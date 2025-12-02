Doanh nhân

Kiên Nam Land hưởng ứng phong trào thể thao và lan tỏa cộng đồng sống khỏe

Thứ ba, 02/12/2025 14:43

Kiên Nam Land chính thức đồng hành với vai trò Nhà Tài trợ Kim Cương tại giải đấu Celebrity Pickleball Championship Season 2.

Cộng đồng trải nghiệm Pickleball – niềm vui từ sự kết nối 


Ngày 22-11 vừa qua, Kiên Nam Land chính thức đồng hành với vai trò Nhà Tài trợ Kim Cương tại giải đấu Celebrity Pickleball Championship Season 2, sự kiện thể thao giải trí thu hút đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và công chúng yêu thể thao.


Ngày thi đấu chính thức diễn ra tại cụm 18 sân VPP (Vietnam Pickleball Playground), số 16 đường 18E Cộng Hòa, Tân Bình, TPHCM, thu hút hơn 200 khán giả trực tiếp và đông đảo người hâm mộ theo dõi qua các kênh trực tuyến. Không khí tại sự kiện ngập tràn năng lượng và sự hứng khởi, khi các nghệ sĩ và người nổi tiếng cùng khán giả tham gia trải nghiệm môn thể thao trẻ trung, năng động và dễ tiếp cận.

Pickleball, với tính tương tác cao và kết hợp yếu tố giải trí, đã trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ, khán giả và cộng đồng, giúp mọi người cùng rèn luyện thể chất, tăng cường tinh thần đồng đội và lan tỏa lối sống khỏe mạnh. Đây cũng là lý do giải đấu nhận được sự quan tâm lớn và tạo nên những khoảnh khắc sống động, đầy cảm hứng cho cộng đồng yêu thể thao.

Celebrity Pickleball Championship – sân chơi của những ngôi sao

Season 2 của Celebrity Pickleball Championship quy tụ hơn 50 nghệ sĩ và KOLs nổi bật, bao gồm các diễn viên như Chi Bảo, Minh Hằng, Kim Lý, ca sĩ Cường Seven, Tronie Ngô, Jaykii, người đẹp Kiều Duy, Vũ Thuý Quỳnh, Hồng Hạnh, Ngọc Hằng, Cẩm Ly, cùng người mẫu Hương Giang, Hoàng Nghĩa và vận động viên chuyên nghiệp Sophia Phương Anh, Tâm Ken.

Giải đấu được khởi động từ ngày 11-11, trải qua các buổi tập luyện kéo dài từ 12 đến 21-11, tạo nên hành trình sôi động, giàu năng lượng và kịch tính. Ngày 22-11, các trận đấu chính thức diễn ra gay cấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trực tiếp và cộng đồng mạng. Đây là một trong những giải đấu Pickleball có quy mô lớn nhất năm 2025, vừa giải trí, vừa nâng cao nhận thức về thể thao và sức khỏe.

Kiên Nam Land – lan tỏa giá trị bền vững qua thể thao

Sự đồng hành của Kiên Nam Land tại giải đấu là minh chứng rõ ràng cho triết lý hoạt động hướng tới cộng đồng, sức khỏe và giá trị bền vững. Ông Nguyễn Văn Vình– Giám đốc Kinh doanh Kiên Nam Land chia sẻ: "Chúng tôi luôn coi việc kiến tạo giá trị bền vững không chỉ trong bất động sản mà còn trong đời sống xã hội là trọng tâm. Celebrity Pickleball Championship Season 2 là cơ hội để Kiên Nam Land lan tỏa tinh thần ‘Kiên định để kiến tạo’ đến cộng đồng, khuyến khích lối sống năng động, khỏe mạnh và kết nối xã hội".

Qua sự kiện, Kiên Nam Land không chỉ quảng bá hình ảnh thương hiệu mà còn khơi dậy tinh thần rèn luyện, gắn kết cộng đồng và lan tỏa năng lượng tích cực. Môn thể thao Pickleball trở thành cầu nối để nghệ sĩ, khán giả và cộng đồng cùng trải nghiệm, cùng tạo nên một môi trường sống năng động và đầy cảm hứng.

Thương hiệu Kiên Nam Land – vượt ra ngoài bất động sản

Là một trong những đơn vị phát triển và kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu, Kiên Nam Land cung cấp các giải pháp toàn diện từ căn hộ cao cấp, nhà phố, biệt thự đến bất động sản cho thuê. Với triết lý "Thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi", thương hiệu luôn coi giá trị cộng đồng và sự phát triển bền vững là trọng tâm trong mọi chiến lược.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp tại TPHCM, Hà Nội và Ninh Thuận, cùng những dự án nổi bật như Vinhomes Green Paradise, Cara World Cam Ranh, Eaton Park, The Prive, Celesta Rise, Essensia Nam Sài Gòn, The Felix, TT Avio, Kiên Nam Land đã khẳng định vị thế là đối tác uy tín, mang lại giá trị toàn diện và trải nghiệm bền vững cho khách hàng.

