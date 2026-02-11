LUMIÈRE Essence Peak ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

Là hoạt động mở đầu năm mới của dự án, sự kiện có sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh – chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa Đông phương. Thông qua các phân tích và chia sẻ dễ tiếp cận, kết hợp cùng sa bàn được thiết kế hiện đại, chương trình mang đến những góc nhìn trực quan về không gian sống tại LUMIÈRE Essence Peak cũng như những dự đoán về vận khí của năm Bính Ngọ 2026.

Cổ Loa - Tâm điểm của những "dòng chảy"

Mở đầu tọa đàm, chuyên gia Nguyễn Quang Minh đã có những chia sẻ về Thời vận năm 2026 trong chu kỳ tiểu vận 9 (2024 - 2043) qua lăng kính văn hoá Việt Nam. Theo phân tích của ông, năm mới Bính Ngọ sẽ chứng kiến những sự thay đổi mạnh mẽ với tốc độ nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, vai trò của các vùng đất có nền tảng lịch sử và địa thế đặc biệt ngày càng được nhìn nhận rõ nét hơn trên tiến trình phát triển dài hạn.

Tại khu vực Đông Bắc Hà Nội, Cổ Loa - Đông Anh là vùng đất cổ với bề dày truyền thống hàng ngàn năm, sở hữu địa thế hài hoà với dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa - nguồn sinh khí tự nhiên, có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển của vùng châu thổ Bắc Bộ. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh, việc Cổ Loa hai lần được lựa chọn làm kinh đô trong lịch sử không phải là sự ngẫu nhiên, mà phản ánh vị thế đặc biệt của khu vực này trong tiến trình phát triển của quốc gia.

Trải qua nhiều thế hệ, Cổ Loa được nhìn nhận như một vùng đất hội tụ hài hòa giữa yếu tố tự nhiên và con người, được ví như vùng đất "Bảo địa đồng cung": vừa là nơi sản sinh ra nhân tài, văn nhân mặc khách, vừa là nơi tụ hội của những người ở giai tầng tinh hoa, đồng thời là cũng là nơi khởi nguồn cho những nền tảng mới trong nhiều năm tiếp theo.

Nhà nghiên cứu Đông phương học Nguyễn Quang Minh nói về vận khí năm 2026

Trong kỷ nguyên mới, Cổ Loa đang chuyển mình mạnh mẽ khi là tâm điểm giao thoa của các hạ tầng chiến lược: từ cầu Tứ Liên kết nối trực tâm Thủ đô đến trục đường huyết mạch dẫn tới sân bay Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tương lai. Bên cạnh đó, sự xuất của các công trình biểu tượng thời đại mới như tổ hợp khách sạn Marriott, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, tòa nhà văn phòng hạng A, Bảo tàng Mỹ thuật và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) tại Global Gate góp phần thúc đẩy dòng chảy giao thương, văn hóa và hội nhập quốc tế, tạo nên sức hút mạnh mẽ cho khu vực.

Sự cộng hưởng giữa những dòng chảy "thịnh vượng" được kỳ vọng sẽ chắp cánh cho vùng đất này - nơi quá khứ và tương lai gặp gỡ, nơi sự linh thiêng của đất trời hòa nhịp cùng sự phồn thịnh của giao thương toàn cầu.

LUMIÈRE Essence Peak: Không gian thanh tao giữa nhịp sống sôi động

Tại tâm điểm của Global Gate, LUMIÈRE Essence Peak vừa đón nhận vượng khí của những dòng chảy vừa giữ được nét tĩnh tại, thanh tao, tạo nên vị thế "trong tĩnh có uy". Với vị trí đắc địa hướng về sông Hồng, ngay bên hồ trung tâm 32ha, dự án sở hữu yếu tố "Thủy" đắt giá. Dòng nước không chỉ mang lại cảnh quan thiên nhiên xanh mát mà còn là mạch nguồn tài lộc, đúng như nguyên lý "Sơn quản nhân, Thủy quản tài".

Nghi thức ra mắt sa bàn LUMIÈRE Essence Peak

Tại lễ ra mắt sa bàn LUMIÈRE Essence Peak, khách mời đã có dịp quan sát một cách trực quan toàn bộ kiến trúc độc đáo của dự án. Tựa "tâm sen" dần bừng nở từ trái tim Global Gate, mô hình sa bàn được hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết đã tái hiện chân thực không gian sống trong tương lai giữa tầm vóc của đô thị giao thương quốc tế, nơi đang dần trở thành một cực tăng trưởng mới tại Đông Bắc Hà Nội.

Không chỉ tạo dấu ấn bởi vị trí, LUMIÈRE Essence Peak còn được chú ý nhờ ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen. Vươn cao từ mặt nước với sự kết hợp hài hòa giữa hương thơm và vẻ đẹp thanh tao, hoa sen không chỉ là biểu tượng của sự an nhiên, mà còn đại diện cho sự phát triển mạnh mẽ, khởi nguồn từ những hạt mầm bên trong đài sen vững chắc để bung nở những lớp cánh một cách tự nhiên và kiêu hãnh. Dưới góc nhìn Đông phương học, đây được đánh giá là một lựa chọn hài hoà về thẩm mỹ, phong thủy và văn hóa.

Các khách mời tham quan sa bàn dự án LUMIÈRE Essence Peak

Nhắc đến ông Nguyễn Quang Minh, giới chuyên môn không thể không nhớ tới một nhà nghiên cứu kỳ cựu, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa Việt. Các kiến thức phương Đông được hệ thống hóa thuần Việt qua các kinh nghiệm truyền thống nhiều thời kỳ, mang lại các kết quả thực tế được đánh giá cao. Với nền tảng nghiên cứu sâu sắc cùng phong cách chia sẻ gần gũi, ông không chỉ làm rõ những nguyên lý cốt lõi của phong thủy truyền thống, mà còn giúp người Việt tiếp cận và ứng dụng các giá trị này một cách khoa học, thiết thực trong bối cảnh hiện đại.

Chính chiều sâu trong đối thoại cùng chuyên gia đã tạo nên sự cộng hưởng đặc biệt giữa những giây phút hứng khởi của lễ ra mắt sa bàn và những khoảnh khắc chiêm nghiệm tại phần tọa đàm. Sự giao hòa giữa chuyển động và tĩnh tại ấy cũng là tinh thần mà LUMIÈRE Essence Peak theo đuổi: nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bằng những khoảng lặng tinh tế, và không gian sống được kiến tạo để nâng niu sự an yên, thanh tao trong tâm hồn.