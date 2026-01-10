Doanh nhân

Visa và các ngân hàng ra mắt Nền tảng thanh toán thương mại toàn cầu

Thứ bảy, 10/01/2026 10:17

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ với giải pháp thanh toán B2B nhanh hơn, an toàn và minh bạch theo thời gian thực, mở rộng cơ hội thương mại toàn cầu.

Visa (NYSE: V), công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, hợp tác cùng VPBank, Ngân hàng Shinhan Việt Nam và MB chính thức ra mắt Nền tảng thanh toán thương mại toàn cầu (Global Trade Payment Platform – GTPP), hỗ trợ thanh toán thẻ thương mại toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam.

Visa và các ngân hàng ra mắt Nền tảng thanh toán thương mại toàn cầu - Ảnh 1.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào phát biểu tại sự kiện ra mắt Thẻ MB Visa Hi BIZ

Tập trung vào hành lang thương mại Việt Nam - Hàn Quốc, GTPP cho phép các nhà nhập khẩu Việt Nam thanh toán cho nhà cung cấp Hàn Quốc thông qua thẻ doanh nghiệp Visa. Theo Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và The Korea Times, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - Hàn Quốc đạt 86,7 tỷ USD năm 2024 và được dự báo sẽ hướng tới mốc 150 tỷ USD vào năm 2030. Nền tảng GTPP giúp đơn giản hóa giao dịch xuyên biên giới, giảm thiểu sai sót và cung cấp khả năng đối soát theo thời gian thực, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành.

Nghiên cứu gần đây của Visa cho thấy Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về mức độ sử dụng thẻ doanh nghiệp trong thanh toán B2B, với tỷ lệ 8,3% trên tổng giá trị thanh toán B2B tại các đơn vị chấp nhận thanh toán B2B tại Việt Nam, phản ánh mức độ sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số.

Triển khai thanh toán bằng thẻ VPBiz Visa Platinum, thẻ Doanh nghiệp Shinhan Visa và thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam – đặc biệt là các nhà nhập khẩu vừa và nhỏ – bao gồm: thanh toán xuyên biên giới liền mạch và an toàn, quản lý dòng tiền hiệu quả hơn, số hóa chứng từ để tăng tính minh bạch, và thời gian quyết toán nhanh chóng…

"Việc ra mắt GTPP thể hiện cam kết của Visa trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ – trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Khi được trang bị các công cụ thanh toán an toàn và hiệu quả, doanh nghiệp có thể tạo động lực cho tăng trưởng bền vững và vươn ra thị trường toàn cầu," bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

"Hiện nay, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc. Thông qua việc triển khai thanh toán B2B bằng thẻ doanh nghiệp trên GTPP, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại hai quốc gia có thể giao dịch nhanh chóng, an toàn và minh bạch. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao dịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam và hơn 150.000 công ty xuất khẩu Hàn Quốc do KOTRA hỗ trợ," ông Jung Hun Lee, Executive Vice President for AI Trade-Investment, KOTRA, cho biết.

Cột mốc này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Visa và các đối tác ngân hàng trong việc thúc đẩy ứng dụng thanh toán số cho doanh nghiệp Việt Nam.

Song Hà

Thái Bình Dương

thanh toán điện tử

việt nam - Hàn Quốc

thương mại toàn cầu
