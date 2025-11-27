Doanh nhân

CEO CareerViet ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam

Thứ năm, 27/11/2025 21:58

Ông Bùi Ngọc Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp CareerViet - CareerViet.vn, được vinh danh Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Đây là một hạng mục quan trọng thuộc khuôn khổ Giải thưởng Sao Đỏ.

CEO CareerViet ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam - Ảnh 1.

Dưới sự dẫn dắt quyết liệt của ông Bùi Ngọc Quốc Hưng, CareerViet không chỉ giữ vai trò cầu nối cung cấp việc làm chất lượng, an toàn, mà còn là đơn vị tiên phong cung cấp các giá trị cộng thêm nổi bật trên thị trường. 

CareerViet sở hữu công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) ứng dụng sâu vào nền tảng, được chính đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển. Nhờ nền tảng công nghệ vững chắc này, CareerViet tập trung vào các giải pháp đột phá nhằm mang lại giá trị tối ưu đến 5 triệu người dùng và 20.000 doanh nghiệp.

Trọng tâm là giải pháp AI Matching toàn diện, mang lại lợi ích song phương: giúp người tìm việc cá nhân hóa hành trình sự nghiệp, đảm bảo được kết nối với công việc phù hợp nhất; đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả tuyển dụng bằng việc sàng lọc chất lượng hồ sơ. 

Bên cạnh đó, các hoạt động chiến lược do ông Hưng khởi xướng như hội thảo Holistic Excellence và lễ vinh danh Doanh nghiệp được yêu thích thường niên, đã góp phần định hình xu hướng thị trường, cung cấp dữ liệu nhân sự chính xác, giúp doanh nghiệp và người lao động định vị rõ hơn về cơ hội và thách thức.

Phát biểu về giải thưởng này, ông Bùi Ngọc Quốc Hưng, Tổng giám đốc CareerViet.vn, chia sẻ:

"Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam là nguồn khích lệ vô cùng lớn đối với tôi và toàn bộ đội ngũ CareerViet. Chúng tôi tin rằng, dấu ấn lãnh đạo không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh mà còn ở khả năng tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng. Công nghệ AI là công cụ để chúng tôi hiện thực hóa cam kết tối ưu hóa hiệu quả doanh nghiệp, đồng thời thực hiện sứ mệnh nâng tầm nhân lực Việt bằng cách kiến tạo một thị trường lao động thông minh, minh bạch, và hiệu quả".

CEO CareerViet ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam - Ảnh 2.

Qua 26 mùa tổ chức, Sao Đỏ đã trở thành biểu tượng cho tinh thần đổi mới và bản lĩnh Việt Nam trong kinh doanh.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, từng khẳng định Giải thưởng Sao Đỏ tôn vinh tinh thần "dám khác biệt, dám phụng sự và dám cống hiến" của thế hệ doanh nhân. Việc vinh danh năm 2025 khuyến khích mạnh mẽ các doanh nhân tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, như cách ông Hưng đang thực hiện tại CareerViet.

CEO CareerViet ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam - Ảnh 3.

Theo thống kê từ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhóm 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025 có tổng tài sản hơn 2,9 triệu tỉ đồng, tổng doanh thu 310.470 tỉ đồng (2024), lợi nhuận sau thuế 41.907 tỉ đồng và nộp ngân sách hơn 20.600 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm cho gần 60.000 lao động. 

Những con số này phản ánh quy mô và ảnh hưởng của cộng đồng doanh nhân trẻ trong nền kinh tế Việt Nam, đồng thời minh chứng cho sự kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

P.Thanh

thị trường lao động

kinh tế Việt Nam

kết quả kinh doanh

trí tuệ nhân tạo

tổng giám đốc

lợi nhuận sau thuế

chuyển đổi số

Công ty cổ phần

đổi mới, sáng tạo

Tối ưu hóa

trách nhiệm xã hội

Cá nhân hóa

người lao động
Vietnam Land ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án đô thị Charmora City

Vietnam Land ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án đô thị Charmora City

Dự án 22:16

Công ty CP DV Môi Giới Vietnam Land và Naman Realty đã tiến hành lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Charmora City tại số 2 Tôn Đức Thắng, TP HCM.

Branded Living By Masterise Homes: Tương lai của bất động sản cao cấp tại Việt Nam

Branded Living By Masterise Homes: Tương lai của bất động sản cao cấp tại Việt Nam

Dự án 22:00

Bất động sản Việt Nam đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển vĩ mô, nơi không gian sống trở thành tuyên ngôn về phong cách và giá trị cá nhân.

KDH: Cổ phiếu triển vọng, giao dịch nội bộ 17,7 triệu cổ phiếu

KDH: Cổ phiếu triển vọng, giao dịch nội bộ 17,7 triệu cổ phiếu

Tài chính 17:16

KDH công bố giao dịch nội bộ thành công. Ông Lý Điền Sơn, lãnh đạo trong HĐQT KDH, đã cho/tặng mẹ ruột 17,7 triệu cổ phiếu.

Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng

Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng

Dự án 17:14

Hàng trăm người dân mua dự án Lotus Residences tại Phường Phú Thuận, TPHCM của Chủ đầu tư Anh Tuấn Group vui mừng khi dự án đã được gỡ vướng pháp lý.

Xu hướng phòng khách, nhà bếp năm 2026

Xu hướng phòng khách, nhà bếp năm 2026

Nhà đẹp 11:15

Nếu như phòng khách nổi lên phong cách Japandi - sự hòa quyện giữa tĩnh tại Nhật Bản và ấm áp Bắc Âu thì nhà bếp có đến 7 xu hướng sẽ lên ngôi năm 2026.

Branded Living Summit 2025: Ba đòn bẫy vàng cho BĐS cao cấp trong chu kỳ "thăng hoa" mới

Branded Living Summit 2025: Ba đòn bẫy vàng cho BĐS cao cấp trong chu kỳ "thăng hoa" mới

Dự án 09:41

Branded Living Summit 2025 phác họa bức tranh mới của bất động sản cao cấp Việt Nam.

Hồng Lĩnh - điểm đến đầu tư mới của Hà Tĩnh nhờ hạ tầng và công nghiệp bứt phá

Hồng Lĩnh - điểm đến đầu tư mới của Hà Tĩnh nhờ hạ tầng và công nghiệp bứt phá

Dự án 14:19

Hà Tĩnh trở thành điểm đến hút vốn mới trên “bản đồ” của nhà đầu tư.

Mastrise homes dẫn dắt xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living summit 2025

Mastrise homes dẫn dắt xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living summit 2025

Dự án 11:12

Branded Living Summit 2025 phác họa bức tranh mới của bất động sản cao cấp Việt Nam.

vivo X300 Series ra mắt tại Việt Nam: Bộ đôi vua camera ZEISS 200MP

vivo X300 Series ra mắt tại Việt Nam: Bộ đôi vua camera ZEISS 200MP

Số hóa 09:03

Ngày 19-11, vivo Việt Nam ra mắt vivo X300 Series - Bộ Đôi Vua Camera ZEISS 200MP đánh dấu bước nhảy vọt mang tính đột phá trong công nghệ nhiếp ảnh.

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Doanh nhân 09:02

Ngày 19-11, tại Trung tâm Hội nghi The ADORA Center đã chính thức khai mạc Triển lãm Quốc tế máy móc, thiết bị ngành Hàng hải và đóng tàu Việt Nam (VIMOX 2025).

XEM THÊM