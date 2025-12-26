Vịnh Tiên: Một điểm đến, đa tầng trải nghiệm sống

Một bên năng động - phóng khoáng và một bên tĩnh tại - riêng tư, hai phân khu tâm điểm cùng kiến tạo một miền an trú hài hoà sức sống tâm điểm tại vùng lõi siêu đô thị biển Cần Giờ.

Tọa lạc tại "cửa ngõ chiến lược" của Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên là nơi khởi nguồn và dẫn dắt toàn bộ mạch sống - tận hưởng - giải trí của toàn thể siêu đô thị biển. Với quy mô 771ha, nơi đây mở ra một thiên đường vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, nơi các công trình và hệ tiện ích biểu tượng cùng hội tụ.

Song song, Vịnh Tiên còn được đặt trong cấu trúc đô thị phát triển gắn liền với mô hình TOD, sở hữu lợi thế kết nối về trung tâm TPHCM chỉ trong khoảng 13 phút thông qua tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ. Đây là mô hình tiên phong mở rộng không gian sống về hệ sinh thái ven biển, đưa đô thị rời khỏi lõi nội đô chật hẹp nhưng vẫn duy trì sự gắn kết liền mạch với nhịp vận hành của thành phố.

Phối cảnh tổng thể phân khu Compound và Rowhouse của dự án Vịnh Tiên

Phân khu Compound - Tĩnh tại biển riêng giữa lòng siêu đô thị biển

Khi Vịnh Tiên hay siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise là lời giải đáp cho bài toán "di cư xanh", Compound hiện diện như một lựa chọn an trú mang tính chọn lọc, dành cho những chủ nhân đã đi qua giai đoạn tìm kiếm hay chinh phục và nay hướng đến những giá trị sống giàu chiều sâu.

Ở thời điểm cuộc sống đủ đầy và hành trình sự nghiệp đã gặt hái những thành tựu nhất định, nhiều người không còn bị cuốn hút bởi những trải nghiệm mới mẻ hay ngắn hạn. Họ mong muốn tìm về không gian đủ tĩnh tại để sống chậm rãi, thư thái tận hưởng và nuôi dưỡng trạng thái cân bằng thân - tâm - trí.

Mỗi ngày tại Compound bắt đầu trong sự tĩnh tại giữa biển hồ và không gian riêng tư được gìn giữ.

Trên thế giới, những khu compound ven biển danh tiếng như Sentosa Cove (Singapore) hay Palm Jumeirah (Dubai) đã trở thành lựa chọn an cư của cộng đồng cư dân theo đuổi triết lý sống này. Điểm chung của các mô hình nằm ở khả năng thiết lập sự riêng tư như một đặc quyền đích thực, nâng cấp chất lượng sống gắn liền hệ cảnh quan thiên nhiên và tích hợp các trải nghiệm "ở như resort" ngay trong nhịp sinh hoạt thường nhật.

Tại Vịnh Tiên, phân khu Compound được hình thành như một bước tiếp nối, nơi chuẩn sống biệt lập và an nhiên được đặt trong sự giao thoa với hệ sinh thái ven biển rộng mở và nhịp sống đô thị. Mỗi không gian an trú mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Paradise Lagoon 800ha và các dải cảnh quan xanh, để ánh sáng, gió biển và mặt nước tạo nên vi khí hậu mát lành xuyên suốt bốn mùa trong năm.

Những trải nghiệm tại bãi biển riêng như dạo bộ ven bờ cát, chèo SUP hay kayak diễn ra ung dung, tự tại ngay sau hiên nhà, không cần đi đâu xa mà vẫn đủ đầy cảm giác nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Những lớp an ninh đa tầng vận hành liền mạch, giúp cư dân "cách âm" khỏi sự ồn ã để dành trọn sự ưu tiên cho những niềm yêu thích cá nhân và gia đình.

