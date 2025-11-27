CEO CareerViet ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam

Đây là một hạng mục quan trọng thuộc khuôn khổ Giải thưởng Sao Đỏ.

Dưới sự dẫn dắt quyết liệt của ông Bùi Ngọc Quốc Hưng, CareerViet không chỉ giữ vai trò cầu nối cung cấp việc làm chất lượng, an toàn, mà còn là đơn vị tiên phong cung cấp các giá trị cộng thêm nổi bật trên thị trường.

CareerViet sở hữu công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) ứng dụng sâu vào nền tảng, được chính đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển. Nhờ nền tảng công nghệ vững chắc này, CareerViet tập trung vào các giải pháp đột phá nhằm mang lại giá trị tối ưu đến 5 triệu người dùng và 20.000 doanh nghiệp.

Trọng tâm là giải pháp AI Matching toàn diện, mang lại lợi ích song phương: giúp người tìm việc cá nhân hóa hành trình sự nghiệp, đảm bảo được kết nối với công việc phù hợp nhất; đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả tuyển dụng bằng việc sàng lọc chất lượng hồ sơ.

Bên cạnh đó, các hoạt động chiến lược do ông Hưng khởi xướng như hội thảo Holistic Excellence và lễ vinh danh Doanh nghiệp được yêu thích thường niên, đã góp phần định hình xu hướng thị trường, cung cấp dữ liệu nhân sự chính xác, giúp doanh nghiệp và người lao động định vị rõ hơn về cơ hội và thách thức.

Phát biểu về giải thưởng này, ông Bùi Ngọc Quốc Hưng, Tổng giám đốc CareerViet.vn, chia sẻ:

"Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam là nguồn khích lệ vô cùng lớn đối với tôi và toàn bộ đội ngũ CareerViet. Chúng tôi tin rằng, dấu ấn lãnh đạo không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh mà còn ở khả năng tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng. Công nghệ AI là công cụ để chúng tôi hiện thực hóa cam kết tối ưu hóa hiệu quả doanh nghiệp, đồng thời thực hiện sứ mệnh nâng tầm nhân lực Việt bằng cách kiến tạo một thị trường lao động thông minh, minh bạch, và hiệu quả".

Qua 26 mùa tổ chức, Sao Đỏ đã trở thành biểu tượng cho tinh thần đổi mới và bản lĩnh Việt Nam trong kinh doanh.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, từng khẳng định Giải thưởng Sao Đỏ tôn vinh tinh thần "dám khác biệt, dám phụng sự và dám cống hiến" của thế hệ doanh nhân. Việc vinh danh năm 2025 khuyến khích mạnh mẽ các doanh nhân tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, như cách ông Hưng đang thực hiện tại CareerViet.

Theo thống kê từ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhóm 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025 có tổng tài sản hơn 2,9 triệu tỉ đồng, tổng doanh thu 310.470 tỉ đồng (2024), lợi nhuận sau thuế 41.907 tỉ đồng và nộp ngân sách hơn 20.600 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm cho gần 60.000 lao động.

Những con số này phản ánh quy mô và ảnh hưởng của cộng đồng doanh nhân trẻ trong nền kinh tế Việt Nam, đồng thời minh chứng cho sự kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

