Doanh nghiệp tương tác với người dùng trên ứng dụng nhắn tin có gì khác?

Khi người dùng chuyển sang sử dụng các nền tảng tích hợp nhiều dịch vụ để tinh giản ứng dụng trên điện thoại, doanh nghiệp cũng cần thay đổi cách truyền thông và tiếp cận khách hàng.

Sự bùng nổ của các ứng dụng nhắn tin

Trong vài năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng nhắn tin. Theo Báo cáo thường niên 2024 của VNG, các nền tảng nhắn tin hàng đầu tại Việt Nam tiếp tục thu hút hàng chục triệu người dùng, đặc biệt là nhóm ưu tiên sự ổn định và bảo mật. Các ứng dụng này đóng vai trò như những "trung tâm giao tiếp", nơi người dùng dành phần lớn thời gian để kết nối trong công việc và cuộc sống. Các doanh nghiệp thường bắt đầu từ đây để phát triển thêm nhiều dịch vụ khác.

Với lượng người dùng lớn, các app nhắn tin đang mở rộng hệ sinh thái để giữ chân người dùng từ tiện ích tra cứu thông tin dịch vụ công, dùng chatbot hỗ trợ khách hàng và nhiều hơn thế. Người dùng mong đợi mọi thứ có thể xử lý ngay trong một cửa sổ trò chuyện, khiến các app này trở thành điểm chiến lược để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng.

Làm sao để tiếp cận người dùng trên app nhắn tin?

Để tiếp cận hiệu quả, doanh nghiệp cần hiểu rằng người dùng vào ứng dụng nhắn tin không phải để xem quảng cáo mà còn để trò chuyện. Bất kỳ hình thức tiếp cận nào cũng cần sự tinh tế. Người dùng hiện nay đặc biệt nhạy cảm với quảng cáo xuất hiện dày đặc trong không gian hội thoại của họ, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm cá nhân.

Doanh nghiệp cần đảm bảo chuỗi hội thoại liền mạch và thuận tiện. Khi người dùng quan tâm, họ phải được kết nối ngay lập tức với thương hiệu thông qua chat mà không phải chuyển sang app khác hay điền form phức tạp. Trải nghiệm này không chỉ giảm rào cản tương tác mà còn tăng khả năng chuyển đổi cho doanh nghiệp.

Tiêu chí lựa chọn app nhắn tin phù hợp

Hiển thị quảng cáo thông minh và hiệu quả: Trong môi trường nhắn tin, quảng cáo không được làm gián đoạn luồng hội thoại. Một số nền tảng cho phép đặt quảng cáo giữa các đoạn chat hoặc phía trên màn hình, giúp thương hiệu xuất hiện tự nhiên hơn mà vẫn đảm bảo khả năng hiển thị.

Hỗ trợ nhắn tin trực tiếp giữa thương hiệu và người dùng từ quảng cáo: Điểm mạnh lớn nhất của super app nhắn tin so với nền tảng quảng cáo truyền thống nằm ở khả năng cho phép người dùng nhắn tin ngay khi họ nhìn thấy quảng cáo. Điều này tạo ra hành trình liền mạch: Xem quảng cáo, bắt đầu trò chuyện, được tư vấn, mua hàng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để cá nhân hóa trải nghiệm.

Bảo mật: Tính cá nhân hóa càng cao thì yêu cầu về bảo mật càng lớn. Doanh nghiệp cần một nền tảng đảm bảo mã hóa hai chiều, không lưu trữ nội dung tin nhắn trên máy chủ, và tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu quốc tế. Điều này không chỉ bảo vệ khách hàng mà còn bảo vệ chính doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo: Vài super app hiện cho phép doanh nghiệp thể hiện cá tính thông qua sticker, hiệu ứng đặc biệt hoặc các tính năng tương tác sáng tạo. Chẳng hạn, Viber có Branded Gems - hình ảnh hoạt hình xuất hiện khi người dùng gõ một từ khóa nhất định trong tin nhắn. Tính năng này được người dùng ở châu Á và châu Âu rất yêu thích trong mùa lễ hội vì trải nghiệm vui nhộn.

Lựa chọn nền tảng nhắn tin an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp

Viber là một lựa chọn đáng cân nhắc để bắt đầu hành trình kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng. Là một trong những ứng dụng nhắn tin có tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, Viber có lớp bảo mật cao hơn và không lưu trữ nội dung tin nhắn trên máy chủ, giúp bảo vệ cả doanh nghiệp lẫn người dùng.

Ứng dụng cũng thiết kế hệ thống hiển thị quảng cáo tinh tế để không ảnh hưởng trải nghiệm nhắn tin, đồng thời vẫn giúp thương hiệu đạt được mức độ nhận diện phù hợp. Khi người dùng muốn tương tác, họ chỉ cần chạm vào quảng cáo để ngay lập tức bắt đầu trò chuyện với chatbot. Hành trình này tạo sự liền mạch và thuận tiện cho người dùng.

Không chỉ dừng ở tính năng nhắn tin, Viber còn phát triển thêm Viber Dating và Viber Plus. Điều này giúp Viber trở thành một app nhắn tin nơi người dùng có thể kết bạn với những người bạn mới và trò chuyện với hệ thống bảo mật cao.

Trong bối cảnh người dùng sử dụng các app nhắn tin ngày càng nhiều, doanh nghiệp cần phải hiện diện đúng cách. Lựa chọn nền tảng phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa hành trình khách hàng, củng cố mức độ tin cậy và mở ra cơ hội tương tác sâu hơn cho doanh nghiệp.



