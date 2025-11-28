Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại Việt Nam





Nội dung hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính góp phần tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của quốc gia.

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Bản ghi nhớ hợp tác này được công bố trong buổi gặp gỡ và làm việc giữa lãnh đạo Bộ NN-MT và ông Remy Ejel, Tổng Giám đốc Nestlé Khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi (Zone AOA). Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thể hiện niềm tin mạnh mẽ của Tập đoàn Nestlé đối với tiềm năng dài hạn của Việt Nam, đồng thời đồng thời ghi nhận vai trò của Việt Nam như một động lực tăng trưởng quan trọng tại Đông Nam Á.

Trọng tâm của hợp tác là thúc đẩy các phương pháp canh tác nông nghiệp tái sinh và phát thải thấp. Thông qua việc hỗ trợ nông dân áp dụng các phương pháp này, Bộ NN-MT cùng Nestlé Việt Nam hướng đến nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam.

Sáng kiến phát triển bền vững tiêu biểu của Nestlé – chương trình NESCAFÉ Plan – hiện đã hỗ trợ hơn 21.000 hộ nông dân, tái canh 86.000 ha cà phê và tăng thu nhập cho nông hộ. Dựa trên thành công này, hợp tác sẽ mở rộng đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giống cây chất lượng cao cho nông dân trồng cà phê, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, giúp họ cải thiện sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng thời đóng góp vào mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Nông dân tham gia Chương trình NESCAFÉ Plan được tập huấn phương pháp canh tác bền vững

Bên cạnh mục tiêu chuyển đổi phương thức canh tác nông nghiệp, hợp tác còn chú trọng đổi mới sáng tạo, chia sẻ kiến thức và nâng cao năng lực. Trong khuôn khổ hợp tác, Nestlé sẽ triển khai chương trình thực tập dành cho sinh viên ngành nông nghiệp của Trường Đại học Tây Nguyên.

Đại diện Tập đoàn Nestlé, ông Remy Ejel, Tổng Giám đốc Nestlé Zone AOA, chia sẻ: "Thỏa thuận hợp tác này thể hiện cam kết đầu tư bền vững của chúng tôi tại Việt Nam, và khẳng định vai trò của Nestlé như một đối tác phát triển chiến lược. Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong hành trình xây dựng một nền kinh tế bền vững, phát thải thấp và góp phần hình thành một thế hệ nông dân mới sẵn sàng chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh".

Với hành trình hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Nestlé không chỉ là doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu mà còn là đối tác đồng hành kiến tạo tương lai bền vững và bao trùm hơn.