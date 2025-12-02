Vật tư

Kích cầu mua sắm, tiêu dùng với triển lãm quốc tế Vietbuild Home 2025

Thứ ba, 02/12/2025 14:46

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Home 2025 chủ đề Trang trí nội ngoại thất – Thiết bị máy móc – Quà tặng & Đồ dùng gia đình diễn ra từ ngày 29-11 đến 3-12-2025.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế SKY EXPO Việt Nam (Công viên phần mềm Quang Trung, TP HCM).

Sự kiện do Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Xây dựng phối hợp Tập đoàn Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild thực hiện.

Kích cầu mua sắm, tiêu dùng với triển lãm quốc tế Vietbuild Home 2025 - Ảnh 1.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (1958 – 2025), đồng thời tạo không gian kết nối cung cầu, mua sắm và trang trí nhà cửa trong mùa cao điểm cuối năm. Vietbuild Home 2025 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày nhiều nhóm sản phẩm đa dạng thuộc lĩnh vực nội thất - ngoại thất, thiết bị gia dụng, quà tặng, máy móc và công nghệ phục vụ đời sống.

Ban tổ chức cho biết phần lớn sản phẩm tham gia năm nay đều được doanh nghiệp nghiên cứu thị trường và cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, chú trọng yếu tố tiện nghi, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Nhiều gian hàng có quy mô từ 36 đến 72 m², thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ của các thương hiệu trong ngành.

Lễ khai mạc đã diễn ra ngày 29-11, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành trung ương, UBND TPHCM, đại diện các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là kỳ triển lãm thứ ba và cũng là sự kiện khép lại chuỗi 8 kỳ Vietbuild Home 2025 trong năm nay.

Kích cầu mua sắm, tiêu dùng với triển lãm quốc tế Vietbuild Home 2025 - Ảnh 2.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, Vietbuild Home 2025 đã trở thành sân chơi uy tín cho hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường nội thất – gia dụng tại Việt Nam. Sự kiện giúp doanh nghiệp tiếp cận nhu cầu tiêu dùng mới, mở rộng hợp tác và ký kết nhiều hợp đồng kinh tế.

Với lượng sản phẩm phong phú từ đồ nội thất, thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh đến máy lọc nước, đồ điện gia dụng và các dòng quà tặng cao cấp, triển lãm được kỳ vọng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, trang trí nhà ở của người dân dịp cuối năm.

Vietbuild Home 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy thị trường xây dựng – nội thất phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và thân thiện môi trường.

Song Hà

cộng đồng doanh nghiệp

công nghệ thông tin

hội nghị quốc tế

xúc tiến thương mại

Nghiên cứu thị trường

chuyển giao công nghệ

tiết kiệm năng lượng