Việc đồng hành cùng giải đấu Pickleball mùa này chính là bước đi chiến lược, nơi thương hiệu kết hợp kinh doanh và truyền tải thông điệp sống khỏe, gắn kết và bền vững tới cộng đồng.

Truyền cảm hứng và kết nối xã hội

Celebrity Pickleball Championship Season 2 không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng trải nghiệm, cổ vũ và tương tác. Những pha phối hợp ăn ý, những trận đấu căng thẳng, cùng tiếng hò reo của khán giả đã tạo nên một không gian sống động, tràn đầy năng lượng và cảm hứng tích cực.

Kiên Nam Land tận dụng cơ hội này để truyền tải thông điệp sống năng động, rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và kiến tạo giá trị bền vững, đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu năng động, gần gũi và có trách nhiệm xã hội.

Để tham gia các hoạt động cộng đồng, trải nghiệm phong trào thể thao hoặc nhận tư vấn miễn phí về đầu tư, quản lý và vận hành bất động sản, vui lòng liên hệ:

- Email: info@kiennamland.vn

- Hotline: 0935 868 669

- Website: kiennamland.vn



Đan Sao

căn hộ cao cấp

cộng đồng mạng

nâng cao nhận thức

kinh doanh bất động sản

nghệ sĩ nổi tiếng

môi trường sống
Kích cầu mua sắm, tiêu dùng với triển lãm quốc tế Vietbuild Home 2025

Kích cầu mua sắm, tiêu dùng với triển lãm quốc tế Vietbuild Home 2025

Vật tư 14:46

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Home 2025 chủ đề Trang trí nội ngoại thất – Thiết bị máy móc – Quà tặng & Đồ dùng gia đình diễn ra từ ngày 29-11 đến 3-12-2025.

Syngenta Việt Nam trao tặng cầu kênh cao ở An Giang

Syngenta Việt Nam trao tặng cầu kênh cao ở An Giang

Doanh nhân 07:28

Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao cầu Kênh Cao Một (ngang nhà 3 Luông) tại ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, An Giang.

ROX Living Kiến Tường trao sổ hồng cho khách hàng

ROX Living Kiến Tường trao sổ hồng cho khách hàng

Dự án 21:31

Sáng 28-11, chủ đầu tư dự án ROX Living Kiến Tường đã tổ chức trao sổ hồng cho 100% khách hàng đã hoàn thiện nghĩa vụ tài chính.

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam

Doanh nhân 13:05

Nestlé Việt Nam, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) ký Bản ghi nhớ giúp Việt Nam chuyển dịch mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp.

Vietnam Land ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án đô thị Charmora City

Vietnam Land ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án đô thị Charmora City

Dự án 22:16

Công ty CP DV Môi Giới Vietnam Land và Naman Realty đã tiến hành lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Charmora City tại số 2 Tôn Đức Thắng, TP HCM.

CEO CareerViet ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam

CEO CareerViet ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam

Doanh nhân 21:58

Ông Bùi Ngọc Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp CareerViet - CareerViet.vn, được vinh danh Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Branded Living By Masterise Homes: Tương lai của bất động sản cao cấp tại Việt Nam

Branded Living By Masterise Homes: Tương lai của bất động sản cao cấp tại Việt Nam

Dự án 22:00

Bất động sản Việt Nam đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển vĩ mô, nơi không gian sống trở thành tuyên ngôn về phong cách và giá trị cá nhân.

KDH: Cổ phiếu triển vọng, giao dịch nội bộ 17,7 triệu cổ phiếu

KDH: Cổ phiếu triển vọng, giao dịch nội bộ 17,7 triệu cổ phiếu

Tài chính 17:16

KDH công bố giao dịch nội bộ thành công. Ông Lý Điền Sơn, lãnh đạo trong HĐQT KDH, đã cho/tặng mẹ ruột 17,7 triệu cổ phiếu.

Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng

Một dự án được gỡ vướng tiền sử dụng đất, nộp hơn 500 tỉ đồng

Dự án 17:14

Hàng trăm người dân mua dự án Lotus Residences tại Phường Phú Thuận, TPHCM của Chủ đầu tư Anh Tuấn Group vui mừng khi dự án đã được gỡ vướng pháp lý.

Xu hướng phòng khách, nhà bếp năm 2026

Xu hướng phòng khách, nhà bếp năm 2026

Nhà đẹp 11:15

Nếu như phòng khách nổi lên phong cách Japandi - sự hòa quyện giữa tĩnh tại Nhật Bản và ấm áp Bắc Âu thì nhà bếp có đến 7 xu hướng sẽ lên ngôi năm 2026.

XEM THÊM