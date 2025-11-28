ROX Living Kiến Tường trao sổ hồng cho khách hàng

Trong bối cảnh thị trường chứng kiến nhiều dự án bị vướng mắc thủ tục pháp lý, sự kiện là dấu ấn khẳng định năng lực của chủ đầu tư.

Giá trị mang lại từ tài sản thực

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn nước rút cuối năm, sự kiện ROX Living trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho khách hàng mang đến những tín hiệu tích cực.

Trong bối cảnh các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2024 siết chặt hoạt động phân lô bán nền từ đầu năm 2025, các dự án có pháp lý đất nền hoàn chỉnh vô cùng ít ỏi. Việc 100% khách hàng của ROX Living Kiến Tường đã hoàn thiện nghĩa vụ tài chính được nhận sổ đỏ cho thấy mức độ hoàn chỉnh pháp lý của dự án, khẳng định năng lực thực thi, trách nhiệm và uy tín của chủ đầu tư cũng như đơn vị phát triển ROX Living.

Trao sổ đỏ cho khách mua dự án ROX Living Kiến Tường

Trong khi nhiều dự án khác còn vướng thủ tục, sự kiện này đã tạo thêm chất xúc tác thúc đẩy nhu cầu mua ở thật và đầu tư, mở ra cơ hội cho những khách hàng mới trước giai đoạn Kiến Tường bước vào chu kỳ phát triển mạnh.

Khi người dân cần một nơi an toàn để trú ấn dòng tiền như hiện nay. Bất động sản là một lựa chọn an toàn với tiềm năng sinh lời bền vững. Song, yếu tố quan trọng là cần chắc chắn rằng tài sản đó được pháp luật đảm bảo. Với một bất động sản đã được cấp sổ hồng lâu dài, khách hàng hoàn toàn an tâm về khả năng thanh khoản cũng như khai thác cho nhiều mục đích khác nhau: an cư, kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp,… ROX Living Kiến Tường trở thành một trong số ít dự án có pháp lý đất nền hoàn chỉnh, tạo lợi thế cạnh tranh và kỳ vọng tăng giá mạnh mẽ cho nhà đầu tư.

Sức hấp dẫn của đất nền trung tâm Kiến Tường

Kiến Tường, tiền thân là thị xã Kiến Tường được thành lập vào năm 2013 vốn là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An cũ. Với vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển lớn, Kiến Tường đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh Tây Ninh hiện nay. Năm 2025, chính quyền phường Kiến Tường tiếp tục đặt ra mục tiêu phát triển mạnh mẽ, trở thành đô thị trung tâm vùng biên giới.

Khu đô thị ROX Living Kiến Tường sở hữu tọa độ vàng đón dòng vốn thương mại, logistics, dịch vụ khi nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối với khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp, liền kề trung tâm thương mại thủy sản và bến xe. Từ dự án còn dễ dàng kết nối trực tiếp đến Quốc lộ 62 - tuyến đường huyết mạch nối trung tâm tỉnh Tây Ninh với cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị ROX Living Kiến Tường

Cùng với việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, bàn giao sổ đỏ đúng tiến độ, dự án cũng đã hoàn thiện hạ tầng với đường nội khu, điện, nước, cây xanh, cảnh quan sẵn sàng phục vụ nhu cầu an cư hoặc khai thác kinh doanh của cư dân. Với giá bán chỉ từ 17 triệu đồng một m2, tương đương khoảng 2 tỷ đồng cho một lô đất 100 m2, mức vốn phù hợp với nhà đầu tư cá nhân cũng như người dân địa phương đang tìm kiếm tài sản tích sản.

Khi thị trường đang hình thành mặt bằng giá mới, các dự án có pháp lý và hạ tầng cùng hoàn thiện như ROX Living Kiến Tường trở thành kênh đầu tư phù hợp cho cả trung và dài hạn, với lợi thế "vừa để tích sản, vừa tăng giá trị".