuyến vành đai.
Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) có điểm đầu giao Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Gò Công và điểm cuối kết nối với quốc lộ 51. Dự án dài gần 10km, trong đó phần cầu chính khoảng 3,5km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 11.495 tỉ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2028. Công trình được kỳ vọng sẽ giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và mở rộng không gian phát triển cho khu Đông TPHCM và phía Tây Đồng Nai.
Tại TPHCM, cầu Phú Mỹ 2 cũng được khởi động trong cùng ngày, kết nối trục Nguyễn Hữu Thọ với và điểm cuối giao với đường Liên Cảng (Đồng Nai). Dự án dài khoảng 6,3km, quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 23.186 tỉ đồng, triển khai theo hình thức BT và dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Khi đưa vào khai thác, cầu Phú Mỹ 2 sẽ chia sẻ lưu lượng với cầu Phú Mỹ hiện hữu và mở thêm hướng tiếp cận quan trọng đến sân bay Long Thành.
Ngoài ra trên địa bàn TPHCM còn có một dự án ngàn tỉ khác được làm lễ động thổ ngày 15-1-2026 là cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp. Cầu này kết nối khu vực Nhà Bè (cũ) với huyện Cần Giờ, có tổng mức đầu tư khoảng 13.201 tỉ đồng.
Công trình gồm cầu chính dài gần 3km, hơn 3,3km đường dẫn, quy mô 6 làn xe, tốc độ khai thác 80km/giờ, bảo đảm tĩnh không thông thuyền 55m cho tàu trọng tải lớn. Cầu Cần Giờ dự kiến hoàn thành năm 2029, tạo trục kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ và trung tâm TPHCM, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và du lịch.