Vietnam Land ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án đô thị Charmora City

Sự kiện diễn ra với sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai đại đô thị sinh thái quy mô lớn tại Nam Nha Trang.

Vietnam Land ký kết hợp tác phân phối dự án Charmora City

Ngày 10/11/2025, Vietnam Land chính thức trở thành đơn vị phân phối dự án Charmora City. Sự kiện diễn ra thành công, thể hiện năng lực của Vietnam Land trong việc phát triển các dự án cao cấp, có tiềm năng phát triển dài hạn. Từ lễ ký kết, các sản phẩm của dự án sẽ được giới thiệu đến khách hàng theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, tạo nền tảng cho giai đoạn bán hàng tiếp theo.

Sự kiện Vietnam Land ký kết hợp tác phân phối Charmora City

Ngay sau lễ ký kết, ngày 15/11/2025 tại Khách sạn Quinter Central Nha Trang, Vietnam Land tổ chức buổi giới thiệu Charmora City – đô thị Sponge City đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện mang đến cho nhà đầu tư góc nhìn rõ hơn về mô hình đô thị thông minh, bền vững, hài hòa thiên nhiên cùng hệ thống tiện ích hiện đại. Đây cũng là dịp để nhà đầu tư đánh giá chiến lược phát triển, tiềm năng tăng trưởng và những điểm khác biệt nổi bật của dự án, mở ra cơ hội giao dịch hiệu quả trong thời gian tới.

Charmora City – Đại đô thị Sponge City đầu tiên tại Việt Nam

Charmora City là đô thị sinh thái quy mô lớn do Sun Group phát triển tại Nam Nha Trang, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng đô thị bền vững ven biển. Dự án rộng 227 ha, sở hữu vị trí nổi bật với ba mặt giáp sông Quán Trường và sông Tắc, tạo thế phong thủy “tứ thủy triều quy – tứ thú tụ”, mang lại môi trường sống an lành và giá trị thịnh vượng lâu dài.

Dự án được quy hoạch thành ba đảo chức năng, mỗi đảo mang bản sắc và trải nghiệm riêng:

- Đảo Bắc – Hành chính: Trung tâm hành chính mới với quảng trường lớn và công viên ngập nước biểu tượng, thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị hiện đại.

- Đảo Trung – Giải trí & Du lịch: Tập trung chuỗi tiện ích vui chơi, show nghệ thuật và mô hình giải trí vận hành theo chuẩn Sun Group trên toàn quốc.

- Đảo Nam – An cư: Quy tụ căn hộ, shophouse, biệt thự cao cấp và hệ tiện ích nội khu đa dạng, đem đến chất lượng sống cao cấp giữa không gian xanh rộng mở.

Lễ ra quân của Vietnam Land mở màn cho một hành trình bứt phá đầy kỳ vọng.

Một trong những điểm nhấn khác biệt của Charmora City là việc áp dụng mô hình Sponge City tiên phong tại Việt Nam, giúp điều hòa vi khí hậu, tăng khả năng tiêu thoát nước và mở rộng diện tích xanh. Toàn khu sở hữu hơn 60ha mặt nước, 47ha cây xanh & mặt nước nội khu, cùng mật độ xây dựng chỉ 26,7%, tạo nên hệ sinh thái hài hòa và trải nghiệm sống đẳng cấp hiếm có tại Nha Trang.

Vietnam Land – Đối tác phân phối chiến lược của Charmora City

Sau lễ ký kết, Vietnam Land chính thức đảm nhận vai trò phân phối chiến lược giai đoạn đầu của Charmora City với các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

- Triển khai giỏ hàng tại phân khu Uptown.

- Tư vấn pháp lý, quy hoạch và giới thiệu các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng.

- Hỗ trợ truyền thông, tổ chức sự kiện và các hoạt động quảng bá dự án.

- Đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt hành trình, từ bước tìm hiểu đến khi hoàn tất bàn giao.

Vietnam Land là đơn vị uy tín chuyên phân phối BĐS cao cấp

Vietnam Land xây dựng đội ngũ tư vấn viên am hiểu sâu về sản phẩm, mang đến trải nghiệm tư vấn minh bạch, chuyên nghiệp và cá nhân hóa theo nhu cầu của từng khách hàng. Lợi thế cạnh tranh của Vietnam Land được thể hiện qua:

- Kinh nghiệm chuyên sâu: Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực môi giới và phân phối bất động sản cao cấp.

- Hợp tác cùng nhiều chủ đầu tư lớn: Thường xuyên được lựa chọn phân phối các dự án trọng điểm.

- Đội ngũ chuyên viên chất lượng: Đào tạo bài bản, nắm chắc thị trường, tư vấn chính xác và đầy đủ.

- Uy tín được khẳng định: Nhận nhiều đánh giá tích cực, trở thành một trong những đơn vị phân phối đáng tin cậy hiện nay.

Với năng lực triển khai mạnh mẽ và hệ sinh thái bán hàng chuyên nghiệp, Vietnam Land được kỳ vọng sẽ giúp Charmora City đạt kết quả kinh doanh ấn tượng ngay từ những giai đoạn mở bán đầu tiên. Thông tin liên hệ nhận tư vấn và báo giá nhanh nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI GIỚI VIETNAM LAND

VP Sài Gòn: 280A17 Lương Định Của, phường Bình Trưng, TP HCM

VP Nha Trang: STH 22.30 Thích Quảng Đức, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (028) 3535 1958

Hotline: 0912132323

Website: https://vietnamland.vn/