Bất động sản bước vào kỷ nguyên của những dự án đáng sống

Đại diện Khu dân cư – nghỉ dưỡng Sun Valley nhận chứng nhận và kỷ niệm chương.





Dự án "đáng sống" trong bối cảnh thị trường tái cấu trúc

Vừa qua, tại Diễn đàn "Thị trường bất động sản giai đoạn mới - Trao Chứng nhận Dự án Đáng sống 2025" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, Khu dân cư – nghỉ dưỡng Sun Valley được bình chọn là khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất trong Chương trình bình chọn Dự án Đáng sống 2025.

Danh hiệu này được trao cho các dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí quan trọng như: quy hoạch tổng thể, chất lượng môi trường sống, hạ tầng kỹ thuật – xã hội, hệ thống tiện ích, tính pháp lý và định hướng phát triển bền vững. Đây cũng là những yếu tố đang được nhà đầu tư và người mua ở thực đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay, khi bất động sản không còn được nhìn nhận thuần túy như một kênh đầu tư ngắn hạn, mà gắn liền với nhu cầu an cư và giá trị sử dụng lâu dài.

Một trong những nội dung được Ban Tổ chức chương trình bình chọn đánh giá là yếu tố pháp lý và mức độ hoàn thiện hạ tầng. Theo đó, Sun Valley được ghi nhận về tính minh bạch pháp lý, cùng việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu, bao gồm hệ thống điện âm, đường giao thông nội khu và cảnh quan chung.

Đại diện các dự án thuộc hạng mục Khách sạn - Nghỉ dưỡng chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức.

Việc Sun Valley được xướng tên tại hạng mục này cho thấy mô hình phát triển đã đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản đang có sự sàng lọc mạnh mẽ, các dự án thiếu pháp lý, phát triển manh mún hoặc chạy theo lợi ích ngắn hạn dần bị đào thải, thì những mô hình khu dân cư – nghỉ dưỡng được quy hoạch bài bản, có tầm nhìn dài hạn ngày càng nhận được sự quan tâm của thị trường.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các dự án "đáng sống" không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở, mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới cho thị trường, trong đó con người, môi trường và cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm.

Sáng 25-12, Khu dân cư – Nghỉ dưỡng Sun Valley tham gia Triển lãm tại Diễn đàn "Thị trường bất động sản giai đoạn mới - Trao chứng nhận Dự án Đáng sống 2025".

Khu dân cư – nghỉ dưỡng Sun Valley tọa lạc tại Bảo Lâm – Bảo Lộc (thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ), khu vực có lợi thế về khí hậu ôn hòa, địa hình tự nhiên đa dạng và còn nhiều dư địa để phát triển các mô hình khu dân cư gắn với sinh thái. Khu đất có quy mô khoảng 45ha, được quy hoạch theo định hướng hài hòa giữa khu ở và các mảng xanh, với tỷ lệ xây dựng khoảng 40%, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa nhu cầu an cư và môi trường sống.

Kiến tạo một không gian sống xanh

Ông Nguyễn Hữu Vinh - Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Khải Hưng, cho biết Sun Valley được định vị là một khu dân cư – nghỉ dưỡng phát triển trên nền tảng pháp lý rõ ràng, quy hoạch tổng thể và định hướng dài hạn. Theo ông Vinh, trọng tâm của dự án là tạo dựng một môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đồng thời đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho người sở hữu.

Trên cơ sở đó, các tiện ích nội khu như công viên hồ điều hòa, công viên đồi, khu vui chơi trẻ em và các không gian sinh hoạt ngoài trời đã được triển khai theo từng giai đoạn, gắn kết trong tổng thể chung của dự án. Các mảng xanh không chỉ mang tính cảnh quan mà còn góp phần cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng sống.

Sun Valley có vị trí đắc địa khi cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến những địa điểm tiện ích trong khu vực như trung tâm thành phố, danh lam thắng cảnh, trường học,…

Theo ông Vinh, một dự án "đáng sống" không chỉ được đánh giá tại thời điểm hoàn thiện, mà còn ở khả năng duy trì chất lượng sống và hình thành cộng đồng cư dân ổn định trong nhiều năm sau đó. Do đó, công tác vận hành và tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan sẽ là yếu tố then chốt trong giai đoạn tiếp theo.

Từ góc độ thị trường, việc Sun Valley được vinh danh "Dự án Đáng sống 2025" cho thấy xu hướng đánh giá bất động sản đang dần dịch chuyển từ yếu tố lợi nhuận ngắn hạn sang giá trị sử dụng thực và trách nhiệm với môi trường, cộng đồng. Đây cũng là tín hiệu cho thấy các dự án phát triển theo hướng bền vững, quy hoạch bài bản có nhiều cơ hội hơn trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc.

Danh hiệu này không chỉ góp phần ghi nhận nỗ lực của dự án tại khu vực Bảo Lộc – Lâm Đồng, mà còn phản ánh một hướng đi đang được khuyến khích trong phát triển bất động sản hiện nay: lấy chất lượng sống dài hạn làm thước đo, thay vì chỉ tập trung vào quy mô hay tốc độ triển khai.