Doanh nhân Ngô Thị Kim Chi: "Bản lĩnh và giá trị nền móng để doanh nghiệp đi đường dài"

Thứ sáu, 13/02/2026 21:24

Doanh nhân Ngô Thị Kim Chi - CEO QUEEN Coffee - đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình khởi nghiệp, triết lý kinh doanh trong giai đoạn mới.

Doanh nhân Ngô Thị Kim Chi: "Bản lĩnh và giá trị nền móng để doanh nghiệp đi đường dài" - Ảnh 1.

PV: Trong những ngày đầu khởi nghiệp, đâu là thử thách lớn nhất mà Kim Chi từng đối mặt?

Ngô Thị Kim Chi: Những ngày đầu khởi nghiệp, thử thách lớn nhất với tôi không chỉ là vốn hay thị trường, mà chính là niềm tin. Niềm tin vào bản thân khi mọi thứ còn rất mới mẻ, và niềm tin từ đối tác, khách hàng khi thương hiệu chưa được biết đến. Có những giai đoạn tôi phải tự mình làm tất cả, từ xây dựng chiến lược đến chăm sóc khách hàng. Áp lực lớn, nhưng cũng chính những ngày tháng ấy đã rèn cho tôi bản lĩnh và sự kiên trì – hai yếu tố mà tôi cho rằng bất kỳ doanh nhân nào cũng cần phải có.

- Năm tới đây, chị đặt mục tiêu gì cho doanh nghiệp của mình? 

- Mục tiêu của tôi là mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu Queen Coffee ngày càng phát triển bền vững và sẽ cho ra mắt thêm một số sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn hóa quy trình vận hành. Tôi cũng mong muốn đầu tư nhiều hơn vào đào tạo nhân sự, bởi con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Song song đó, tôi hướng đến các hoạt động cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực và đóng góp thiết thực cho xã hội. 

Trước kỷ nguyên vươn mình của đất nước, là phụ nữ hiện đại, Kim Chi cần chuẩn bị những gì để đồng hành thành công? 

- Phụ nữ hiện đại cần tri thức, bản lĩnh và sự độc lập. Chúng ta phải không ngừng học hỏi để bắt kịp xu hướng công nghệ và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là khả năng cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Tôi tin rằng khi phụ nữ tự tin khẳng định giá trị bản thân, chúng ta không chỉ thành công cho riêng mình mà còn góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. 

Doanh nhân Ngô Thị Kim Chi: "Bản lĩnh và giá trị nền móng để doanh nghiệp đi đường dài" - Ảnh 2.

Trong ký ức doanh nhân Ngô Thị Kim Chi, ngày Tết có ý nghĩa như thế nào? 

- Tết trong tôi là sự sum vầy và biết ơn. Đó là dịp để nhìn lại một năm đã qua, trân trọng những nỗ lực của tập thể và gửi lời cảm ơn đến gia đình, đối tác, khách hàng đã luôn đồng hành. Tết cũng là thời điểm tôi tự nhắc mình phải bắt đầu một hành trình mới với nhiều năng lượng tích cực hơn, trách nhiệm hơn và khát vọng lớn hơn. Mùng một Tết cha, mùng 3 Tết thầy, truyền thống ấy luôn theo gia đình Kim Chi từ xưa đến giờ và nay vẫn giữ nếp ấy. Dù mẹ không còn nữa, nhưng đó là những ký úc tôi luôn lưu giữ và sẽ là hình ảnh không thể nào quên. 

Bước sang năm mới, doanh nhân Ngô Thị Kim Chi lựa chọn khởi đầu bằng sự điềm tĩnh, bản lĩnh và niềm tin vào những giá trị bền vững – nền tảng để doanh nghiệp vững vàng giữa mọi biến động của thị trường.

Doanh nhân Ngô Thị Kim Chi: "Bản lĩnh và giá trị nền móng để doanh nghiệp đi đường dài" - Ảnh 3.

Nhân dịp đầu xuân, chị Ngô Thị Kim Chi có lời chúc đặc biệt nào muốn gửi tới độc giả để tiếp thêm năng lượng cho một năm mới? 

- Nhân dịp đầu xuân, tôi xin chúc quý độc giả một năm mới 'Thân khỏe - Tâm an'. Giống như cách chúng tôi chắt lọc từng hạt cà phê sạch, tôi mong mỗi người đều tìm thấy những giá trị thuần khiết nhất trong cuộc sống của mình. Chúc mọi người luôn tràn đầy năng lượng, sự tỉnh táo để gặt hái thành công, và đừng quên dành thời gian tận hưởng những phút giây bình yên bên tách cà phê ấm cùng những người thân yêu!

P.Nguyễn