Sự biệt lập không đồng nghĩa với tách rời, Compound vẫn giữ khả năng kết nối linh hoạt thông qua tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch của toàn khu. Từ đây, cư dân thuận tiện tiếp cận Nhà hát Sóng Xanh, quảng trường Welcome Park, quần thể vui chơi - giải trí 122ha và các tiện ích cộng đồng quy mô lớn chỉ trong vài bước di chuyển. Không gian sống vừa đủ yên tĩnh để an trú dài hạn, vừa đủ mở để hòa nhịp cùng sức sống của đại đô thị ven biển, hoàn thiện một phong thái sống cân bằng và trọn vẹn an yên.

Nhà hát sóng xanh quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Rowhouse - Tâm điểm trải nghiệm giàu sức sống và đầy năng động

Nếu Compound đại diện cho miền an trú tĩnh tại, thì Rowhouse tại Vịnh Tiên mang đến cực sống giàu chuyển động, nơi nhịp vận hành đô thị biển được cảm nhận một cách trực diện và tràn đầy năng lượng. Đây là lựa chọn dành cho những gia đình trẻ, chuyên gia quốc tế và cộng đồng cư dân ưa trải nghiệm, mong muốn trở thành một phần của dòng chảy văn hóa, giải trí và giao thương sôi động, nhưng vẫn đề cao môi trường sống xanh, trong lành và bền vững cho sức khỏe dài hạn.

Trong bối cảnh các trung tâm đô thị truyền thống ngày càng chật hẹp và bê tông hóa, việc sống giữa "tâm điểm" thường đi kèm những đánh đổi về không gian và chất lượng môi trường. Rowhouse, thay vì thuận theo nghịch lý đó, ra đời để mang đến một chuẩn sống hoàn toàn khác biệt, nơi bức tranh đô thị hiện đại hoà điệu cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sinh không thể sao chép.

Sống tại Rowhouse là hiện diện giữa dòng chảy sôi động, chỉ vài bước đã chạm tới không gian xanh khoáng đạt.

Mỗi căn nhà tại Rowhouse trở thành giao điểm của hai nhịp sống song hành. Một mặt mở ra phố thị náo nhiệt, nơi các hoạt động vui chơi, giao lưu và trải nghiệm diễn ra liên tục. Mặt còn lại hướng về không gian xanh khoáng đạt của bộ đôi sân Golf 18 hố do Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế, biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu chuẩn quốc tế. Cư dân tại đây đồng thời có thể đón trọn tầm nhìn về mặt nước rộng lớn của biển hồ Paradise Lagoon và hít thở bầu không khí thuần khiết mỗi sáng sớm.

Từ Rowhouse, trạng thái trải nghiệm dễ dàng chuyển đổi chỉ trong vài bước chân nhờ sự liên thông các trục huyết mạch của toàn khu như đại lộ Tương Lai rộng 50m và trục Thời Đại 26m. Không gian sống được bao quanh bởi chuỗi tiện ích biểu tượng như công viên Lễ hội 5 châu, công viên Thế giới nước, công viên lễ hội Safari, trung tâm mua sắm Outlet 20 ha, Nhà hát Sóng Xanh hay hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao quy tụ 20 thương hiệu uy tín toàn cầu.

Mỗi cư dân tìm về Vịnh Tiên như tìm về nhịp sống lý tưởng của riêng mình trong hành trình "di cư xanh"

Dù mang tinh thần năng động, Rowhouse vẫn giữ được cấu trúc sống cân bằng khi môi trường xanh, trường học quốc tế, công viên và các không gian cộng đồng cùng hội tụ, tạo nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ, người lớn được tận hưởng trọn vẹn tiện nghi của một tâm điểm đô thị ven biển.

Tại Vịnh Tiên, sự hiện hữu của hai phân khu thấp tầng được giới thiệu bởi Masterise Agents đã tạo nên cuộc đối thoại giao hòa tinh tế giữa hai sắc thái sống riêng biệt. Compound và Rowhouse cùng kiến lập một triết lý an cư hiện đại, để mỗi chủ nhân được sống đúng gu, đúng nhịp và đúng phong thái cá nhân của riêng mình.