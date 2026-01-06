Hội Doanh nghiệp Cầu Ông Lãnh kết nối doanh nhân

Phường Cầu Ông Lãnh là địa bàn trung tâm của TPHCM, tập trung hơn 6.000 thương nhân hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, bán lẻ.

Sau thời gian vận động, 30 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký tham gia hội.Trong nhiệm kỳ 2025–2030, Hội xác định phương hướng hoạt động là đoàn kết – kết nối – hỗ trợ – phát triển bền vững.

Hội đặt mục tiêu trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với chính quyền, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương giai đoạn 2025–2030

Mục tiêu trọng tâm là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phát triển ít nhất 150 hội viên; thành lập các ban chuyên môn hỗ trợ thiết thực; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và chuyển đổi số; từng bước khẳng định vai trò đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp Cầu Ông Lãnh đã trao tặng 50 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương chăm lo các hộ gia đình khó khăn.

Khép lại Đại hội, chặng đường 2025–2030 chính thức được khởi động với kỳ vọng Hội sẽ trở thành đầu tàu năng động, nơi mỗi doanh nghiệp là một “đại sứ” lan tỏa tinh thần đổi mới, cùng viết tiếp hành trình phát triển bền vững cho Cầu Ông Lãnh nói riêng và TPHCM nói chung.

